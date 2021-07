Llega nueva edición de la "semana de la no dulzura", que alerta sobre el consumo de azúcar

En Argentina se consumen 114 gramos de azcar diarios por habitante, el triple de lo recomendado por la OMS.

El consumo en exceso contribuye al crecimiento de la obesidad y las enfermedades crnicas no transmisibles.

La, una campaa de bien pblico impulsada por nutricionistas, cocineros y otras instituciones, se realizarcon el objetivo de generar conciencia sobre la importancia de moderar el consumo de azcar y promover la educacin alimentaria para prevenir enfermedades.El lema de este ao es "Azcar oculto, al frente!", en apoyo a la implementacin de laque busca proteger y garantizar el derecho a la salud y a la informacin de los consumidores.Segn estudios recientes, en la(OMS) que va entre los 25 y 50 gramos.Este exceso contribuye al crecimiento de la obesidad y las enfermedades crnicas no transmisibles (como la diabetes, el cncer, las enfermedades cardiovasculares y enfermedades cerebrovasculares), que son la primera causa de muerte en el pas, advierten los promotores de la Semana de la no dulzura.Y sealan que ", la cual est presente en productos impensados como por ejemplo pastas de dientes, pan de molde, salsas, aderezos, pizzas congeladas, entre otros".Por eso, la #semanadelaNOdulzura apoya en 2021 la iniciativa del sistema grfico de advertencias (octgonos negros) que busca visibilizar en los envases aquellos ingredientes crticos que en exceso resultan nocivos para la salud (como azcar, grasas, sal o caloras) y le permiten al consumidor tomar decisiones de compra mejor informadas.Al respecto, la, sostuvo que la Ley de Etiquetado Frontal que obtuvo dictamen es importante para moderar el consumo de azcar y combatir la pandemia de la obesidad y agreg que "la ley est basada en los mejores estndares de salud pblica y en evidencia cientfica libre de conflicto de inters"."Esto es vital para ponerle un lmite a la industria, que tiende a aprovechar los vacos legales para promover alimentos no saludables, sin declarar si contienen azcar, haciendo creer que un alimento es saludable cuando no lo es", sentenci.Por su parte, la, tambin se sum a la iniciativa y llam a moderar el consumo."El azcar oculto nos va atrofiando el paladar hasta que ya no podemos sentir y disfrutar el dulzor natural de una fruta. Tenemos que bajar nuestro consumo de azcar, la que vemos y la que no vemos. No digo nunca nada, pero bajar la cantidad, todos", aadi.Asimismo, el, explic: "Proteger a las infancias es uno de los objetivos de la Semana de la No Dulzura. Por eso, adems de mandar el #AzucarOcultoAlFrente, en esta tercera edicin se incentiva la elaboracin de un proyecto sobre #EducacinAlimentaria en los colegios, en el ao que se promulg Ley de Educacin Ambiental, que tanto festejamos".La "Semana de la No Dulzura" tiene un alto componente educativo, proponePor ello, la celebracin coincide con la ltima semana de receso escolar en Ciudad Autnoma de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires, Jujuy, Santa Cruz, Santiago del Estero y Tierra del Fuego, cuando la poblacin est permeable a probar nuevos hbitos.Esta iniciativa comenz a celebrarse en 2019 como unMs informacin en, Instagram (@Semanadelanodulzura) hashtags: #SemanadelaNOdulzura, #AzucarOcultoalFrente #MenosAucarPorMsSalud.