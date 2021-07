Santiago del Estero, la "Madre de ciudades" argentinas, celebra 468 años de su fundación

La fundacin de la ciudad se produjo a mediados del siglo XVI, en cambio, el nacimiento como provincia autnoma sucedi en 1820. Foto: Emilio Rapetti

Desde la ciudad de Santiago del Estero se erigi el primer instituto de Estudios Superiores que marc el inicio de los estudios universitarios en el pas. Foto: Emilio Rapetti

Pradistas y Aguirristas

La recuperacin del Acta de Fundacin

En 2017 se recuperaron los documentos originales del Acta de la Fundacin de la ciudad de Santiago del Estero. Foto: Emilio Rapetti

Tras 138 aos de extravo, fue hallada el acta de la autonoma provincial

Director del Archivo Histrico de Santiago del Estero, Juan Viaa. Foto: Emilio Rapetti

Viaa sostuvo que esas actas "son el documento ms importante que tenemos hoy en el archivo de la provincia". Foto: Emilio Rapetti

Virtualidad y la plantacin de 5.000 rboles marcarn el festejo en pandemia



Los festejos por los 468 años de la ciudad de Santiago del Estero no serán multitunarios, como años antes de la pandemia, ya que para este año se organizó actividades culturales e históricas de forma virtual.



Este nuevo aniversario "es muy diferente a lo que hace 16 años el actual Gobernador (Gerardo) Zamora cuando era Intendente, promovió y posicionó esta fiesta con una mirada turística", le dijo a Télam la intendenta de la ciudad capital, Norma Fuentes.



En ese sentido sostuvo que "hay que trabajar con políticas claras dentro de lo que la pandemia nos permite hacer", para lo cual detalló que se diseñó actividades que "tienen que ver con la historia de Santiago, los barrios, cómo ha ido cambiando la ciudad, que ha pasado a tener elementos y edificios importantes".



"No es menor el Estadio Único, y seguramente, cuando se normalice la situación, se va a ver potenciada la ciudad con el flujo económico que va a traer", remarcó y añadió otras obras como los parques Sur y Norte, los trabajos en las peatonales del centro de la ciudad, entre otras.



"Como santiagueños nos sentimos muy orgullosos de lo que vamos logrando", puntualizó.



En cuanto a las actividades para el domingo 25 de julio, indicó que se hará un acto, con todo el protocolo, que contará con la presencia del gobernador de la provincia, entre otras autoridades, y como principal actividad será la plantación de 5 mil árboles en forma simultánea en toda la ciudad.



"En el acto haremos una plantación simbólica en la zona del rosedal, en paralelo se colocarán 200 eucaliptos de la Memoria, y los demás árboles en distintos puntos de la ciudad", dijo.



Esta actividad será el domingo en forma simultánea y la llevarán a cabo en forma conjunta entre Municipio, vecinos y entidades intermedias de la ciudad.



La jefa comunal detalló que esta forestación se realiza dentro del plan urbano ambiental, por el cual este año se tiene proyectado plantar 64 mil árboles, que se suman a los 200 mil que ya se plantaron.



Asimismo remarcó que más allá del sentido ambiental de este importante plan de forestación, también es un "símbolo de esperanza y vida" en esta pandemia.



Por lo que finalmente sostuvo que en este tiempo trabajaron para estar "a la par de todos los empleados, como también de los vecinos llevándoles el aliento y la fuerza, con compromiso, tratando de sumar".



Sin dudas añadió que "este cumpleaños nos va a encontrar de manera especial, pero uno valora de dónde ha venido y hasta dónde ha llegado".



Por su parte, el director del Archivo Histórico provincial, Juan Viaña, también destacó la importancia de este nuevo aniversario de la ciudad, que más allá de los festejos que "se vienen postergando por esta Pandemia", lo importante "es el crecimiento que tuvo no solo la ciudad sino también la provincia".



"Es un crecimiento exponencial, no solo en el ámbito cultural, sino de infraestructura, también en salud, en educación y diferentes obras, lo cual se está haciendo todas las cosas para que Santiago del Estero siga adelante y siga creciendo", dijo finalmente.

