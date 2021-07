Expertos de la ONU comienzan a debatir un informe "crucial" para la próxima Conferencia del Clima

"Si queremos una reduccin de las emisiones del 40% o el 50% en 2030, ya vemos el trabajo que queda por delante".

Delegados de las Naciones Unidas que representan a 195 pases comenzaron a debatir desde este lunes, y por dos semanas, un informe considerado(COP26) que, segn adelant Petteri Taalas, secretario general de la Organizacin Meteorolgica Mundial.Taalas explic que este informe "es crucial para el xito de la conferencia sobre clima de Glasgow (Escocia) en noviembre", segn consign la agencia de noticias AFP.La evaluacin por la comunidad internacional llega tras las devastadoras lluvias en China y en Alemania e inusuales temperaturas sofocantes en Canad."Desde hace aos habamos advertido que era posible, que todo esto iba a llegar", dijo durante la ceremonia de apertura de este lunes la responsable de la ONU sobre Cambio Climtico, Patricia Espinosa.A menos de cien das para la COP26 de Glasgow, Espinosa alert que no estamos "en el buen camino para respetar el objetivo del acuerdo de Pars de limitar el calentamiento global a +1,5C hasta final de siglo"."De hecho, estamos en el camino opuesto,agreg la especialista e insisti queCon la firma del Acuerdo de Pars en 2015,respecto a la era preindustrial y de ser posible +1,5 C.Los investigadores, pese a las impactantes imgenes de los desastres naturales del ltimo tiempo."En este momento, todo el mundo habla de emergencia climtica y con razn, pero cuando estas tragedias terminen, probablemente lo olvidaremos de nuevo y seguiremos como antes", lament la activista Greta Thunberg, que moviliz a millones de jvenes en los ltimos aos para reclamar a los gobiernos una reduccin drstica de las emisiones de gases de efecto invernadero.de los cientficos del Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climtico (IPCC)y actualizar los pronsticos climticos sobre aumento de temperaturas, nivel de los ocanos e intensificacin de fenmenos extremos.Adems,, entre ellas una que muestra como cambiar la Tierra en 30 aos o incluso antes.En el marco de la prxima Conferencia sobre el Cambio Climtico, los cientficos se preguntan si es posible reducir el calentamiento a +1,5C.Algunos dudan de que sea posible, mientras que otros dicen que no es imposible, aadi la agencia AFP."Limitar el calentamiento a +1,5C es todava fsica, tcnica y econmicamente posible, Pero no por mucho tiempo si seguimos actuando poco y tarde", estim Kaisa Kosonen de Greenpeace.En tanto, Joyce Msuya, directora ejecutiva adjunta del Medio Ambiente en Naciones Unidas sostuvo que "el IPCC nos ha dicho cul debe ser la ambicin: que cada pas del mundo se comprometa a la neutralidad de carbono y detalle el plan para alcanzarla".Para lograr este objetivo,, segn la ONU."Los confinamientos del ao 2020 implicaron un descenso de las emisiones del 6% al 7%", afirm el climatlogo Robert Vautard, uno de los autores del IPCC."Si queremos una reduccin de las emisiones del 40% o el 50% en 2030, ya vemos el trabajo que queda por delante", concluy.