Afirman que "es el mejor momento" para curar la hepatitis C

Profesionales y pacientes coincidieron en que "es el mejor momento para detectar, tratar y curar" la hepatitis C.

"Muchas veces es difcil saber el momento del contagio como pasa con otras infecciones como la Covid-19, por eso el tiempo en que las personas creen que se contagiaron hasta el diagnstico, es prolongado"” Ezequiel Mauro

Hepatitis C: la cruzada de una ONG para distribuir 2000 tratamientos contra la enfermedad invisible https://t.co/gyEmTyfkht a travs de @LANACION Asociacin Civil Buena Vida (@Asoc_Buena_Vida) November 17, 2020

“Este virus progresa y daa lentamente. El anlisis de sangre para detectar esta enfermedad es sencillo y econmico, pero muchas veces no se solicita entre los estudios de rutina"” Manuel Mendizbal

Transmisin y tratamiento

“Son tratamientos muy seguros, no invasivos y sin efectos adversos. Se trata de pastillas que se toman durante 8 a 12 semanas y que erradican completamente el virus"” Ezequiel Mauro

Profesionales y pacientes coincidieron en que "es el mejor momento para detectar, tratar y curar" la hepatitis C, y que la cobertura universal dispuesta en el pas “permiti disminuir la aparicin de nuevos casos en un 25%”, en el marco del Da Mundial contra esa enfermedad que se conmemora este 28 de julio., afirmaron.Segn los datos obtenidos en la encuesta "Hepatitis C: El camino a la cura", realizada por la Asociacin Buena Vida, y auspiciada por la Sociedad Argentina de Hepatologa (SAHE) y el Programa Nacional de Hepatitis Virales del Ministerio de Salud,, de los cuales se considera que 5 de cada 10 no lo sabe, lo que promueve que slo una minora logre su cura.Tambin, 6 de cada 10 encuestados desconocan cundo o cmo contrajeron el virus. Y a quienes s saban, se les consult sobre el tiempo que haba transcurrido entre el contagio y el diagnstico, dando como resultado que director del Programa Nacional de Hepatitis Virales del Ministerio de Salud , dijo a Tlam que "muchas veces es difcil saber el momento del contagio como pasa con otras infecciones como la Covid-19, por eso el tiempo en que las personas creen que se contagiaron hasta el diagnstico, es prolongado".En esta misma lnea, Rubn Cantelmi, presidente de la Asociacin Buena Vida y paciente curado hace ocho aos luego de haber convivido con la enfermedad 35 aos, record que "senta que viva con una bomba de tiempo adentro del cuerpo, que no saba cundo iba a estallar".Por eso record que es una enfermedad asintomtica y que "a muchos se la detectan cuando ya est avanzada. Es una enfermedad a la que no se le puede dar ventaja, ya que es la causa nmero uno de trasplante heptico en la Argentina".Al respecto, Manuel Mendizbal, mdico hepatlogo y secretario de la Comisin Directiva de SAHE , afirm que “este virus progresa y daa lentamente. El anlisis de sangre para detectar esta enfermedad es sencillo y econmico, pero muchas veces no se solicita entre los estudios de rutina como el nivel de colesterol o de glucemia. Cuando uno va a hacerse un chequeo, puede pedrselo al mdico al menos una vez en la vida para evitar complicaciones a futuro.La Asociacin Buena Vida present recientemente los resultados de una encuesta en la participaron 301 argentinos curados de hepatitis C o en camino a hacerlo, donde "cinco de cada diez, no conoce su diagnstico" y "el 55,6% tard una dcada en saberlo".Entre otros datos, la encuesta indic que en el 36% de los casos el diagnstico fue accidental y en un control de rutina, el 26% tras una consulta mdica por sntomas no vinculados a la hepatitis, el 20,2% al intentar donar sangre y el 6,5% participando de campaas gratuitas de deteccin en la va pblica.Segn el Ministerio de Salud, la hepatitis C se transmite a travs de la sangre al compartir agujas, jeringas, canutos o elementos cortopunzantes con personas infectadas; al hacerse un tatuaje o piercing con material no descartable o indebidamente esterilizado, o al tener relaciones sexuales sin preservativo u otro mtodo de barrera.Mauro seal que desde el ao pasado se viene realizando una recomendacin de llamar al testeo de hepatitis virales, al menos alguna vez en la vida en toda persona mayor de 18 aos.Para el mdico, el mensaje es destacar "la importancia que tiene el testeo para tener un diagnstico a tiempo, lo que implica mayor porcentaje de curacin y menor porcentaje de complicaciones sobre la glndula heptica, adems de contagiar a terceros".A partir del 2015, existen drogas antivirales altamente efectivas (que curan a ms del 95% de los casos).“Son tratamientos muy seguros, no invasivos y sin efectos adversos. Se trata de pastillas que se toman durante 8 a 12 semanas y que erradican completamente el virus", agreg Mauro.A estos nuevos tratamientos se suma al hecho de que, desde el ao pasado,“Tiene que recibir su tratamiento antiviral”, dijo, y agreg que las obras sociales, los privados y el Estado estamos obligados a brindar atencin integral al paciente y acceder a ese tratamiento que lo va a llevar a la cura", resalt.La encuesta realizada tambin detect que el 28,2% de los encuestados demor ms de un ao entre el diagnstico y el acceso a la medicacin, porque "no le dola nada", el 17,3% no saba que la hepatitis C tuviera cura, el 21% crea errneamente que el tratamiento generaba muchos efectos adversos y el 8% asumi que iba a tener que pagar por las drogas y que seran caras."En Argentina, el devenir de estos nuevos tratamientos permiti disminuir la aparicin de nuevos casos de hepatitis C en un 25%, el porcentaje de trasplante por hepatitis C en un 60% y la mortalidad por esta entidad en un 29%", agreg Mauro.Cantelmi, por ltimo, consider que, ante este cuadro de nuevos tratamientos y cobertura mdica, "es el mejor momento histrico en la Argentina para detectar, tratar y curar la enfermedad", y "que hoy la hepatitis C es con "C" de cura".