Los santiagueos prometen que la celebracin que harn el domingo del 468 de la fundacin de Santiago del Estero, su ciudad capital pero sobre todo la "Madre de Ciudades" de la Argentina, no perder la raz popular que la ha caracterizado en tiempos prepandmicos pese a que no habr intervenciones teatrales en las calles ni la marcha de los bombos, tampoco serenatas a los santos patronos, chacareras ni cantos de cumpleaos en la plaza principal.As pues, este 25 de julio y a pesar del coronavirus, los santiagueos celebrarn los 468 aos de la "Madre de Ciudades", denominacin que Santiago del Estero se gan porque, conforme a historiadores consultados, desde la actual capital provincial partieron las expediciones que fundaron las ciudades de Tucumn, Crdoba, Catamarca, La Rioja, Salta y Jujuy.Adems desde la ciudad de Santiago del Estero se erigi la primera Dicesis con su primera Catedral, el primer instituto de Estudios Superiores que marc el inicio de los estudios universitarios en el pas y la primera industria en exportar."Fue el lugar desde donde salieron expediciones que fundaron muchas otras ciudades de lo que luego fue la Argentina", remarc a Tlam el historiador e investigador santiagueo, Esteban Brizuela, para quien adems esa cabecera nortea "fue un punto estratgico de donde salieron conquistadores espaoles a cumplir con esa tarea que se proponan que era fundar ciudades como modo de ocupar espacios y avanzar en la colonizacin".Al hablar de la fundacin, Brizuela aclar que "tenemos que distinguir lo que es la fundacin de la ciudad de Santiago del Estero de nuestro nacimiento como Provincia"., unos 60 aos despus de que los espaoles pisaran suelo americano", indic, y agreg que "en cambio, nuestro"."De lo que no tenemos dudas es que ambas constituyen las fechas ms importantes entre las efemrides de los santiagueos", remarc.Siempre hubo versiones encontradas sobre la fundacin de Santiago del Estero, al respecto, Brizuela sostiene que "desde el punto de vista jurdico, sin duda la ciudad fue fundada por Juan Nez de Prado en junio de 1550"."Hay una sola fundacin, no tenemos dos actas de fundacin; sin embargo, se entienden los argumentos de Alfredo Gargaro, quien fue uno de los historiadores que all por la dcada del 50 defendi a la figura de Francisco de Aguirre como fundador"."Claro que ms adelante algunos hallazgos documentales reforzaron los argumentos de los Pradistas", manifest.Aunque seal "dos cosas como para matizar o complejizar el debate; en primer lugar, muchas veces detrs de las discusiones historiogrficas se cuelan otras cuestiones. "No es casual que historiadores con arraigo en la tradicin catlica como Eudoxio de Jess Palacio, Orestes Di Lullo o Jos Achval hayan postulado a Nez de Prado como el verdadero fundador, frente a historiadores ms cercanos a una tradicin liberal como Gargaro y Bernardo Canal Feijo que defendieron con ahnco a la figura de Aguirre", explic Brizuela.Y ahond: "Recordemos que uno de los gestos de Aguirre al llegar a estos territorios fue expulsar a los sacerdotes que haban venido con Nuez de Prado; me refiero a Carvajal y Trueno, a quienes Aguirre los mand de nuevo al Per. Un gesto que para muchos result una afrenta".Con todo, el historiador seal que ese debate "no tiene mucho sentido. Es decir, si miramos el asunto desde el punto de vista de los pueblos indgenas que vivan en el territorio de lo que luego fue Santiago del Estero, qu importa si fue Nez de Prado o Aguirre? Al fin y al cabo, se tratara de establecer cul "ocupa" lleg primero, lo cual no tendra razn de ser"."Digo esto como para sumar elementos que amplen las perspectivas del debate", puntualiz.Adems sostuvo que "hace por lo menos 70 aos estamos discutiendo lo mismo en Santiago del Estero"."En ese sentido los santiagueos somos bien argentinos en la forma de encarar el debate, porque en el pas tenemos una larga historia de debates que se plantean en trminos binarios: unitarios y federales, radicales y conservadores, peronistas y radicales, azules y colorados, y bueno, aqu en Santiago, Pradistas y Aguirristas", consider.Para finalizar sostuvo que "una curiosidad es que metafricamente tenemos una avenida en la ciudad que se llama Nez de Prado, y esa avenida desemboca en el lugar donde se encuentra la estatua de Francisco de Aguirre".Por otro lado, se debe mencionar que en 2017 recin se pudo recuperar los documentos originales del Acta de la Fundacin de la ciudad de Santiago del Estero."Hemos vivido toda la vida sin tener el acta de la fundacin de nuestra ciudad, de la primera ciudad del pas", sostuvo a Tlam el director del Archivo Histrico de la Provincia, Juan Viaa.Para Brizuela, "estamos hablando del documento redactado por el escribano del Cabildo santiagueo don Gernimo Vallejo en 1590, y posteriormente enviado a la Audiencia de Charcas (Bolivia), el cual resulta hasta ahora el nico documento oficial donde se "da fe y verdad" sobre lo expresado en el acta fundacional de la Ciudad del Barco en junio de 1550"."Ese documento haba sido encontrado