Cuáles son los derechos de las personas que tienen padecimientos de salud mental

, son algunos de los derechos que deben ser garantizados en nuestro pas a personas con padecimiento mental.Para garantizar los derechos, la norma cre el rgano de Revisin Nacional de Salud Mental (ORN), el cual depende del Ministerio Pblico de la Defensa y est formado por personas que trabajan en el Ministerio de Salud, en la Secretara de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y en el Ministerio Pblico de la Defensa de la Nacin.El debate sobre la norma se abri tras el caso del msico, conocido como "Chano", quien fue baleado en el abdomen por un polica bonaerense al que presuntamente intent apualar con un cuchillo.La Asociacin por los Derechos en Salud Mental (Adesam, adesam.org.ar/) elabor una gua en el marco del proyecto "Lucha contra la tortura y malos tratos en la Argentina: promoviendo polticas de prevencin, rendicin de cuentas y rehabilitacin de vctimas" con los siguientes puntos:•Tratamiento gratuito.•Que se respete la identidad, orgenes, historia e identidad de gnero.•Tratamiento con fundamentos cientficos•Pedir copia de la historia clnica.•El servicio de salud debe contar con un equipo compuesto por profesionales de varias disciplinas en el que haya al menos un mdico o una mdica o un psiclogo o psicloga.•Si el equipo considera que en ese momento que la mejor opcin es una internacin, lo van a proponer y si la persona acepta es considerada voluntaria.•Si la persona se niega a la internacin, y el equipo considera que eso pone en riesgo su vida o la de otras personas, pueden decidir una internacin involuntaria.•Esta internacin tiene que durar solamente hasta que la persona salga de esta situacin de riesgo y no debe prolongarse por otros motivos, como podran ser no tener familia, dinero o una casa donde ir a vivir.•Dentro de las 48 horas de producida la internacin, los profesionales tienen que brindar informacin completa, clara y precisa acerca de cmo evaluaron la situacin.•Deben informar tambin sobre cmo creen que puede seguir la situacin, para que la persona o su representante legal, firmen un documento llamado "Consentimiento Informado".•Las internaciones involuntarias, y todas las internaciones de nios, nias y adolescentes (menores a 18 aos), son controladas por un juez o jueza y por el rgano de Revisin desde el momento en que se producen. Tambin las internaciones voluntarias despus de los primeros 60 das.•Si tu internacin fue involuntaria tens derecho a tener un/a abogado/a defensor/a que vos o tu familia o allegados/as propongan, o que el Estado te lo asigne.- Si tu internacin involuntaria se prolonga por ms de 90 das, el/la juez/a solicitar al rgano de Revisin una evaluacin interdisciplinaria independiente.•Puede ejercer todos tus derechos civiles, tales como votar, trabajar, casarte, disponer y tomar decisiones sobre tu vida.•Poseer una propiedad, recibir una herencia y manejar dinero.•Si vos o alguna persona cercana, consideran que en este ejercicio libre de tus derechos podras llegar a producir un dao a tu persona o a tus bienes, pueden iniciar un juicio de restriccin a la capacidad jurdica.•En ese caso la persona tiene derecho a contar con un abogado y se le debe asignar una persona o un grupo de personas que funcionen como apoyo.•En caso contrario el Estado tiene la obligacin de brindarte apoyo a travs del Ministerio Pblico de la Defensa.•Tiene derecho a tomar las decisiones sobre tu cuerpo en relacin a esterilizaciones, abortos y mtodos anticonceptivos.•A acceder a los tratamientos que faciliten tener hijos o hijas.•Ante un embarazo, tiene derecho a la atencin de la salud integral durante la gestacin.•A no ser separada del beb luego del nacimiento.•Padres y madres a recibir apoyo para que puedas ejercer la responsabilidad en el cuidado personal de tus hijos/as en la medida de tus posibilidades en cada momento.En caso de que algunos de estos derechos sean vulnerados se debe informar a rgano de Revisin Nacional de Salud Mental.