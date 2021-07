Reducir los plásticos que tenés en tu baño

Ecointensa: Reducir los plsticos que tens en tu bao

Hola, yo soy Nati de ecointensa, y hoy vamos a hablar sobre los miles de productos que tenemos en el bao y cmo reemplazarlos.Quiero contarte quecon distintas cremas para el pelo, el cuerpo y la cara. En ese momento, no tena tan presente el hecho de que todos esos tarros plsticos que duraban solo unas semanas en mi bao iban a estar cientos de aos en la Tierra.Si te lo pones a pensar,por ah.Adems, hace algn tiempo, empec a entender que no necesitamos ponernos en el cuerpo toooodos los qumicos que tienen los productos de higiene personal, ms bien todo lo contrario:Para evitar estas dos cosas: plasticos y quimicos, empec a hacer la, que adems, muchas veces tiene la caracterstica de ser vegana, o sea que para su fabricacin no se usaron productos derivados de animales ni fueron testeados en estos.Dentro de la cosmtica natural encontr la alternativa para felizmente reemplazar todos los productos industriales que usaba. Hoy en da uso(que vienen en pastillas parecidas a las de jabn), jabn natural, desodorante, pasta de dientes, agua de rosas, serum y cremas faciales, pomadas.s, que no daan al planeta, no contaminan el agua y estan libres de crueldad animal.Adems, en general estos productos son fabricados y comercializados por, con lo cual al comprarlos tambin ests colaborando con la economa de alguien que se anim a hacer algo bueno por el planeta.Te anims a probar? Espero que si! y acordate que nunca es tarde para cambiar de hbitos.