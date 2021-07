Para Orduna, la vacunación produjo una "bajada poderosa" de casos

"Estamos en el 10% de los pases del mundo con un programa tan poderoso de vacunacin".

El infectlogo Toms Orduna asesora al Gobierno en el marco de la pandemia.

El infectlogo Toms Orduna, quienen el marco de la pandemia, dijo este lunes que hubo una "bajada poderosa" de nuevos casos de coronavirus en el ltimo mes y atribuy ese descenso al "impacto concreto" del plan de vacunacin."Parte de la bajada poderosa de incidencia, donde en las ltimas, tres, cuatro semanas pasamos de 20 mil casos por da promedio y estamos cerca de los 10 mil casos" tiene que ver con un "impacto concreto de la vacuna", dijo Orduna a AM 750.En ese marco, analiz: "Yo creo que estamos bien si vemos los nmeros en este momento, siempre con el respeto de los fallecidos porque si bien es un nmero bajo, cada uno de ellos es una tragedia y eso hay que recordarlo para no acostumbrarnos a que haya muertos por Covid".El infectlogo hizo hincapi en que "lo que tenemos que lograr en este momento es en seguir focalizndonos en el programa de vacunacin, no boicotendolo"."Creo que se ha corrido un poco ese sector que ha querido ver todo el tiempo con crticas a nuestro programa, que es uno de los ms exitosos. Estamos en el 10% de los pases del mundo con un programa tan poderoso de vacunacin", agreg.Sin embargo, destac que "tenemos que seguir abogando fuertemente por los cuidados porque hoy (la pandemia) sigue estando tan vigente como hace un ao y medio".En cuanto a, explic queTambin marc su posicin respecto de la obligatoriedad en la vacunacin: "Mientras no termine la fase III no es recomendable que se obligue a vacunar".