Tras el derrumbe de una barranca en Rosario, peritan la zona para evitar nuevos hundimientos

Para determinar en qu estado se encuentra la barranca hay que aguardar un informe preliminar. Foto: Sebastin Granata

No hubo heridos por el derrumbe, en una zona habitualmente transitada. Foto: Sebastin Granata

El incidente tuvo lugar a las 20hs del viernes. Foto: Sebastin Granata

Ingenieros de la Secretara de Obras Pblicas y de Obras Particulares del municipio de Rosario realizaban este sbado un peritaje en la zona donde anoche se produjo un derrumbe de la barranca del ro Paran sobre el paseo pblico conocido como Parque Espaa, informaron las autoridades locales.“En principio, aunque hay que esperar el informe, lo que tiene que ver con el anfiteatro del Parque Espaa, la escuela y el muelle no tendran riesgo”, dijo a Tlam el director de Defensa Civil, Gonzalo Ratner.Sin embargo, aclar que para determinar de forma fehaciente en qu estado se encuentra la barranca en ese sitio hay que aguardar un informe preliminar que realizarn los especialistas luego de concluir la inspeccin.Cerca de las 20 horas de este viernes se produjo un derrumbe de parte de la barranca del Parque Espaa, un paseo pblico ubicado en la costa central de Rosario.El socavn fue producto de la erosin de la barranca por la bajante histrica que sufre el ro Paran, cuyo antecedente inmediato tiene medio siglo.Fuentes oficiales indicaron que no hubo heridos ni lesionados por el derrumbe, en una zona por la que habitualmente pasean muchas personas al tratarse de un parque pblico.Ratner cont que en la maana de estesbado,inspectores de Obras Pblicas comenzaron a hacer un relevamiento de la zona.“En breve van a hacer un informe preliminar, con eso veremos los pasos a seguir”, explic el funcionario y agreg que “anoche hicimos un doble vallado perimetral en la zona del derrumbe que es amplio, y tiene que ver con que la gente no se acerque”.Por su parte, el intendente de Rosario, Pablo Javkin, asegur que “el derrumbe no afecta la estructura del edificio ni del teatro ni de la escuela” que funcionan en el Parque Espaa.Explic que el derrumbe se produjo en una zona apoyada sobre un viejo muelle y aclar que el teatro “Prncipe de Asturias” y el colegio Espaol, ubicados en un rea inmediata a la del hundimiento, “tienen su propios pilotes de hormign”.Paralelamente, Ratner explic que desde que la bajante del ro Paran se hizo pronunciada “estamos trabajando en una vigilancia de toda la costa” rosarina, con caminatas y desde el agua, y dijo que en esas inspecciones detectaron “algn hundimiento natural, pero nada que no se habitual”.En tanto, la Secretara de Recursos Hdricos del Ministerio de Infraestructura santafesino alert sobre posibles derrumbes en zonas costeras como consecuencia de la bajante del ro.“Debido a la bajante extraordinaria en que se encuentra el ro Paran, los sitios con barrancas apreciables pueden estar en una situacin de inestabilidad por lo que se pueden producir derrumbes de magnitud, sin previo aviso”, indic a travs de un comunicado.Advirti que “tambin las estructuras que se hayan desarrollado sobre ellas, como muelles, playones, protecciones, entre otros, pueden encontrarse en una situacin crtica e inestable, por lo que se debe verificar su estado, previo a la habilitacin por parte de las autoridades locales, para su uso”.La dependencia oficial tambin seal que “se deben tomar medidas de seguridad para que no se permita desarrollar actividades de trnsito y/o de asentamientos cercanos a las barrancas, tanto sobre ella como debajo, as como tampoco sobre estructuras que no hayan sido verificadas”.