Dos emprendedoras afroargentinas desarrollaron una marca de ropa para "descolonizar" la vestimenta

Madre e hija afroargentinas hacen frente a la pandemia con un proyecto que recupera el oficio ancestral. Foto: Sebastin Granata.

"Tenemos que ser conscientes de que no todo est afuera, ac adentro tenemos grandes creadores, no tenemos que ir a copiar modas a otro pas porque cada ciudad y pas tiene una realidad"” Anala Vargas

Confeccionan prendas originales, con talles "reales" e inspiradas en la cultura y el paisaje local para "descolonizar" la vestimenta. Foto: Sebastin Granata.

"Se ve discriminacin en la industria y en la sociedad por ser mujer y por ser afrodescendiente. Somos las negras. La costurera es la negra"” Anala Vargas

Anala Vargas y Florencia Arce hacen frente a la pandemia desde Rosario con un proyecto autogestivo. Foto: Sebastin Granata.

Por qu se celebra el Da de la Mujer Afrolatina, Afrocaribea y de la Dispora El Día Internacional de la Mujer Afrodescendiente se celebra el 25 de julio de cada año en coincidencia con un aniversario más de la clausura del Primer Encuentro de Mujeres Negras de América Latina y El Caribe del que participaron representantes de 32 países en 1992, y su objetivo es visibilizar pero también combatir el racismo con perspectiva de género.



El mítico encuentro celebrado en Santo Domingo entre el 19 y el 25 de julio de 1992 que dio origen a esta efeméride, sentó bases de lucha y resistencia para las mujeres africanas y afrodescendientes en la región, dado que en esa oportunidad más de 300 activistas se reunieron para compartir experiencias y definir estrategias de incidencia política que les permitieran enfrentar el racismo desde una perspectiva de género así como el sexismo desde la interseccionalidad de lo étnico.



A raíz de ese encuentro, se instituyó el 25 de julio como Día Internacional de la Mujer Afrodescendiente, también conocido como Día de la Mujer Afrolatina, Afrocaribeña y de la Diáspora.



En ese marco también se creó la Red de Mujeres Afro Latinoamericanas, Afro Caribeñas y de la Diáspora; organización que tiene por objetivo articular estrategias regionales de lucha contra las formas de discriminación específica que las afectan, como también incidir con propuestas de cambio en los diversos sectores de la sociedad



Como los últimos seis años, esta conmemoración se enmarca este 2021 también en el Decenio Internacional para los Afrodescendientes 2015-2024 instituido por las Naciones Unidas con el propósito de fortalecer la cooperación nacional, regional e internacional en relación con el pleno disfrute de los derechos sociales, culturales, civiles, económicos y políticos de las personas de ascendencia africana, y su plena e igualitaria participación en todos los aspectos de la sociedad.



Antes de que se creara el Día Internacional de la Mujer Afrodescendiente, existía ya desde 1962 el Día de la Mujer Africana, que se celebra cada 31 de julio y fue instituido durante la Conferencia de las Mujeres Africanas, en Dar es-Salam, Tanzania, oportunidad en que también se creó la Organización Panafricana de Mujeres con el objetivo de trabajar en defensa de los derechos de las mujeres en el continente africano.

Madre e hija afroargentinas hacen frente a la pandemia por coronavirus desde Rosario con un proyecto autogestivo de indumentaria queque hoy, reinventado, les permite confeccionar prendas originales, con talles "reales" e inspiradas en la cultura y el paisaje local para "descolonizar" la vestimenta.Se trata de Anala Vargas, de 59 aos, y su hija Florencia Arce, de 29, quienes tras quedarse sin trabajo estable en plena pandemia (@impermenente.ros ).Un proyecto acorde al objetivo de combatir el racismo con perspectiva de gnero, que se impulsa en el Da Internacional de la Mujer Afrodescendiente que se celebra cada 25 de julio en coincidencia con el aniversario de la clausura del Primer Encuentro de Mujeres Negras de Amrica Latina y El Caribe.Con sus propios diseos originales, madre e hija producen y venden a baja escala, adaptndolos a cada persona como una forma de romper con el consumo masivo."Lo pensamos como una respuesta a la industria y tambin como una forma de revalorizar el diseo de Rosario, que es muy bueno y no necesita basar sus producciones en lo que viene de afuera", coincidieron ambas.Su bsqueda en diseo pagregaron."Tenemos que ser conscientes de que no todo est afuera, ac adentro tenemos grandes creadores, no tenemos que ir a copiar modas a otro pas porque cada ciudad y pas tiene una realidad", consider Anala., sostuvo.Desde un, Florencia cont a Tlam: "Nuestro diseo se basa y se nutre de lo local. La primera coleccin naci de mi militancia en contra de la quema de los humedales del Delta del Paran. En las manifestaciones nos expresamos con el candombe, y del fuego de las islas y el fuego para calentar los cueros de los tambores, del ro y del verde del humedal, salieron las primeras prendas"., seal.La necesidad dede emprender un proyecto independiente junto a su madre naci durante un viaje por Brasil y Uruguay en el cual la joven subsisti vendiendo prendas y se reencontr con races africanas, sumado a su incorporacin a un candombe uruguayo.relat.luego de permanecer mucho tiempo alejada de las telas por un hecho de racismo que vivi a sus 20 aos. "Estaba sobre una manta en una feria informal vendiendo ropa hecha por mi con retazos de tela cuando una mujer, duea de una marca de ropa importante, para la que cosa mi mam me comenz a acusar de robar sus telas y diseos", record."Ah me alej completamente de la costura. Fue un acto de discriminacin que me marc pero me sirvi para saber lo que quiero con Impermanente", enfatiz.Al usar retazos por entonces "ya estaba haciendo una reutilizacin y al confrontar con una marca que daa al planeta y viste a todos iguales con copias de Europa, estaba naciendo una identidad propia", afirm.En ese sentido,En su mano derecha, la que gua las telas bajo la aguja de la mquina de coser, la mujer exhibe un tatuaje reciente de trazo grueso en color negro. "Es una de las primeras cruces afro para reivindicar mis races", cont."Tenemos el legado ancestral matriarcal en la memoria", analiz.En su manifiesto,En esa lnea, las emprendedoras coincidieron en que "contemplar todos los cuerpos yOtro objetivo del proyecto es"En un futuro cuando estemos ms plantadas en el mercado nuestra idea es trabajar con telas orgnicas y con el camo, con productores responsables y tinturas naturales hechas con plantas y races para producir telas para no daar el medioambiente", indic la diseadora.En esa lnea, su madre resalt que "la industria textil es la que ms afecta al medioambiente con sus tinturas qumicas, el desperdicio constante, el plstico del poliester, las grandes huellas de carbono y los agroqumicos que se utilizan en la produccin del algodn"."En algn momento todes nos vamos a vestir como queramos. Recientemente nuestro pas entr en vigencia el DNI no binarie, sabemos que viene eso y queremos colaborar en esa causa", dijo Florencia.Comparti que"Tal vez por eso hacemos una exhibicin del cuerpo a travs de la danza mostrando la prenda y las personas que se visten con Impermanente tambin se muestran sensuales o danzando con la prenda. Es una forma de luchar contra las imposiciones sexistas y racistas", consider."Tratamos de que cada une se empodere vistindose como quiere y lo muestre como le guste", finaliz la emprendedora.