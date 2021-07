Se intensifica la campaña de vacunación con acceso libre para jóvenes y registro de adolescentes

Mar del Plata. Foto: Diego Izquierdo

Las provincias aceleran los operativos de vacunacin contra el coronavirus, en el marco de la campaa nacional de inmunizacin, con convocatorias de vacuna libre para grupos etarios cada vez ms jvenes y la inscripcin de adolescentes entre 12 y 17 aos.Tras la reunin que compartieron los ministros del rea en el Comit Federal de Salud (COFESA) donde acordaron "priorizar la aplicacin de segundas dosis" durante agosto, el Gobierno comenz la distribucin a las provincias de 901.040 dosis deen respuesta a la inscripcin de adolescentes con factores de riesgo.En ese sentido, la ministra de Salud nacional, Carla Vizzotti, destac que las vacunas de Moderna "estn reservadas para aproximadamente 900.000 adolescentes con comorbilidades, de entre 12 y 17 aos que incluyen enfermedades metablicas, obesidad, diabetes, enfermedades respiratorias, cardiovasculares, neurolgicas", entre otras.En la provincia de, donde ya hay ms de 400 mil adolescentes anotados para vacunarse, se inici hoy la inoculacin a jvenes mayores de 25 aos sin inscripcin previa y con la sola presentacin del DNI en cualquiera de las postas desplegadas por la campaa VacunatePBA.A partir del viernes podrn sumarse a la vacunacin libre los mayores de 18 aos, segn lo anunciado por el gobernador Axel Kicillof, quien resalt ayer que en la provincia habian "superado los 9 millones de vacunados y acelerado el ritmo de la campaa", que entre otras cosas incluir recorridas en los barrios en busca de personas an no vacunadas que quieran recibir su primera dosis., anunci al asumir el cargo que seguir "con la gestin de la pandemia y la vacunacin pero tambin con la ampliacin del sistema con el sistema de salud que necesitamos".En, donde ya se aplicaron ms de 2.605.000 vacunas, el Ministerio de Salud convoca sin inscripcin ni turno previo a las personas mayores de 30 aos a vacunarse, mientras en los barrios de la capital y varias localidades contina el Operativo Identificar en busca de personas que no se vacunaron an y se realizan testeos para detectar positivos asintomticos.Ense inici la inscripcin de nios, nias y adolescentes de entre 12 y 17 aos con factores de riesgo y se espera que la inmunizacin se ponga en marcha "probablemente la prxima semana", con las 70.280 dosis de la vacuna Moderna que envi la Nacin, indic la ministra de Salud provincial, Sonia Martorano.El secretario de Salud, Jorge Prieto, anticip que en agosto se buscar completar el esquema de vacunacin de todas las personas y remarc que tambin se avanzar en la combinacin de dosis de distintos laboratorios para completar los esquemas de vacunacin, al recordar que "en lo que va de julio, el 70% de los turnos de vacunacin fueron para la colocacin de segundas dosis".abri el viernes el sistema de vacunacin destinado a mayores de 18 aos para primeras dosis a demanda espontnea y desde maana comenzar a inscribir a menores de entre 12 y 17 aos con enfermedades preexistentes, confirm el Ministerio de Salud de la provincia.La ministra de Salud, Ana Mara Nadal, record que junto a sus colegas de las provincias y Vizzottiy destac la decisin de completar los esquemas durante agosto "frente a un posible brote de la variante delta".Adems, dijo que entre el viernes y sbado prximos se vacunar con la segunda dosis de Astrazeneca a docentes y personal educativo que cumplen funciones en el Gran Mendoza ante el inminente reinicio de las clases presenciales.El Gobierno derealizar maana una jornada especial de inmunizacin en la capital provincial para mayores de 25 aos, sin turnos previos, otra el viernes para mayores de 18 aos; y una jornada abierta el sbado para aplicar la segunda dosis de Sinopharm a quienes hayan pasado 21 das de su primera inmunizacin."Se avanza muy rpido en la vacunacin" y actualmente "ya se estn vacunando a mayores