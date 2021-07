La campaña de vacunación en Puerto Almanza, el pueblo más austral del país

Actualmente Puerto Almanza es habitado por alrededor de 100 y 150 pobladores permanentes, muchos de ellos pescadores artesanales. Foto: Cristian Urrutia

Tierra del Fuego super las 100.000 dosis aplicadas Autoridades sanitarias de Tierra del Fuego confirmaron que la provincia ya aplicó más de 100 mil dosis de vacunas contra el coronavirus Astrazeneca, Sinopharm y Sputnik V incluidas en el Plan Estratégico de Vacunación.



La ministra de Salud fueguina, Judith Di Giglio, precisó que la provincia recibió 110.303 dosis de vacunas por parte del Ministerio de Salud de la Nación, de las que ya fueron aplicadas 79.300 primeras dosis, mientras que 21.398 personas ya recibieron el segundo componente, por lo que, en total, se aplicaron 100.698 dosis.



La provincia logró incrementar a entre 1.300 y1.500 las dosis inoculadas por día, y esta fue una de las razones que le permitió tener a poco más que un cuarto de su población con la segunda dosis recibida. En tanto, el 51% ya recibió la primera dosis.



A mediados de este mes, concluyó con el proceso de vacunación de las personas mayores de 60, de aquellas de 18 y 59 años con factores de riesgo y del personal esencial.



Por otra parte, Tierra del Fuego ya convocó a la vacunación voluntaria de personas mayores de 25 años sin antecedentes de riesgo para la enfermedad, tras haber finalizado la inoculación de los llamados "grupos de riesgo".



Además, el gobierno fueguino realiza operativos especiales en supermercados y shoppings en busca de personas que, a pesar de pertenecer a las franjas etarias ya convocadas a vacunarse, todavía no lo hayan hecho, y también acude a zonas rurales y estancias alejadas de los principales centros urbanos.



Por su parte, tanto el gobierno como los municipios continúan llevando a cabo jornadas de hisopados voluntarios a personas asintomáticas.



"Desde el inicio de este Plan de Vacunación se trabajó coordinadamente con la Nación. El objetivo conjunto siempre fue poner por delante la vida de las personas. La vacuna es una herramienta más para lograrlo", señaló Di Giglio en declaraciones difundidas por el área de prensa de la gobernación.



En cuanto a la situación epidemiológica, el último parte fueguino al que accedió Télam, que data del 20 de julio, indica que la provincia tiene 30.026 casos confirmados de coronavirus -63 de ellos, de sus residentes en las Islas Malvinas-, de los cuales el 98 por ciento (29.309) ya están en condición de recuperados. Son 457 las personas que murieron como consecuencia de haber contraído la Covid-19 y 11 las que se encuentran internadas en unidades de terapia intensiva.

