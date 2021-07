Un "banderazo" en reclamo de justicia por los travesticidios y transfemicidios

Foto Facebook: Frente-Trans Paran E.R.

Un banderazo "por la memoria trans" se realiz en la ciudad entrerriana de Paran, en reclamo dey de mayor reconocimiento de los derechos de esa comunidad."Tenemos un pas que tiene leyes que son las mejores del mundo, pero todava falta mucho, rehacer todo como sociedad", dijo a Tlam Iara Quiroga, activista travesti y referente entrerriana.Durante la jornada, en el marco de, se colocaron carteles, pancartas y una gigantografa en el ingreso al edificio de Tribunales del Poder Judicial entrerriano.All reclamaron por Victoria Nez, la joven trans de 27 aos que falleci la semana pasada luego de una discusin con su pareja y de la intervencin de la polica.Si bien an se investigan las causas de su muerte,y de violencia policial.Tambin recordaron a Jsica Benavides (33), asesinada en enero de 2019; de Luca "La Loba" Barrera (37), asesinada en julio de ese mismo ao; y de Gabriela Cuello (45), un caso de travesticidio social ocurrido en febrero de 2020.En ese sentido, Quiroga reclam "que se esclarezca rpido" el caso de Nez, y pidi "jusiticia y memoria por todos los transfemicidios y travesticidios".La activista detall a Tlam que, y que de esa manera "se podr crecer como sociedad"."La comunidad trans es el ltimo eslabn de la sociedad y la que siempre recibimos menos", agreg.Finalmente, Quiroga solicit trabajar enTambin se instal la bandera frente a Casa de Gobierno provincial, con los colores celeste, blanco y rosa y con los nombres de las personas transgnero y travestis fallecidas prematuramente a consecuencia de la discriminacin.Asimismo,de la capital entrerriana con el objetivo de "visibilizar las necesidades y peligros" que viven cotidianamente los integrantes de la comunidad.Desde la organizacin, destacaron a Tlam la Ley de Identidad de Gnero y el recientemente aprobado cupo laboral trava-trans, pero exigieron "justicia por cada una de estas muertes y reparacin histrica para las personas sobrevivientes".Keili Gonzlez afirm que las actividades tuvieron como prioridad "el reclamo de verdad y justicia de la compaera"."Venimos a sealar al Estado y por supuesto al Poder Judicial, con funcionarias y funcionarios que conocen la situacin que atraviesa Paran con los travesticidios y transfemicidios", explic.En conferencia de prensa, Gonzlez dijo que estos flagelos "no se solucionan con actividades, sinoEn ese sentido, llam a trabajar en el "enorme desafo de que el Estado, y en este caso el Poder Judicial, cobre la importancia y lea la existencia de los cuerpos trava y trans, y que sea contemplada la problemtica" que viven."Hoy podemos reencontrarnos y abrazarnos simblicamente bajo el dolor que nos tiene que llamar la atencin y atravesar como sociedad", resalt.Desde la Asamblea de Mujeres, Lesbianas, Travestis, Trans y No Binaries de Paran remarcaron que Vicky "es vctima de la irresponsabilidad de funcionarios que deben velar por el bienestar de cualquier persona que vive en sociedad"."Una vez ms somos testigos como sociedad del genocidio que vivimos las personas travestis trans en esta realidad", agregaron en un comunicado.En tanto, remarcaron que estn a la espera de los resultados de la autopsia y que, porque esto no ser una causa ms en el Palacio de Justicia juntando tierra"."Nosotras, desde aqu en adelante, nos proponemos hacer justicia por cada una de nosotras que nos quieran arrebatar. Fue travesticidio, Vicky presente!", concluyeron.La actividad es impulsada por el Archivo de la Memoria Trans Argentina, y