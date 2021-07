Estudian cómo impacta la bajante del río Paraná en el agro y en el ambiente

La bajante del ro Paran es la peor desde 1944.

Tcnicos del Instituto Nacional de Tecnologa Agropecuaria (INTA) trabajan en articulacin con el sector pblico y privado para determinar los impactos productivos y ambientales de la bajante extraordinaria del ro Paran.Segn el INTA, la crisis del Paran no solo es grave por la pronunciada bajante, sino tambin por su prolongacin en el tiempo; y su impacto no solo se observan sobre el cauce, sino que se propagan en lo profundo de los territorios aledaos al ro., explic Pablo Mercuri, director del Centro de Investigacin de Recursos Naturales (CIRN) del INTA.Para Mercuri, "la normalizacin de su rgimen hidrolgico llevar tiempo y depender de la regularizacin de las lluvias; y no solo deben recuperarse los niveles hdricos de todos los reservorios naturales y de las represas en cuenca alta, sino tambin el nivel de reserva de agua en el perfil del suelo de cinco estados del Brasil en situacin de sequa histrica”.La bajante del ro Paran, indic el Instituto Nacional del Agua (INA), que estim que el ro en Santa Fe alcanzara sus niveles ms bajos de la historia a fines de septiembre.“Dependemos de la magnitud y la frecuencia de las lluvias durante la primavera para visualizar el escenario futuro ms probable”, afirm Mercuri, para quien “es muy probable que convivamos con la situacin de emergencia que genera la bajante durante los prximos meses de este ao”.De acuerdo con el director del CIRN, “El INTA elabor un proyecto emergente para determinar los impactos sobre los sistemas de produccin y los efectos ambientales acumulativos de esta prolongada bajante en los territorios, trabajando con los referentes y los especialistas de esta amplia regin., agreg.Entre algunos de los principales impactos productivos se puede mencionar la ganadera de islas, bajos y de reas de ribera afectadas por la baja disponibilidad y calidad del forraje, as como por la falta de agua para bebida, los problemas en la captacin de agua por las arroceras; tambin afecta a la apicultura dado el impacto en la floracin de especies nativas o por la aparicin de especies invasoras, la pesca comercial y la artesanal, y demoras para el traslado de madera en zonas del Delta.