El Ministerio de Salud advierte sobre un posible rebrote provocado por la variante Delta

La directora nacional de Epidemiologa del Ministerio de Salud de la Nacin, Anala Rearte, alert este mircoles sobre el ingreso al pas de la variante Delta de coronavirus y aunque seal que todava "no hay circulacin comunitaria" sostuvo que "vamos a tener" casos de este tipo que podran provocar un rebrote."No tenemos circulacin comunitaria de variante Delta", dijo la funcionaria quien explic que, hasta el momento, todos los contagios estn relacionados con personas que viajaron al exterior.Sin embargo, luego advirti que existe el "riesgo de ingreso de una nueva variante, que puede provocar un rebrote" y revertir la curva de contagios que viene mostrando un descenso desde hace varias semanas."Tenemos 45 contagios de Delta de personas viajeras y alrededor de 15 contactos estrechos que eran convivientes y algunos no convivientes, pero todava no hay casos de Delta sin antecedente de viaje o relacionado con un viajero pero claramente los vamos a tener", dijo Rearte.En ese sentido, asegur que "las medidas de prevencin lograron demorar la entrada de la variante Delta y poner el foco en completar las segundas dosis ( de la inmunizacin) en agosto".En dilogo con El Destape Radio, Rearte tambin brind precisiones sobre la situacin de la pandemia y sostuvo que "hace nueve semanas que venimos con descenso sostenido de casos".Adems, hizo una evaluacin sobre el plan de vacunacin y detall que "el objetivo es llegar a cubrir al 60% de esos mayores de 50 con dos dosis, porque estamos en un 38%, mientras que los mayores de 60 aos superaron el 60% de dos dosis".Sobre las demoras en la llegada del segundo componente de la vacuna Sputnik V, agreg que el Gobierno nacional trabaja con "Rusia para que enve componente 2", en tanto el laboratorio Richmond, en Argentina, "lo est produciendo, tiene cerca de un milln de dosis que estn esperando la autorizacin y el control de calidad".Por eso, dijo, espera que en las prximas semanas se pueda comenzar con la inmunizacin de "Richmond y las que llegan de Rusia".Sobre Sinopharm y AstraZeneca, adelant que "estn aseguradas" las segundas dosis y que se comenzarn a aplicar en agosto.A su vez, la funcionaria asegur que el lunes se reunir el Consejo Federal de Salud con algunos resultados provisorios de, que se realizan en varias provincias de la Argentina, con el fin de tener una perspectiva sobre estos temas.El infectlogo Javier Farina asegur este mircoles que a pesar de que hay una "tendencia a la baja" en los casos de coronavirus en todas las jurisdicciones, tambin es "inminente" la aparicin de la variante Delta como circulacin comunitaria y no slo en relacin a viajeros."La tendencia en todo el pas es a la baja de casos y muy marcada en la provincia de Buenos Aires", seal Farina y luego advirti: "la variable a futuro es el inminente ingreso o circulacin comunitaria de la variante Delta". Y en ese sentido puntualiz: "Ya seguramente tenemos circulacin comunitaria de esa variante".En declaraciones a El Destape Radio, el especialista agreg que a pesar de estar vacunados, "la circulacin viral es importante" y dijo: "Estamos lejos de decir que no hacen falta barbijos".Respecto a las medidas de cuidado anunciadas el martes por el Gobierno porteo, que dividi en distintas fases de acuerdo a la evolucin de la pandemia, Farina afirm que "sin duda mucha gente espera anuncios positivos, y nos gustara escuchar que esto ya ha terminado, no es la realidad y creo que el mensaje es el del cuidado y el de seguir aplicando las medidas de proteccin, eso tiene que seguir estando".Tras asegurar que incrementar el porcentaje de vacunados "es fundamental", dijo que "aumentar el de segundas dosis aplicadas tambin es muy importante", tras explicar que "la combinacin de vacunas diferentes para segundas dosis es totalmente plausible y ya hay pases que lo han adoptado"."En muy poco tiempo vamos a tener los estudios propios de combinacin de vacunas y es una estrategia que la Argentina va a tener que abordar como el resto de los pases", agreg el mdico.