El Plan Estratgico de Vacunacin contra el coronavirus lleg a Puerto Almanza, un pequeo pueblo rural de Tierra del Fuego, situado a 75 kilmetros de la ciudad de Ushuaia, la capital provincia, sobre el Canal Beagle, al que se accede nicamente por una ruta provincial ondulada y de muy difcil circulacin en poca invernal.Al otro lado del canal puede divisarse a simple vista la localidad chilena de Puerto Williams, que se asienta sobre la costa opuesta del Canal Beagle, frente a esta localidad fueguina."Somos el pueblo ms austral de la Repblica Argentina, por mucho tiempo muy olvidado, sin embargo considerados en este plan de vacunacin", expres Carlos Carcamo, vecino de Puerto Almanza y representante de la comisin vecinal del pueblo.Puerto Almanza se llama de este modo por un aserradero que funcionaba en la zona con esa denominacin, entre las dcadas de 1940 y 1950, antes de que se instalara el destacamento de Prefectura en 1966, y cuando todava no existan asentamientos civiles como los producidos en la dcada de 1990 y a comienzos de 2000, en que se afinc el grupo de pescadores.Actualmente, muchos de ellos pescadores artesanales que regentean sus propios proyectos productivos. Los emprendimientos de pequea escala estn focalizados en la extraccin de centollas y moluscos y en la pesca de rbalos, aunque tambin hay proyectos dedicados a la cra de cholgas, erizos y truchas.Adems funcionan all destacamentos de la Prefectura Naval Argentina (PNA), la Armada y la Polica fueguina.Para llegar hasta Almanza, la ambulancia del Ministerio de Salud de la provincia tuvo que transitar 40 kilmetros de asfalto por la Ruta Nacional 3, y desviarse hacia el mar por la Ruta J, un camino de ripio que atraviesa bosques de lengas y constantes subidas y bajadas hasta desembocar en el Beagle despus de 35 kilmetros de riesgoso trnsito por nieve y hielo.En dilogo con Tlam, Carcamo resalt el "agradecimiento por el esfuerzo de los Ministerios de Salud nacional y provincial y el equipo mdico y los choferes, que se animan a entrar a Almanza, cuando a veces los caminos estn intransitables".El operativo de vacunacin, que inici en mayo y ya cubri a la gran mayora de los habitantes de Almanza, comenz esta semana con la inoculacin de primera dosis a mayores de 18 aos.La campaa estuvo a cargo del doctor Alejandro Liao, "un taiwans perdido en el fin del mundo". Liao, quien a los 10 aos migr a la Argentina con su familia, se recibi de mdico en la Universidad de Buenos Aires, realiz su residencia en medicina general en El Bolsn y desde 2006 se radic en Ushuaia.Desde entonces, al tomar conocimiento de la existencia de este paraje, Puerto Almanza, comenz a hacer visitas asistenciales una o dos veces al mes, junto a enfermeros y choferes."Todos los inviernos realizamos la campaa antigripal y ahora, en este contexto, sumamos la vacuna contra el coronavirus, la cual esperaban ansiosos en Almanza", asegur Liao.Dado que no hay lnea telefnica en la zona,, donde les comenta las novedades y sus futuras visitas a los vecinos. Algunos tienen internet en sus casas y otros se acercan a la nica escuela que hay, donde pueden conectar sus celulares.Este establecimiento educativo rural fue inaugurado en marzo de 2018, nombrada, en honor a las vctimas de esa embarcacin hundida en 2017, que toc como ltimo puerto al de la ciudad de Ushuaia.Si bien siempre la atencin fue casa por casa, "desde que est el colegio nos prestan un lugar para atender a los pacientes ah", donde se cit para vacunar tambin, explic Liao.El mdico, que trabaja en el Hospital Regional de Ushuaia y en el rea de capacitacin y docencia del Ministerio de Salud de la provincia, asegur que "fue muy emocionante y muy bien recibida" y que "nadie se neg".Carlos Carcamo y Hctor "Lito" Lavia, otro poblador de la localidad, aseguraron que "como todos los habitantes del pas, anhelamos mucho esta vacuna", por lo que fue "recibida con profunda emocin".Carcamo tiene 40 aos y es hijo de una familia de pescadores, "arraigados en la zona desde hace ms de cuatro dcadas". Junto a sus hermanos, actualmente tiene una planta donde "procesamos lo que pescamos, lo empaquetamos y vendemos en Ushuaia", el principal mercado de estos pescadores artesanales, narr.En este sentido, afirm que la pandemia los afect en lo econmico, ya que "dependemos del turismo, que se fren", pero que confa "en que pronto todo se mejorar de nuevo", asegur Carcamo, que es bromatlogo y, junto a otras tres personas, es representante de la comisin vecinal de Puerto Almanza y Punta Paran, una pequea localidad cercana.El referente cont que desde, que esperan pronto poder concretar ya que, a partir de la pandemia, "quedaron claras cules son las necesidades del pueblo", donde por las bajas temperaturas y el trabajo con el agua en el mar muchos se enferman constantemente.Por su parte, "Lito" Lavia es un vecino sexagenario que lleg de la Capital Federal a Ushuaia en 1983 y hace ya 11 aos se mud a Puerto Almanza.Las restricciones por la pandemia, explic, se vivieron "con tranquilidad" por la poca densidad poblacional, aunque hubo "algunos poquitos casos positivos por el contacto con Ushuaia, donde siempre vamos a hacer las compras", asegur., expres Lavia. El equipo mdico, adems de la atencin sanitaria, cumple un rol fundamental de acompaamiento en otros aspectos ms all de la salud.Adems, destac que el plan de vacunacin en Tierra del