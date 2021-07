Crean herramientas para monitorear la propagación del coronavirus a través de celulares

El trabajo cont con el apoyo de la Agencia I+D+i en el marco de la Unidad Coronavirus, que integra con el Ministerio de Ciencia, Tecnologa e Innovacin de la Nacin y el CONICET.

Un equipo de investigadores de la Universidad Nacional de Crdoba y otro de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires disearon aplicaciones para monitorear a travs de celulares la propagacin de la Covid-19, informaron este martes los desarrolladoresEl trabajo cont con el apoyo de la Agencia I+D+i en el marco de la Unidad Coronavirus, que integra con el Ministerio de Ciencia, Tecnologa e Innovacin de la Nacin y el CONICET.Las herramientas desarrolladas en el marco del proyecto "demostraron el uso de la tecnologa celular para mejorar el monitoreo de la propagacin del coronavirus, a partir de ofrecer informacin al usuario de la herramienta que le permita tomar mejores decisiones para su cuidado y reducir as el contagio", segn un comunicado de la Agencia I+D+i.Una de estas herramientas emplea una estrategia denominada "anlisis de contactos", donde una aplicacin instalada en el celular mide la cantidad de contactos diarios de los usuarios y usuarias y los que tuvieron los suyos, para recomendar eventualmente disminuir su interaccin social, an cuando no se dispone de informacin sobre casos positivos de coronavirus en su entorno.La aplicacin registra la cercana y duracin de los contactos, principalmente mediante los valores obtenidos de la seal Bluetooth Low Energy (BLE) disponible en los celulares.A partir del acceso de forma annima a los casos positivos, se evala "la presencia del coronavirus en el entorno social del usuario del celular y puede realizar recomendaciones que van desde prevenir el contagio y avisar si hay un alto riesgo de haber sido contagiado", dijeron los desarrolladores."Esta caracterstica es la principal diferencia que existe entre la herramienta desarrollada y otras disponibles en el mundo que se centran en la deteccin del contagio", aade el comunicado.Desde el grupo de investigacin destacaron que la prevencin de contactos puede ser ms efectiva que el rastreo de contactos estrechos.Las capacidades desarrolladas en este proyecto, que se encuentra en base de prototipo, podrn aplicarse en "futuras olas de contagios de SARS-CoV-2 como as tambin con otras epidemias o pandemias", agregaron.Otra de las aplicaciones surgidas en este proyecto emplea una estrategia diferente basada en el anlisis de la movilidad de las personas en una locacin determinada.El objetivo es monitorear en tiempo real los casos aislados, as como recordar de forma precisa los lugares en donde haba estado la persona ,a fin de poder establecer los contactos estrechos ante un diagnstico positivo.Adems, a partir de aquellos usuarios y usuarias que comparten de forma voluntaria su movilidad es posible establecer los ndices de movilidad generales de una comunidad.Este instrumento pudo ser probado como prototipo en un entorno real, mediante un acuerdo con el municipio de la ciudad bonaerense de Ayacucho, y se espera avanzar en la incorporacin de nuevas localidades.Con este objetivo, se desarroll una plataforma de servicios integrales que brinda ayuda adicional informando comercios cercanos a la posicin del usuario, farmacias de turno, noticias oficiales y la posibilidad de realizar un autodiagnsticos, denuncias y reserva de turnos para eventos con cupos limitados, concluye el comunicado de I+D+i.