en Bolivia por el investigador Gastn Doucet en la dcada del 80", coment y aadi que "ese hallazgo fue dado a conocer por Luis Aln Lascano en su libro "Historia de Santiago del Estero" de 1992"."Por si quedaban dudas, el director del Archivo Histrico, Juan Viaa, logr que en 2017 se enviara desde la Biblioteca Nacional de Bolivia una copia de este importante documento", indic.Este nuevo aniversario tiene un color distinto ya que, despus de 138 aos de creerls extraviada, fue hallada el acta de la autonoma provincial, lo que "marca un antes y un despus" porque "es tener la palabra en vivo"."Se saba el contenido de lo que deca el acta de autonoma, pero no se tena el original de la misma", coment Brizuela, quien agreg que "despus de una larga bsqueda por parte del director del Archivo Histrico de Santiago del Estero, Juan Viaa, finalmente se encontraron los originales".En dilogo con Tlam, Viaa sostuvo que esas actas "son el documento ms importante que tenemos hoy en el archivo de la provincia" porque marca "su nacimiento" como jurisdiccin "autnoma e independiente".El valor documental va ms all de los actuales lmites santiagueos debido a que, segn Viaa, de la decisin poltica expresada en el acta "se derivaron todas las autonomas del resto de las provincias".Viaa detall que "el acta de la autonoma santiaguea fue firmada el 27 abril de 1820 por todos los cabildantes que representaban cada una de las provincias y la idea era separarse de Tucumn".Agreg que "en 1814 Gervasio Posadas y vila –fue director supremo de las Provincias Unidas del Ro de la Plata entre ese ao y 1815- dividi el noroeste argentino, al formar la provincia Del Tucumn con reuna las actuales Catamarca, Santiago del Estero y Tucumn; y la provincia Del Salta, conformada por Salta y Jujuy"."Santiago del Estero nunca estuvo de acuerdo con esa decisin, por lo que llevo que en el ao 1820 declarase la autonoma", coment.Las actas formaron parte de los libros del Cabildo hasta que en 1869 el escritor e historiador Vicente Quesada la transcribi y la public en llamada Revista de Buenos Aires."El acta luego desapareci y entonces los posteriores historiadores se remitan a esa publicacin" al dar cuenta de la autonoma santiaguea, explic el director del Archivo Provincial.Al ser consultado sobre cmo fue la desaparicin del acta, Viaa seal que "una conjetura" indica que "en 1882 ngel Carranza, un diputado por Buenos Aires de origen santiagueo, solicit al Gobierno provincial el envo de todos los libros de las actas para ser publicados"."Santiago del Estero le otorg los libros y se lleg a publicar apenas el Tomo I, ya que Carranza muri al poco tiempo", dijo y es as que "a partir de su fallecimiento se "pierde" el conocimiento y nocin de dnde haban quedado estas actas".Ms tarde en 1942, explic Viaa, la Academia Nacional e Historia conjuntamente con el Archivo General de la Nacin publicaron las actas capitulares de Santiago del Estero y al "poco tiempo Santiago reclama los tomos originales y fueron devueltos a la provincia y quedaron depositados en el Archivo de la provincia".De esta forma, Viaa cuando asumi al frente del Archivo de la Provincia, tena como misin tratar de encontrar las actas, por lo que "habl con uno de los descendientes de Quesada y me dijeron que cuando falleci su abuelo, el hijo haba donado toda la biblioteca a una universidad de Alemania, me comunique con ellos y me dijeron que no tenan ninguna documentacin de ese estilo".Por lo que "volv a buscar en Santiago del Estero, me puse a leer nuevamente los nueve tomos de los libros originales de las actas, hasta que en el libro 8, el cual abarcaba los aos 1817 y 1823, en las hojas de 1823 cerca de abril o mayo me llam la atencin un acta de 1820 que estaba metida ah, me pareci raro, segu leyendo, pasando las hojas, y ms adelante encontr otra acta capitular de mayo de 1820 y me di cuenta que las hojas estaban entremezcladas"."Segu hojeando y ah aparecieron las actas del 27 de Abril, una acta y manifiesto de la Autonoma y ah estaban, mezcladas dentro de las actas de 1823", relat Viaa."Fue una sorpresa, ya que evidentemente siempre han estado en estos libros, pero mezcladas", consider y en estim que "en algn momento, no s si en el ao 1872 cuando publicaron el primer tomo, o en 1842 se debe haber desarmado al libro y vuelto a coser y ah se entremezclaron las hojas, creemos que es lo ms probable que haya sucedido".Las actas de la Autonoma, como as tambin los dems documentos histricos ya son expuestos en forma digitalizados en el Archivo Histrico de la Provincia, el cual despus del 25 de julio se reinaugurar en otro edificio que fue totalmente renovado para poder tener estas documentaciones de Santiago del Estero, segn dijo Viaa.El Archivo funcionar en el edificio de la Casa de Andrs Chazarreta, emblemtico folclorista santiagueo, que contar con una sala de depsito aislada, otra sala para que asistan investigadores, alumnos y pblico en general, como tambin tendr un espacio en donde se expondr la vida y objetos de Chazarreta.