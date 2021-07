Chano Charpentier y otros casos que pusieron el ojo mediático en las emergencias de salud mental

La madre de Santiago Charpentier dijo que la adiccin de su hijo data desde hace ms de 20 aos.

El hecho protagonizado el domingo pasado por el cantante Santiago "Chano" Moreno Charpentier concit la atencin de los medios sobre situaciones de emergencia en salud mental que se producen en mbitos privados y espacios pblicos.El domingo a la noche Marina Charpentier,ya que, segn inform a los medios,que no permita que la mujer y los dos equipos mdicos que se encontraban en casa del Barrio Parque La Verdad, de Exaltacin de la Cruz, asistiesen al msico.lo que deriv en quepor lo que debi ser trasladado al Sanatorio Otamendi donde se encuentra internado.En declaraciones a la prensa, la madre, entre lgrimas, pidi que se hiciese "dijo y agreg que la adiccin de su hijo data desde hace ms de 20 aos.Desde 2015, el msico comenz a ser protagonista de accidentes de trnsito, episodios de violencia y fue denunciado en 2018 por "violacin, violencia fsica y psicolgica" por una de sus parejas, la cantante Militta Bora.En aquel momento, Chano reconoci pbicamente que tiene problemas de adicciones a las drogas: "Soy un adicto, tengo una enfermedad crnica, que hay que atenderla da a da" sentenci en un reportaje televisivo con Jorge Lanata en donde afirm que "desde los 24 aos" que est "en tratamiento".Otro caso que gan presencia en los medios ocurri en septiembre del ao pasado, cuando Rodrigocaminaba cerca de la casa en donde viva con su madre y al llegar a la Avenida Figueroa Alcorta al 3300, en la Ciudad de Buenos Aires,hecho que moviliz la presencia de efectivos de la Polica Federal que se encontraban en la zona.Ignacio Viale, nieto de la conductora y actriz Mirtha Legrand y productor televisivo, fue testigo del hecho y afirm en su momento que el hombre "empez a decir incoherencias en voz alta, no insultaba a nadie, deca cosas sin sentido".Al llegar a la interseccin de las avenidas, las cmaras de seguridad mostraron comoque lo hace caer junto al efectivo, ambos fueron trasladados a centros de salud donde horas ms tarde murieron.Segn vecinos de Roza, era un hombre "particular" y estaba bajo tratamiento psiquitrico, la polica asegur que no tena antecedentes delictivos y sus familiares se negaron a dar declaraciones.Por otra parte, en febrero de 2010 los actores Leonor Manso y Antonio Grimau efectuaron una denuncia en la Comisara 19 de Palermo, para dar con el paradero de su hijo, segn detallaron en su momento las fuentes policiales.El 3 de febrero el joven haba sido visto por ltima vez en la cancha de Huracn, equipo al que iba siempre a ver; tres das despusde esa madrugada formaba, segn relataron los efectivos de la comisara 53 que lo trasladaron al Hospital Fernndez, donde cuatro das despus muri.El jovenexplic en su momento el comisario mayor Ricardo Pedace, jefe del Departamento Medios de Comunicacin de la Polica Federal al diario La Nacin.Rebolini Manso no tena documento ni nada que sirviera para su identificacin por lo que fue inscripto en la morgue como NN, por lo que recin 38 das despus pudo ser identificado gracias a pericias dactilares y odontolgicas, lo que permiti que sus padres reconocieran el cuerpo.Distintos medios de comunicacin relataron testimonios de vecinos o compaeros de cuarto de Lucas, que manifestaban que tena problemas de consumo de drogas, incluso el portero de una pensin donde vivi el joven asegur a Clarn que ste le haba dicho que su familia quera internarlo para que se recuperara de su adiccin.