Afirman que hay que generar más accesibilidad a los sistemas de salud mental

Julieta Calmels // Foto: Eva Cabrera.

La subsecretaria de Salud Mental, Consumos Problemticos y Violencias del Ministerio de Salud bonaerense,, consider este mircoles que "que apunta a generar msy cercana delcon las personas" que tengan este tipo de problemticas para que "cobren relevancia en la agenda pblica".La madre del msico(39), quien permanece internado, asegur este mircoles por la maana que en este hechoy que una es su hijo, quien "" en relacin a su adiccin."Ac no hay nadie contra nadie, no es la mam contra la polica. Ac solo hay vctimas, una es mi hijo", afirm Marina Charpentier, madre de "Chano", visiblemente conmocionada, en la puerta del Sanatorio Otamendi del barrio porteo de Recoleta.Consultada por Tlam, Calmels consider que "hay que dar lugar a un reclamo social -que la mam de Chano expresa- que apunta a generar ms accesibilidad y cercana del sistema de salud con las personas".Y agreg que en eso estn "trabajando desde la provincia, para queen la agenda pblica. Tambin trabajamos para reforzar los espacios intermedios, algo que la ley plantea"."Lo recomendable es que cuando hay una situacin de salud mental intervenga un equipo de saludpara poder evaluar la situacin e intervenir de la mejor manera, con el personal capacitado" para este tipo de casos, agreg.Consultada si existe un protocolo de actuacin al respecto, Calmels explic que "hay un protocolo nacional, de 2013, que plantea una modalidad deespecfica ante casos de problemas de salud mental".Lo consider como "un protocolo, es del cual el Ministerio de Seguridad de la provincia se inspir para generar unas recomendaciones y a partir de las cuales forman a sus oficiales".Luego, aclar que "en general las situaciones tienden a poder resolverse de esta forma, pero hay algunas que no son las generales, donde quizs esa intervencin del personal de salud no alcanza, entonces tienen que pedir acompaamiento o ayuda a las fuerzas de seguridad".Tambin explic a esta agencia que "la Ley 26.657, de Salud Mental, en su captulo VII, prev las internaciones, el cual est planteado como el ltimo recurso cuando otras alternativas previas no dan resultado o cuando la situacin se presenta y cobra una gravedad que no da tiempo a proponer alternativas previas".Las internaciones "pueden ser voluntarias o involuntarias. Las internaciones involuntarias solo se pueden dar cuando hay riesgos para s o para terceros".Consultada sobre la evaluacin de ese riesgo, Calmels afirm que "lo debe hacer un equipo interdisciplinario de al menos dos personas, psiclogo y psiquiatra. Y tiene que haber un control en la legalidad de la medida, ya que se trata de una privacin de la libertad de la persona para cuidar un bien mayor que es la vida".