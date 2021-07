Las provincias reducen restricciones mientras crece la vacunación y bajan internaciones

Kicillof asegur que Buenos Aires en agosto va estar protegida, ya que habremos inmunizado al 95% de los inscriptos". Foto: Hernn Saravia.

La Pampa contina con todas las actividades comerciales, deportivas y culturales habilitadas.

Las autoridades provinciales mantienen controles y restricciones para hacer frente a la pandemia de coronavirus con mximos de capacidad para locales comerciales y gastronmicos, medidas de distanciamiento social y protocolos de cuidado, aunque dispusieron flexibilizaciones de aforo y de horarios para algunas actividades de acuerdo con la situacin epidemiolgica.Si bien en todas las provincias se mantiene la restriccin para la circulacin en la va pblica en casos no esenciales, mayoritariamente de 23 a 6, la actividad comercial y de centros culturales o gimnasios se fue recuperando paulatinamente este ao, en especial durante los meses de vacaciones.En Buenos Aires,anunci que desde este mircoles se autorizan las visitas a geritricos y hogares en la provincia donde sus residentes y trabajadores “estn completamente vacunados” y ratific que desde el lunes volvern las clases presenciales "respetando las distancias, los cuidados, la ventilacin y el uso de barbijo”.“El avance de la vacunacin y la situacin epidemiolgica nos permiten tomar esta decisin luego de haber evitado que el virus hiciera estragos en las residencias", aadi el mandatario en conferencia de prensa y destac que se haba “superado los 9 millones de vacunados y acelerado el ritmo de la campaa” de inoculacin en la provincia.Kicillof asegur que “en agosto nuestra provincia va estar protegida en todos sus distritos, ya que habremos inmunizado al 95% de los inscriptos en todos los segmentos etarios"., destac que "ya no hay distritos en situacin de alarma sanitaria, por lo cual solo quedan dos fases activas: fase 3, con 65 municipios, y fase 4, con 70 partidos", dado que dejaron de detectar un aumento de casos positivos y que no se observa riesgo en el funcionamiento del sistema sanitario.Ante ello, record que “esta semana” tras la publicacin de las resoluciones respectivas de los gobiernos nacional y provincial “se permitir una ampliacin de aforos en espacios cerrados” en actividades de “restoranes, bares, cines, teatros, centros comerciales, mercados y ferias, eventos religiosos, museos, bibliotecas, gimnasios y natatorios”.Bianco aclar que “no es un pase sanitario, es una ampliacin de aforos que tiene un doble objetivo de incentivar ms la vacunacin y seguir cuidando a la poblacin”.En ese sentido, explic que “desde hoy en fase 3 en espacios cerrados habr un aforo del 30 por ciento libre con personas que no estn vacunadas y que se pueda ampliar al 50 con las vacunadas”, con un “horario de corte nocturno a las 23 horas”."En fase 4, que hasta ahora tena un aforo de hasta el 50%, permitimos un 20% ms de vacunados" hasta las 24 y aclar que los comercios debern controlar el cumplimiento de las normas y para ello los clientes debern probar que recibieron la primera dosis de alguna vacuna “con el certificado de vacunacin o la constancia en las aplicaciones VacunatePBA y Mi Argentina”.En Crdoba, donde las actividades se fueron habilitando progresivamente con aforos que hoy promedian el 40 por ciento, siguen prohibidas las competencias de los deportes amateur y federados, adems de los natatorios y gimnasios que, segn datos del Gobierno provincial, sern autorizadas a partir del 15 de agosto.Las restricciones de circulacin se mantienen de 0 a 6 para las actividades no esenciales, mientras las comerciales estn autorizadas para funcionar de 9 a 20 y las reuniones sociales y familiares pueden contar con hasta 10 personas desde esta semana o 16 en el caso de cuestiones grupales al aire libre, tanto recreativas como deportivas.En Santa Fe, donde ya no hay departamentos en alarma sanitaria, se habilitaron tambin las reuniones sociales en hogares y las competencias deportivas, reabrieron los salones de fiesta y se extendieron desde el sbado los horarios gastronmicos, aunque siguen restringidas las actividades en peloteros, eventos artsticos en plazas, los patios de comidas en shoppings y discotecas.La circulacin de vehculos se extendi hasta las 22, los bares y restaurantes pueden abrir hasta las 22, aunque fines de semana y feriados hasta las 24, en tanto el comercio tiene permitido trabajar hasta las 19 y en el caso de kioscos y almacenes hasta las 21.La ministra de Salud provincial, Sonia Martorano, indic que las nuevas medidas fueron posibles debido a que “los indicadores fueron mejorando: la tasa de contagios nos da un promedio de 1.313 casos, y la ocupacin de camas, que es del 80%, muchos de los cuales son no Covid-19”.En Mendoza, el gobierno confirm que mantendr las medidas de flexibilizacin que aplic desde la Semana del Amigo mientras la situacin sanitaria se mantenga estable, por lo cual no se podr circular entre la 1.30 y 5.30 y seguir la asistencia de pblico en los deportes amateurs que se practiquen al aire libre.