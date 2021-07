Córdoba: los médicos piden sanciones y medidas restrictivas para los sectores antivacunas

"Resulta inexplicable que subsistan movimientos antivacunas", resalt el Consejo de Mdicos de la Provincia de Crdoba.

Ms de 2,5 millones de vacunas aplicadas Un total de 2.567.112 vacunas contra el coronavirus se aplicaron hasta ahora en la provincia de Córdoba, de las cuales 523.489 correspondieron a la segunda dosis, informó el Gobierno local.



En ese marco, una partida de 128.000 vacunas Sinopharm enviada por el Gobierno nacional ingresó para continuar avanzando en la campaña de inmunización.



Asimismo, el Ministerio de Salud local dispuso convocar para este martes, sin inscripción y sin turno, a las personas mayores de 30 años que aún no hayan recibido la primera dosis para que concurran a cualquier vacunatorio de la provincia.



Mientras tanto, en los barrios de la capital y el interior continúa el Operativo Identificar en la búsqueda de personas que aún no recibieron la primera dosis, además de realizar testeos y búsqueda de positivos asintomáticos.



Por otra parte, se informó que se mantiene estable el nivel de ocupación de camas críticas de las Unidades de Terapias Intensivas (UTI) Covid-19 para adultos, con 1.220 internados (34,8%), de las cuales 267 se encuentran con asistencia respiratoria mecánica (21,8%).



La provincia acumula 458.082 casos positivos desde el inicio de la pandemia, en tanto son 6.053 los fallecimientos por coronavirus. El 86% del alumnado con clases presenciales El 86 por ciento del alumnado de la provincia de Córdoba retomó este lunes las clases presenciales luego del receso invernal, tanto en los establecimientos públicos como de educación privada, informó este martes el Ministerio de Educación local.



Los datos oficiales corresponden al relevamiento realizado en los niveles inicial, primario, secundario y sus modalidades.



Las clases se alternan entre lo presencial y virtual, mediante la implementación del sistema de burbujas en las 4.754 escuelas a la que asisten unos 840.000 estudiantes pertenecientes al sistema general obligatorio de la provincia.



Asimismo destacó el “compromiso de los equipos directivos y docentes en el trabajo de reorganización institucional que permite el incremento de una hora más en la jornada escolar de los estudiantes”, y resaltó particularmente “la celebración de toda la comunidad educativa en cada una de las escuelas por el reencuentro entre los docentes y los estudiantes en el retorno a la presencialidad”.



Entre el 19 de junio y el 8 de julio las clases presenciales alcanzaban solamente a los establecimientos educativos de las localidades con menos de 30.000 habitantes, y las virtuales a las poblaciones por encima de esa densidad demográfica, debido a los elevados casos positivos de coronavirus y del alto porcentaje de ocupación de camas críticas en ese momento.



Mientras tanto la dirigencia de la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba (UEPC), que nuclea a los docentes públicos, exigió al Gobierno cordobés que “garantice las condiciones laborales y sanitarias adecuadas” para el desempeño presencial de la actividad educativa.

La (CMPC) decidió que serán denunciados ante el Tribunal de Ética de esa institución y adelantó que va a proponer a las autoridades del Gobierno que se tomen medidas "para limitar la circulación y el acceso a diferentes actividades" sobre las personas que no estén inmunizadas. El CMPC, mediante un comunicado, destacó que desde hace tiempo la institución "mantiene una sostenida y dura batalla contra los movimientos anti vacunas". En ese sentido, recordó que "hace dos años, impulsó la campaña #laVacunaSalvaVidas y logró un importante resultado en cuanto a concientizar a la sociedad de denunciar a los profesionales que promovían el no vacunarse y vulneraban los derechos del niño". Actualmente y "frente a la tragedia de la pandemia generada por el COVID-19, resulta inexplicable que subsistan movimientos antivacunas, con argumentos infundados y sin ningún otro propósito más que intoxicar a la sociedad", resaltó el comunicado. La encabezada por el presidente Andrés de León, propone "neutralizar socialmente y éticamente estas posiciones", resaltó. El colegio que nuclea a los médicos de la provincia de Córdoba. En esa línea, propone también que se implementen "acciones para limitar la circulación y el acceso a diferentes actividades, de aquellas personas que no estén vacunadas, excepto por indicación médica".