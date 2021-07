Educación con perspectiva de género: clave para que las personas trans concluyan sus estudios

Apertura del Primer Encuentro Federal de Educacin TT

El Bachillerato Popular Mocha Clis, una de las secundarias pblicas y gratuitas para esta poblacin. Foto: Gentileza Bachillerato Mocha Celis

El Bachillerato Popular Mocha Clis cumple una dcada en noviembre prximo, a 15 aos de la Ley de ESI. Foto: Candelaria Lagos

La educacin con perspectiva de gnero que incluya factores como la no discriminacin, en especial de parte de directivos y docentes; la adecuacin de horas de cursada y una infraestructura completa en escuelas resulta clave para que personas travestis y trans logren terminar sus estudios secundarios, sealaron especialistas.Unaun porcentaje que baj a 10,1% para el nivel terciario y universitario incompleto y a 5,9% en el caso de quienes lo terminaron.Este tema fue uno de los ejes delorganizado por el Bachillerato Popular Mocha Clis, una de las secundarias pblicas y gratuitas para esa poblacin, en el que participaron el ministro de Educacin, Nicols Trotta, y la ministra de Mujeres, Gnero y Diversidad, Elizabeth Gmez Alcorta.en torno a la educacin y coincidieron en la necesidad de "repensar una escuela con perspectiva de gnero", sin discriminacin y con respeto a la identidad de gnero autopercibida.En el transcurso del encuentro se abord "no slo la inclusin sino la revalorizacin de las personas trans y travestis como sujetos capaces de producir conocimientos" y no solo "como objeto de investigacin".asegur que con la aprobacin de la"Tenemos la enorme responsabilidad de llevar esa mirada de la diversidad a nuestras aulas, trabajar en el abordaje de la reconfiguracin de los comportamientos en las escuelas y en la formacin de nuestros maestros ", destac.Para ello, "la escuela es un espacio central para construir la agenda de la diversidad y derechos y a partir de all reconfigurar comportamientos que han estado presentes demasiado tiempo en nuestra sociedad", aadi.Trotta se refiri adems a la puesta en marcha en todas las escuelas del pas y en todos los niveles del programa de(ESI) y, junto al Ministerio de Mujeres y la Secretara de la Niez, la elaboracin de guas para la construccin de ambientes escolares seguros libres de discriminacin por gnero o sexo"Tenemos la voluntad de seguir avanzando en una agenda que reivindique las luchas histricas de estos colectivos, estamos convencidos que el momento es ahora, somos los protagonistas y hay que avanzar con todo para transformar todo lo que haya que transformar", dijo, por su parte,La ministra indic que para las feministas "los espacios educativos tienen una relevancia estratgica, son semilleros de produccin y reproduccin de subjetividades, se ensean valores y sentido, formas de relacionarnos entre personas y con nuestro cuerpo".Asimismo, destac que la agenda del Gobierno busca "romper con la violencia heteropatriarcal que se instala en los procesos educativos, donde estn los orgenes de las desigualdades contra la poblacin LGBTIQ+".referente del espacio de gnero del movimiento Atahualpa e integrante de la Asociacin Mundo Igualitario de Mar del Plata, dijo a Tlam que "cuando hablamos de discriminacin no decimos que vamos a la escuela y nos cierran la puerta. Muchas dejan la educacin pblica porque los directivos no nos respetan nuestra identidad de gnero"."Adems existe el problema de que al haber muchas personas trans y travestis que caen en la prostitucin, los horarios de cursada no les permiten seguir, junto al tema de la conectividad, al que tampoco acceden", asegur Pili, quien cursa la carrera de Trabajo Social en la Universidad de Mar del Plata.El encuentro adquiri relevancia ya que, a 15 aos de la Ley de ESI y tras la reciente promulgacin de la Ley 27.636 de Cupo e Inclusin Laboral Travesti Trans Diana Sacayn-Lohana Berkins."Hay que dejar de pensar a las personas travesti trans como objeto de investigacin y verlas como personas capaces de producir conocimiento y sentido", afirm, quien manifest que tras la sancin del cupo laboral travesti trans hay que hablar sobre la finalizacin de los estudios."No puede ser que se haga en las escuelas que ya expulsaron, que ya violentaron y discriminaron", asegur Quiones Cuartas, y destac que existe "un cambio de paradigma que empieza a mostrar esta diversidad que somos".En este aspecto, Pili, quien tiene 47 aos y termin la secundaria en 2014 por el plan Fines, refiri que abandon la escuela pblica por la discriminacin que sufra."Me llegu a orinar encima para no entrar al bao, en donde haba una persona en la puerta que me peda el DNI, al tiempo que se me cuestionaba la ropa que me pona", cont a Tlam la referente que actualmente es convocada para dar charlas sobre ESI en las escuelas.Y aunque celebr los avances en muchos aspectos, cuestion que "todava seguimos encontrando situaciones de discriminacin en muchos lados" y expres la necesidad de "introducir algunos cambios en la ESI porque es binaria y no tiene en cuenta a las diversidades y los colectivos".Maryanne Lettieri, docente del bachillerato, dijo que "hay que empezar a hablar de la valoracin de la poblacin travesti trans" y destac la importancia de "que la inclusin se empiece a transformar en una valoracin"."En un espacio como la educacin hay que visibilizar no slo a estudiantes sino a docentes trans que podemos ocupar esos espacios", apunt.Por su parte,asegur que "hay que repensar a la escuela en s misma, y a las las lgicas que reproducen matrices de violencias patriarcales, binarias en los mbitos educativos" ."Argentina es un pas de avanzada en materia de derechos de personas trans, la propuesta educativa para nosotros tiene que ver con el dilogo, la puesta en valor, el reconocimiento de las historias de vida, de los relatos", destac Mireles.Y asegur que el pas "hace muchos aos que es diverso y lo que queremos son instituciones capaces de potenciar esa diversidad, intercultural o de gneros. La educacin es la herramienta para que podamos seguir luchando contra la matrices patriarcales y binarias".