“La situacin sanitaria requiere que sigamos trabajando juntos, reforzando las medidas individuales de cuidado con una visin colectiva”, indicaron fuentes de la Gobernacin e insistieron con que “la responsabilidad ciudadana y el apego al cumplimiento de las medidas sern determinantes para que el resultado del esfuerzo colectivo realizado sea efectivo”.El gobernador de Entre Ros, Gustavo Bordet, estableci el jueves que la restriccin de circulacin contine entre las 0 y 6 de cada da, pero con una tolerancia de 30 minutos, y permiti las reuniones familiares y sociales en domicilios particulares de hasta 10 personas; y 50 al aire libre.La actividad gastronmica funciona de 6 a 24, con un aforo del 50%; los gimnasios y deportes con un 50% de la capacidad habilitada entre las 6 y 23, mientras las culturales, talleres artsticos y academias de danzas lo hacen con un mximo de 15 personas en espacios cerrados y 30 en abiertos.Adems, las celebraciones religiosas, los teatros, cines y otros establecimientos culturales en espacios cerrados tienen un aforo del 50%, con horario de 6 a 23.En Chubut, rige hasta el 9 de agosto el decreto que establece la circulacin libre de 6 a 24, con dos horas agregadas para las madrugadas de los viernes, sbado y domingo, mientras habilita las reuniones en domicilios particulares con la asistencia de hasta 10 personas y mantiene la presencialidad en las clases escolares con el dictado por "burbujas", con uso de tapabocas y distanciamiento de dos metros.El ministro de Salud, Fabin Puratich, confirm a Tlam que "el decreto 541 es el ltimo y est vigente aunque sabemos que algunas municipalidades establecieron ms flexibilidades por ejemplo para los fines de semana o el da del amigo que nosotros no fomentamos".En Santiago del Estero rigen nuevas flexibilizaciones ya que se aument el horario de circulacin de 6 hasta las 24 y se autoriz un aforo de 50% en bares y restaurantes, como tambin se ampli la cantidad de personas por mesa a 6.Estas medidas, segn lo dispuesto por el COE el ltimo fin de semana, son para toda la provincia, con “excepcin de las ciudades de Monte Quemado, Fras y Nueva Esperanza, que mantienen el horario de 6 a 22, hasta analizar nuevos resultados epidemiolgicos en los prximos das”.“En todos los casos se debern respetar los protocolos sanitarios”, indicaron fuentes del COE y recordaron que las “reuniones sociales se encuentran prohibidas, al igual que las reuniones familiares en casas con personas que no sean del grupo conviviente”.Adems, desde el 1 de julio rige el acuerdo de libre circulacin entre las provincias del NOA y los turistas slo deben presentar declaracin jurada en http://sicoin.gobiernosde.gob.ar/.Jujuy mantiene la restriccin a la circulacin nocturna entre las 2 y las 6, excepto para quienes realizan funciones esenciales, mientras los locales comerciales y gastronmicos funcionan con un aforo del 50% y hay distanciamiento social en espacios abiertos y las reuniones sociales no deben superar los 10 integrantes, inform el Comit de Emergencias.“Atento a que hay una meseta sanitaria y a que estamos en temporada turstica se apunta a que los comerciantes puedan tener una mayor capacidad de atencin”, dijo el secretario de Seguridad Vial jujeo, Alejandro Marenco.En Salta, las autoridades decidieron ayer la reapertura de salones de eventos, casinos y catamaranes, que pueden trabajar solo con clientes que hayan sido vacunados contra el coronavirus con al menos una dosis, y se busca habilitar un pase sanitario para incentivar que ms personas se vacunen.“El carnet de vacunacin va a ser una especie de pase sanitario porque necesitamos que la gente tome conciencia de que debe vacunarse para que volvamos a vivir una vida normal”, dijo el ministro de Salud Pblica de Salta y presidente del Comit Operativo de Emergencia (COE), Juan Jos Esteban.El COE resolvi el retorno de los espectadores a los deportes federados de Salta, solo para vacunados y con los protocolos autorizados de aforos de cada instalacin deportiva y control de acceso, inform el ministro de Turismo y Deportes, Mario Pea.La Pampa, ubicada en los primeros lugares del ranking en eficiencia en la campaa de vacunacin nacional, contina con todas las actividades comerciales, deportivas y culturales habilitadas, con sus respectivos protocolos y aforo, y autoriza encuentros familiares y sociales los fines de semana y feriados y la circulacin hasta las 24.Asimismo, mantiene un estricto control en el cumplimiento de las disposiciones establecidas, con operativos que llevan adelante las fuerzas policiales en la madrugada, mientras los encuentros familiares y sociales solo estn autorizados los fines de semana y feriados y con un nmero no mayor a las 10 personas.En Neuqun, el gobierno extendi hasta el domingo 1 de agosto la restriccin de circular en la va pblica entre las 22 y las 6, con la excepcin de trabajadores esenciales o clientes que se dirijan al retiro de alimentos en locales gastronmicos de cercana.Las actividades comerciales y de servicios podrn abrir sus puertas hasta las 21, con un mximo del 50% de aforo; mientras que los locales gastronmicos se extienden hasta las 24 con un 50% de ocupacin.La participacin presencial de actividades religiosas, culturales, deportes o casinos y salas de juego podrn realizarse dentro del horario de circulacin y con un aforo mximo del 50%.En la ciudad de Neuqun, el intendente Mariano Gaido resolvi que los gastronmicos, salas de cines, teatros y casinos podrn funcionar hasta las 3 con aforo del 50%, con horario de circulacin hasta las 2.En Ro Negro la circulacin contina restringida entre las 22 “hasta el prximo viernes 30” de julio, informaron a Tlam fuentes del gobierno rionegrino y recordaron que flexibilizaron algunas actividades, como las deportivas con 30% de pblico, “tambin se extendi el horario de bares y restoranes hasta la 1 los fines de semana y das previos a los feriados”.Casinos y bingos continuarn habilitados hasta la medianoche y los salones de eventos con un aforo mximo del 50% del espacio disponible o un mximo de 100 personas, sin la habilitacin de pista de baile.