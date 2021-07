Vecinos de la ex Villa 31 denuncian graves falencias en viviendas asignadas por CABA

Muchas de estas familias vivieron hasta 16 aos debajo de la autopista Arturo Illia en viviendas de ladrillo que ellos mismos construyeron. Foto: Camila Godoy

Las cerca de mil familias del Bajo Autopista del Barrio Padre Carlos Mugica (ex Villa 31) que fueron relocalizadas en el sector conocido como YPF denunciaron que, mientras que quienes an no llegaron a mudarse viven en una situacin de "alta inseguridad".Muchas de estas familias vivieron hasta 16 aos debajo de la autopista Arturo Illia en viviendas de ladrillo que ellos mismos construyeron, pero en 2018 el gobierno porteo dispuso por cuestiones de seguridad, ventilacin y acceso a los servicios, trasladarlos desde junio de 2019 al sector conocido como YPF, donde se construyeron edificios de departamento de paredes de durlock en las que hay constantes filtraciones, a muchos les falta agua caliente desde hace tres meses, hubo incendios, humedad y robos., cont a Tlam Sonia Ros, de 57 aos., asegur la mujer, quien se traslad a las nuevas viviendas en octubre de 2020 en plena pandemia, momento en el que se denunci la falta de agua en las viviendas del Bajo Autopista. Una de las principales voceras de ese reclamo fue Ramona Medina, referente social del barrio que muri por Covid-19 en mayo del ao pasado."La pandemia y la muerte de Ramona impulsaron a los vecinos a mudarse por miedo a contagiarse y no tener agua. Para m, y siempre lo voy a decir,", expres Mirta Rodrguez, militante de Barrios de Pie, que viva en la manzana 36 del Bajo Autopista, hoy demolida.Juan Carlos, de 38 aos, que prefiri no dar su apellido, vivi 15 aos en la manzana 15 del Bajo Autopista, pero decidi mudarse porque le prometieron un lugar para instalarse con su hijo de 21 aos, con discapacidad."Me dijeron que me iban a dar una casa con local donde vender mi mercadera y con planta baja para el nene que est en silla de ruedas. Firm. Cuando nos mudamos no tena el bao para discapacitados, no tena local para vender, mi hijo tiene un cuarto de 2x2", cont a Tlam.Otro caso es el de Blanca Domnguez Gonzlez, quien luego de vivenciar en 2020 dos robos en su casa debajo de la autopista decidi irse con su familia a vivir a lo de un pariente. Una vez all,En una demanda dirigida a la Secretara de Integracin Social y Urbana detall: "A pesar (...) de que este organismo conoca nuestra compleja situacin habitacional, actualmente se niega a garantizarnos la solucin habitacional que nos corresponde, a la vez que decidi demoler nuestra vivienda y dejarnos en una doble condicin de vulneracin, ya que ahora desapareci el bien inmueble del que ramos propietarias/os".Estructuras de ladrillo de hasta tres pisos, con manzanas divididas por pasillos angostos. Actualmente, tres manzanas de esta zona fueron demolidas y otras tantas casas estn deshabitadas.Asimismo, los vecinos denunciaron que si bien en el artculo 2 de la Ley 6.129 se aclara que en el proceso de urbanizacin "deber resguardarse la preservacin de la identidad barrial y los lazos comunitarios existentes", las familias de una misma manzana se encuentran "desparramadas" en distintas zonas del nuevo sector.El Plan de Reasentamiento Bajo Autopista 4, a cargo de la Secretara de Integracin Social y Urbana de la ciudad de Buenos Aires fue aprobado a travs de la Ley 6.129 por la Legislatura portea en 2018, y tiene su antecedente en la Ley 3.344 (2009). Consiste en 1044 viviendas nuevas distribuidas en 29 edificios de tres y cuatro plantas ubicadas en el Sector YPF, a pocas cuadras del Bajo Autopista y frente al Ministerio de Educacin de la ciudad de Buenos Aires.Desde el Ministerio de Desarrollo Humano y Hbitat dijeron a Tlam que "los motivos para el reasentamiento estn dados porque las condiciones de habitabilidad, su ubicacin debajo de la autopista, no cumplan con estndares mnimos de seguridad, ventilacin y acceso a los servicios", pero el testimonio de los vecinos da cuenta de que el traslado trajo nuevos problemas habitacionales.Los edificios de las nuevas viviendas fueron construidos por las empresa Sudamericana y son de estructura de hormign con divisiones de los interiores hechas con placa de roca de yeso (durlock). El exterior es de Steel Frame y las carpinteras son de PVC con doble vidrio.En cuanto a los requerimientos de las familias, desde el Ministerio de Desarrollo Humano sostuvieron que existe un equipo para dar seguimiento a los reclamos y brindar soluciones, mientras que sobre los incendios denunciados dijeron que no estuvieron relacionados "a la calidad constructiva o las instalaciones de las viviendas" sino a "descuidos domsticos".Otra situacin tiene que ver con las familias que an viven debajo de la autopista, ya que con la demolicin de sus viviendas y la acumulacin de escombros, el lugar se convirti en un basural, y gener ms situaciones de inseguridad a tal punto que hubo dos violaciones, dijo Sonia Ros., dijo la mujer, en referencia a la situacin que estn viviendo.Josefina Callejas, de 50 aos, viva debajo de la autopista en la manzana 36, casa 41. Si bien desde un primer momento no quiso hacerlo, termin optando por mudarse. "Al quedarme sola, antes de la mudanza, se me metieron varias personas. Yo tena rejas desde la planta baja hasta la autopista pero entraban por la parte de atrs que ya estaba desalojada. Lo hemos pasado muy mal hasta el punto de que mi hijo se haga pis en la cama", cont.Para Olenka Moya, que viva desde el 2006 en el Bajo Autopista y se mud al nuevo sector hace dos semanas, el camino debi haber sido otro.Segn el proyecto del gobierno porteo el destino del terreno debajo de la autopista Illia, de 11.000 metros cuadrados, ser un "conector verde" que, no slo ser un espacio de recreacin, sino que tambin "estar conformado por equipamientos comunitarios y deportivos y un nuevo centro de salud".