Fuego "funciona muy bien". La provincia, segn los datos oficiales, ya recibi 129.803 dosis de vacunas contra el coronavirus Astrazeneca, Sinopharm y Sputnik V incluidas en el Plan Nacional de Vacunacin.De este total, fueron aplicadas 88.510 primeras dosis y 24.156 segundas dosis. Adems, esta semana se comenz a vacunar a mayores de 18 aos sin comorbilidades en toda la provincia, en un contexto en el que se registr alrededor de 30.000 casos positivos de Covid-19 y 457 pacientes fallecidos."Considerando que los nmeros de muertes por Covid-19 estn disminuyendo -y eso es gracias a la vacunacin- uno se esperanza de que en unos meses ya volveremos a una relativa normalidad", manifest Lavia, pero remarc la necesidad de "seguir cuidndonos" y no cometer "irresponsabilidades".Los emprendimientos productivos de pequea escala estn focalizados en la extraccin de centollas y moluscos, as como en la pesca de rbalos, aunque tambin hay proyectos dedicados a la cra de cholgas, erizos y truchas.Muchas de esas variedades pueden degustarse en una serie de pequeos restaurantes ubicados sobre la costa y que funcionan con mayor capacidad durante el verano, cuando la actividad pesquera se combina con la turstica, y llegan al lugar cientos de visitantes con excursiones de distinto tipo contratadas desde Ushuaia.Los turistas aprovechan el viaje para continuar hasta la Estancia Harberton, situada a 15 kilmetros de all y propiedad de la familia Bridges, un sitio histrico considerado el primer asentamiento del hombre blanco en la zona, que cuenta con un museo propio y una oferta de caminatas y navegaciones.Puerto Almanza est ubicado frente a la localidad chilena de Puerto Williams, que se asienta sobre la costa opuesta del Canal Beagle y a la que puede divisarse a simple vista desde el lado argentino.Pese a estar habitado por apenas un centenar de pobladores, Almanza logr convertirse en una referencia provincial en materia gastronmica, a travs de sus pequeos restaurantes que sirven platos con pescados y mariscos frescos a la orilla del Canal Beagle.Los locales gastronmicos estn ubicados sobre la costa y funcionan con mayor capacidad durante el verano, cuando la actividad pesquera se combina con la turstica, y llegan al lugar cientos de visitantes con excursiones de distinto tipo contratadas desde Ushuaia.Muchos de los turistas que, sobre todo en la temporada de verano, recorren 75 kilmetros casi en su totalidad de ripio desde la ciudad de Ushuaia para llegar hasta este paraje, lo hacen atrados por las comidas que se sirven en esa zona.Algunos de estos negocios, como Puerto Pirata y La Mesita de Almanza figuran en los puestos mejor calificados del sitio TripAdvisor, e incluso superan en popularidad a restaurantes lujosos del centro de la capital fueguina.La familia integrada por Diana Mndez, Sergio Carrera y su hijo Lucas se encarga de atender Puerto Pirata, mientras que Hctor "Lito" Lavia y su esposa son los responsables de La Mesita, el primero de los restaurantes que se encuentra a la vera de la ruta y de frente al Canal.Lavia es periodista y propietario de una radio FM en Ushuaia, adems de haber llevado adelante otros emprendimientos comerciales.Sin embargo, decidi irse a vivir a Almanza en busca de "la tranquilidad que ofrece el paraje" y all cre "La Mesita", cuando "casi nadie crea en las posibilidades de sostenimiento de un negocio de esa clase", le cont a Tlam.Al pintoresco restaurante hecho de madera acuden fueguinos y turistas de cualquier nacionalidad, incluidos los que deciden probar el "Volcn de centolla" (plato estrella de la casa) contratando una excursin que comprende un vuelo en helicptero desde Ushuaia.El nico establecimiento educativo de Puerto Almanza es una escuela inaugurada en marzo de 2018 y que lleva por nombre "44 Hroes del Submarino ARA San Juan", en honor a las vctimas de esa embarcacin hundida en 2017 y que haba tocado como ltimo puerto al de la ciudad de Ushuaia.El submarino naveg las aguas del Canal Beagle en su periplo final, y pas muy cerca de Puerto Almanza, lo que motiv a la exgobernadora Rosana Bertone a impulsar el homenaje cuando se cre la escuela a la que asisten menos de una decena de alumnos del lugar.Su nica docente, Liliana del Carmen Juli, lleva tres aos recorriendo 150 kilmetros diarios para ir y volver de Almanza, donde cumple sus tareas desde el momento en que fue seleccionada para el cargo.Juli es saltea aunque criada en Formosa, donde se recibi de maestra rural y trabaj en una escuela de modalidad aborigen."Me enter que ofrecan el cargo en esta escuela y como tena mucha posibilidad de tomarlo no dud en hacerlo", le dijo la docente al sitio El Rompehielos.Liliana se levanta de lunes a viernes a las 5 de la maana, para tomar el transporte del Ministerio de Educacin que la traslada desde Ushuaia en un viaje de una hora aproximadamente, que luego repite en sentido inverso a partir de las 15:00."Llegamos, izamos la bandera y comenzamos con el dictado de clases. Algunas de las familias que integran la comunidad educativa tienen emprendimientos tursticos, otras se dedican a la pesca artesanal y -por temporadas- a las dos cosas. Creo que la comunidad ve la escuela como un gran logro porque siempre estn dispuestos para lo que se necesita y eso me hace pensar que valoran el trabajo escolar y sienten la escuela como parte importante del lugar donde viven", cont la docente.