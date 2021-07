Paso a paso: el operativo que en pocas horas lleva las vacunas de Ezeiza a las provincias

El viaje de las vacunas hacia su destino final.

El primer eslabn de la cadena

Las 1.349.700 vacunas de AstraZeneca que llegaron en el operativo que comparti Tlam se transportaron en siete pallets.

Despus de Ezeiza

El mayor desafo del operativo es brindar en todo el trayecto la temperatura adecuada para la conservacin de las vacunas.

En menos de tres horas, las vacunas contra el coronavirus que arriban al pas viajan de las bodegas de los aviones a los depsitos de fro y en un plazo de entre 24 y 72 horas llegan las provincias, un proceso que "llevara semanas y se realiza en tiempo rcord", coinciden en remarcar desde el Ministerio de Salud y los operadores logsticos.Por caso, todo el proceso que se llev a cabo hace exactamente una semana transcurri desde las 19.10, cuando en el aeropuerto de Ezeiza se abrieron las puertas del avin identificado como LATAM CA260 hasta las 21.20, el momento en que se visualizaron las cajas con 10 viales multidosis del inmunizante contra la Covid19 procedentes de West Chester, Ohio, Estados Unidos.lo que incluye personal de la Polica de Seguridad Aeronutica (PSA) y de la Aduana, Polica Federal, trabajadores de carga y descarga, choferes de camiones e ingenieros y equipos interdisciplinarios liderados por farmacuticos especializados en logstica que encajan en una operacin compleja para garantizar la seguridad y buen estado de las vacunas.En el operativo del que fue testigo el equipo de Tlam,, como se llama en la jerga logstica no al armazn de madera sino a la carga.El jefe de la PSA que conduce al equipo periodstico a la pista advirti antes que nada: "Vamos a la plataforma, es una zona sensible, delicada. Pasan camiones, mquinas. Puede haber accidentes graves.Y mantnganse dentro de la zona restringida, detrs de la lnea roja".Mientras el avin se acerca a la zona de descarga tractores que llevan planchas de unos 5 por 11 metros de superficie, capaces de soportar el peso de la carga se alistan para la operatoria.Tambin aguardan dos perros,y "dinero", explicaron los hombres que los sostienen con la correa corta. "Pero no revisamos las vacunas. Una vez que se retiran los pallets del avin, inspeccionamos la bodega cuando queda libre. Se hace en la aeronave cuando est descargada".Un hombre del rea de medicamentos de la Aduana de Ezeiza explic: "de refrigerado, para que llegue al centro de distribucin con la temperatura garantizada".En este procedimientoy se pueden constatar si sufrieron desvos por fuera de los parmetros de cada vacuna.Cada pallet lleva uno de estos sensores de temperatura internos y uno de los pasos del control es verificar esa temperatura, que en el caso de las AstraZeneca necesitan entre 2 y 8 grados.En el caso de las vacunas AstraZeneca llama la atencin que semejante cantidad,"Depende mucho de la presentacin que tenga disponible el laboratorio", coment el coordinador logstico del Ministerio de Salud, Juan Pablo Saulle.Al abrirse las compuertas del avin, se visualizan dos grandes bultos., brome.Cuando las mquinas bajan los siete pallets, los inspectores de la Aduana verifican los dataloggers y uno de ellos le muestra a Tlam: "Ves? Apenas consumi el 25% de la batera necesaria para mantener la temperatura"?en los portones 3 y 4 del rea llamada DAP (Directo a Plaza) Trnsito de Ezeiza, donde sin demoras son cargados en los camiones con la leyenda Operativo Especial Vacuna Covid 19 de la empresa Andreani.Todo el protocolo burocrtico, el control de despacho de importacin que verifica el importador, el vendedor, el cdigo arancelario, el valor y otros trmites se realizan en minutos."porque son las vacunas para la Covid. En un procedimiento normal puede llevar varios das", indicaron.Liberadas entonces del aeropuerto internacional, con custodia de la Polica Federal, las inmunizaciones viajan hasta la Planta CyPE de Andreani, ubicada en Benavdez, destinada a la administracin de productos farmacuticos.Al descender,El ingeniero Juan Pablo Saulle, del Ministerio, y el director comercial del Segmento Salud de Grupo Logstico Andreani, Lucas Capuano, verifican la operatoria y acompaan al equipo de Tlam, luego de la colocacin de un calzado protector y una campera para soportar la temperatura de 2 grados de la cmara.El hombre del Ministerio resumi: "A partir de la llegada de las vacunas a Ezeiza, es un proceso continuo. En la planta del operador logstico se hace el control de recepcin, ingresan a la cmara de fro, se desconsolida,que coincida con lo informado por el laboratorio, en cuanto a cantidad de dosis y lote, se retiran los sensores de temperatura, donde se carga los registros de temperatura durante todo el viaje, lo analizan los farmacuticos del operador y del Ministerio, se emiten los informes tcnicos, las actas de recepcin y se hace un expediente para el envo a Anmat"., de decenas de miles de dlares, mostr el personal de Andreani, pero por poco tiempo: quedan entonces en cuarentena, as se dice, hasta que la autoridad sanitaria las libera y pasan a estado disponible, aptas para su uso, el momento de inicio del trabajo de preparacin y distribucin."Todo este proceso,en el caso de las provincias ms lejanas", precis Saulle.Mientras tanto, el operador trabaja en el operativo de despliegue: los camiones, las rutas, los recorridos y algunos areos, al sur. "Trabajamos por recorridos troncales", explic Capuano."Desde diciembre del ao pasado, cuando recibimos el primer cargamento Sputnik, al da de la fecha hemos logrado elaborar operativos en distintas condiciones de temperatura, 2 a 8 grados, y 20 grados bajo cero en la recepcin de Sputnik y en esta ltima de Moderna", agreg.Ante la magnitud del operativo cabe preguntarse cules son los mayores desafos que enfrenta. "Los tiempos y la preparacin, sobre todo por la temperatura de la vacuna", respondi Capuano.A modo de ejemplo, mencion que "en el despliegue a las provincias,, con la cantidad de material refrigerante que debe tener cada conservadora".Para el coordinador logstico del Ministerio, lo ms destacable es "la cantidad de actores diferentes que intervienen desde el arribo a Ezeiza:todos trabajan articuladamente para lograr en tan corto tiempo poder llegar a las provincias para darle fuerza a la campaa de vacunacin".y toda la cadena logstica tiene que estar perfectamente engranada para llegar en estos tiempos que manejamos", subray Saulle.