de 18 aos para que en el caso que llegue la variante Delta tengamos la mayor cantidad de personas vacunadas", dijo el gobernador Gustavo Bordet.Encontina la aplicacin de vacunas anticovid a mayores de 18 aos en la capital y algunas localidades y avanza en la aplicacin de segundas dosis de Sinopharm y AstraZeneca sin turnos previos para mayores de 25 aos, mientras que en las ciudades de Mercedes y Goya ya se aplica la primera dosis a mayores de 18.Adems, se anunci la continuidad de la inscripcin de menores de 12 a 17 aos en el marco de la campaa de vacunacin por la pandemia de coronavirus y se adelant que tendrn prioridad aquellos con discapacidad o comorbilidades.Fuentes gubernamentales dijeron que ms de 70 mil adolescentes ya se registraron para ello.abri la inscripcin para que menores de 12 a 17 aos, en condiciones de salud priorizada, puedan ser vacunados a partir de la semana prxima y la ministra de Salud local, Silvia Sosa Araujo, destac "la decisin de aplicar la vacuna de Moderna a este rango etario" adoptada ayer en la reunin del COFESA.La ministra de Ciencia y Tecnologa, Alicia Bauelos, inform que 300 mil personas recibieron al menos una primera dosis en la provincia, "casi el 84% del padrn", pero seal que si bien "es un nmero importante, necesitamos que lo haga la totalidad".En, la ministra de Salud Pblica, Alejandra Venerando, dijo que comenzarn a inscribir maana a "adolescentes de entre 12 y 17 aos para vacunarlos contra el Coronavirus desde la semana que viene" y estim que "sern entre 18 y 19 mil personas"."El grupo que empezaremos a vacunar de este sector etario es al que tiene comorbilidades y tambin a personas con factores de riesgo, que viven en lugares de larga estancia, los chicos con carn vigente de discapacidad, los que tienen pensin no contributiva y las personas gestantes de 12 a 17 aos con indicacin de riesgo/beneficio individual", aadi la funcionaria.Venarando inform que "maana llegarn a San Juan 15.540 dosis de la vacuna Moderna, para tener mayor cobertura para las personas con alguna dificultad y generar la inmunidad de rebao"."Ense continuar la vacunacin en forma intensiva abordando tres tipos de estrategias: completar los esquemas de vacunacin, continuar colocando las primeras dosis a aquellas personas que todava no lo pudieron hacer y vacunar a todas las embarazadas", dijo la ministra de Salud de la provincia, Natividad Nassif.Fuentes de Salud dijeron a Tlam que se concluy con las vacunaciones colectivas de las primeras dosis a los jvenes mayores de 18 aos y comentaron que ya funcionan vacunatorios permanentes, para que acudan quienes por alguna circunstancia no pudieron vacunarse, y que entre maana y el viernes se avanzar para completar los esquemas de vacunacin y se colocarn las segundas dosis de vacunas.En cuanto a la vacunacin de adolescentes de 12 a 17 aos con condiciones de salud priorizadas, expresaron queEn, el Ministerio de Salud inform que se aplicaron 276.654 vacunas y el secretario de Medicina Preventiva y Salud, Alejandro Severini, destac que "existe una gran efectividad con la colocacin de la primera dosis" y solicit que "quienes tienen que recibir la segunda dosis, asistan a los nodos de vacunacin, sobre todo por la posibilidad de ingreso de nuevas variantes a la provincia".Severini tambin indic que en el caso de los menores de edad "primero se va definir las poblaciones de riesgo a vacunar en las edades de 12 a 18 aos y posteriormente se habilitar la inscripcin a travs de la web para la carga de datos, a su vez se comunicar el listado sobre enfermedades de riesgo", para recibir la vacuna de Moderna."En primera instancia se inocular a menores con riesgo para luego continuar con el resto de la poblacin por ao de nacimiento", aadi.viene aplicando la vacuna a personas de 18 aos o ms de forma libre y a adultos que requieren la segunda dosis (Astrazeneca o Sinopharm) en el hospital de Campaa y el Centro de Provincial de Adultos Mayores, ambos de capital, y los Centros de Atencin Primaria de la