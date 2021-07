La Iglesia Protestante francesa celebró la primera boda de pastoras lesbianas

Jean-Franois Breyne, el pastor que ofici la boda, manifest que est "muy contento por el impacto" que tuvo.

La Iglesia Protestante de Francia celebr la primera boda de pastoras lesbianas, autorizada a raz del snodo de 2015 que abri la posibilidad de bendecir parejas del mismo sexo, se inform este lunes.Se trata de(EPUdF).Las pastoras, Emeline Daud (33 aos) y Agns Kauffmann (31 aos), expresaron que fue celebrado "como un matrimonio normal y corriente", pero que significa" un paso para la iglesia", declar Kauffmann a la Agencia AFP.Por su parte, Daud agreg que las personas LGTB "necesitan ver que otras LGTB se comprometen, tambin en los entornos religiosos".Jean-Franois Breyne fue quien presidi el sbado el oficio en el templo protestante de Maguelone, en Montpellier.Al respecto, afirm que "existe una realidad (sobre la cuestin del matrimonio de personas del mismo sexo en la Iglesia protestante) que avanza rpidamente", y que se est avanzando "poco a poco".Breyne agreg quey manifest que est "muy contento por el impacto" que tuvo.La norma fue adoptada durante un snodo nacional en 2015 y en principio fue mal recibida por parte de la EPUdF, que requiri "dos aos de maduracin, de dilogo, para lograr un acuerdo", dijo a FP Daniel Cassou, pastor y responsable de Comunicacin de la EPUdF, quien confirm que an "sigue siendo un tema sensible".An as, la decisin establece quey que "no se impone a ninguna parroquia ni a ningn pastor", consign la agencia.