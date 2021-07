Memes, influencers y TikTok: nuevas formas que explora la ciencia para comunicar

Los divulgadores cientficos estn explorando nuevos formatos para comunicarse con las generaciones ms jvenes.

"En los medios privados se distorsiona la informacin cientfica, ya sea por intereses polticos o ideolgicos” Malvina Rodrguez, coordinadora de Rediap

En el mundo cientfico existe cierto rechazo a trabajar con la lgica del youtuber, del influencer o de TikTok.

Divulgadores cientficos de medios universitarios o agencias ligadas a la ciencia exploran con influencers y en formatos digitales diversos, como TikTok y memes, acercar noticias relacionadas con la pandemia a un pblico ms juvenil, mediante una informacin veraz y chequeada con fuentes confiables.Con ese objetivo, desde la Red Interuniversitaria de reas de Prensa y Comunicacin (Rediap), que incluya la misma veracidad y confiabilidad que las pginas web oficiales.Malvina Rodrguez, coordinadora ejecutiva de Rediap, dijo a Tlam que "hoy en las generaciones ms jvenes la circulacin de informacin se da en formatos como TikTok. Con otro tipo de lgica, que va en relacin con el fenmeno de los influencers"."Este tipo fenmenos ponen en manifiesto que", asegur Rodrguez.El video minuto, difundir contenidos cientficos en una historia, los podcasts y hasta la exploracin de nuevos formatos como los "memes" constituyen "formas culturales que hoy son parte de la comunicacin, sobre todo de los ms jvenes", expres Rodrguez.Los medios universitarios trabajan con la Red a travs de encuestas para, que no es ms que una serie de recomendaciones sobre las experiencias aprendidas durante la pandemia, el cual podra estar listo a fin de este ao.Tambin trabajan en la conformacin de un, con videos de fcil difusin que tengan la esttica de la redes sociales, en especial de Tik Tok.En este contexto de pandemia, con la proliferacin de noticias falsas, "la informacin de medios universitarios no son pareceres u opiniones, es informacin veraz, sin distorsiones, con fuentes directas y chequeadas, se trata de difundirla de una manera mas descontracturada", asegura la coordinadora de Rediap.Rodrguez detall queLa competencia permanente hace que la produccin periodstica este signada por lo instantneo y con ella acuden a cualquier tipo de fuentes, sin chequearlas"El contexto de pandemia puso en evidencia no solamente la importancia de comunicar la ciencia, sino tambin de combatir la desinformacin., plante la necesidad de reflexionar sobre los motivos al desinformar y las razones por las cuales esa informacin circula con tanta fluidez."Ante la alarma social, se manifiesta la desesperacin de las personas por buscar informacin alternativa a la oficial, que nos d una explicacin de la inminente amenaza y posibles soluciones", sostuvo.A su vez Rodrguez detall que plantearse estos cambios en la divulgacin cientfica es un proceso que ya se vena hablando pero que"Siempre hubo algo como aburrido, fro en el mundo cientfico. Ahora pretendemos no rechazar los formatos al que le podemos dar otro tipo de contenidos", asegur."Aunque sabemos que, del influencer o de TikTok", expres la coordinadora de Rediap.En este punto,, consider que "se esta avanzando en una mejor comunicacin de la ciencia" y que la Unlam "divulga sus materiales por Facebook, Youtube e Instagram".Respecto a los casos de mala informacin, asegur que "nosotros".Pero aadi que "al aumentar el flujo de informacin cientfica por la pandemia, tambin se incrementa el flujo de informacin equvoca. Durante la pandemia, periodistas de cualquier especialidad se vieron en necesidad de hablar de temas en los cuales no eran especialistas"Por otra parte, Rodrguez destac que; el Estado con todas sus herramientas, los medios pblicos y los medios universitarios tuvimos que salir a contrarrestar la infodemia, la subinformacin, la mala informacin o la informacin verdica presentada de manera confusa o mal contextualizada"Cont que desde esta posicin "tuvimos que salir dar informacin fundamentada" para poder constituirnos en "una pared para las noticias falsas, en una usina de contenidos para medios privados"., asegur a Tlam que "tratamos de transmitir los temas mas complejos en un lenguaje accesible. Nadie puede garantizar la total decodificacin de parte del que recibe la informacin, la gente hace su propia interpretacin""No es tan fcil garantizar que el sentido que tenga la informacin cientfica sea el que el comunicador quiere que le llegue a la gente", destac el profesor de cursos de periodismo cientfico que se dan en el Instituto Leloir.Para Loebi, "Uno comunica con los datos que tiene en el da, lo cual puede cambiar si surge otra evidencia".Y cit el ejemplo del suero hiperinmune donde gente con mucha rigurosidad cientfica aconsej su aplicacin pese a no tener resultados con significacin estadstica, pero otro grupo lo desaconsej porque no tiene suficiente evidencia., pero para evacuar la duda sobre la seguridad y eficacia de una vacuna no se puede mirar lo que le pas a un familiar o a un famoso. Hay que mirar los ensayos clnicos", destac Loebi. Y para finalizar, seal que"un cientfico puede participar del dilogo en redes, pero no se puede obligarlo a hacer algo que no le sale o no siente".