Salud.El coordinador del Comit Operativo de Emergencias de Jujuy, Omar Gutirrez, sostuvo que "la vacuna es una de las herramientas ms importantes para combatir el Covid-19" y para ello "es fundamental avanzar con la inmunizacin".En, convocaron al registro de los adolescentes de entre 12 y 17 aos con comorbilidades para obtener el preturno de vacunacin y, segn fuentes gubernamentales, en una primera etapa se recibirn 28.560 dosis de la vacuna de Moderna para aplicar a este nuevo grupo etario."Hoy con la buena noticia de continuar avanzando con esta campaa de vacunacin contra el coronavirus, que ya tiene ms de 650 mil salteos con la primera dosis aplicada", expres el secretario de Modernizacin del Estado, Martn Gemes.La jefa del programa de Inmunizaciones de Salta, Adriana Jure, asegur que "estn prximas a arribar a la provincia 28.560 dosis de la vacuna de Moderna, destinada para los adolescentes de entre 12 y 17 aos, con algunos factores de riesgo", como diabetes tipo 1 y 2, las cardiopatas, las enfermedades que comprometen la inmunidad y la obesidad mrbida, y se incluyen en la vacunacin a aquellos adolescentes con Sndrome de Down.vacuna a los mayores de 18 aos que se hayan inscrito en los registros y aplica las segundas dosis que llegan a los mayores de 67 aos y a quienes presentan comorbilidades o padecen enfermedades de riesgo.Autoridades de Seguridad y Salud sealaron que adems las personas privadas de la libertad comenzaron a recibir las vacunas de manera optativa en comisaras y el Servicio Penitenciario que buscan "vacunar a todos los internos de la provincia".En, la gobernadora Arabela Carreras inform que la plataforma de inscripcin oficial est habilitada desde hoy para menores 12 a 17 aos con patologas de riesgo."Estamos vacunado a un excelente ritmo, inmunizando cada vez ms poblacin", destac en Twitter Carreras y agreg que en el caso de los menores de edad "en primera instancia se priorizarn quienes tengan algn factor de riesgo".La secretaria de Polticas Sanitarias, Mercedes Iber dijo hoy que "los menores deben presentar el certificado de salud correspondiente" y ser acompaados por la persona adulta que los tenga a cargo.El, Fabin Puratich, explic hoy a Tlam que en la provincia "bajamos el ritmo de vacunacin en los centros y orientamos la actividad 'al casa por casa' buscando a los que no se vacunaron" y record que, segn lo acordado en el COFESA, "agosto fue declarado como el mes de las segundas dosis", poniendo de manifiesto que la campaa contra el coronavirus se orientar a completar los esquemas.En la actualidad la vacunacin es libre y solo se conceden turnos para la segunda dosis de Sputnik.El ministro destac que en agosto adems comenzar el plan para vacunar a adolescentes entre 12 y 17 aos en "grupos priorizados" de acuerdo a los factores de riesgo.El gobernador deOmar Gutirrez, anunci hoy que "este sbado comenzaremos a vacunar a los neuquinos y neuquinas de 12 a 17 aos con factores de riesgo", tras indicar que la provincia recibir 13.440 dosis de la vacuna Moderna.Con 3.600 menores de edad inscritos para acceder a la vacuna en la provincia, Gutirrez seal que "la convocatoria requiere un tiempo", porque "sin dudas que las familias van a hacer la consulta con su mdico, pero ya est organizada la logstica para comenzar a vacunar el sbado" o para empezar "el mismo viernes", si es que resulta posible.Asimismo, recomend a las familias "sacarse todas las dudas" y asegur que "estas vacunas son para ellos y ellas"."Una vez que tengamos la distribucin se ver si es con turno o a demanda en funcin de la cantidad de personas, pero vamos a buscar un proceso flexible y dinmico con horarios y lugares especficos", explic el gobernador.Gutirrez destac que "nueve de cada diez neuquinos y neuquinas de 18 aos en adelante ya tienen al menos la primera dosis" aplicada.La provincia aplic hasta el momento 528.511 dosis de la vacuna contra el coronavirus, de las cuales 402.991 fueron primeras dosis y 125.520 segundas, segn el Comit de Emergencia Provincial.