Los puntos a considerar

Perspectivas

Se podr dejar de usar barbijo?

Volveremos a abrazarnos? Y a salir a la calle sin barbijos? Tendremos que vacunarnos todos los aos?, son algunas de las preguntas presentes en conversaciones cotidianas y aunque no tienen una respuesta precisa, diferentes especialistas dialogaron con Tlam sobre una inquietud que podra resumir a todas:Tras alertar que "cualquier proyeccin de ms de dos semanas es imposible porque no se puede extrapolar al futuro lo que sucede en el presente",sostuvo que "el futuro de la pandemia es un equilibrio complejo en tensin en el cual hay cuatro aspectos centrales que pueden modular lo que suceda".. Siempre est la posibilidad de la emergencia de una variante que por su tasa de mutacin llegue a lo que se denomina 'deriva antignica', es decir, que no sea cubierta por las vacunas que fueron desarrolladas para el virus originario de Wuhan", explic en dilogo con Tlam.En ese sentido, dijo que "en estos meses vimos una disminucin de la eficacia de las vacunas frente a las nuevas variantes para los casos sintomticos pero los niveles de proteccin para casos severos, internacin y muerte se mantuvieron extremadamente altos".mencionado por Debat"Tenemos a la mitad del planeta como un reservorio del virus donde se sigue replicando y donde puede evolucionar y cambiar; en frica, por ejemplo, slo el 2,3% de la poblacin recibi la primera dosis", detall.En este contexto, el especialista seal que "adems hay un control desigual y bajo de los reservorios en animales, y ya sabemos que el virus puede ser transmitido de humanos a animales, evolucionar ah y volver, como sucedi con los visones en los Pases Bajos".porque la pandemia tambin esta modulada por el nivel de aceptacin o no de las medidas que se toman como polticas sanitarias gubernamentales; este factor genera una grandsima incertidumbre sobre lo que puede pasar en el mediano plazo", precis., el virlogo marcque "si bien sabemos que tiene algn impacto todava no lo entendemos bien pero hay una relacin entre la temperatura, la humedad y el comportamiento del virus"."En principio s sabemos que ante el fro las personas se renen adentro sin ventilacin y eso favorece la propagacin del virus. Entonces la estacionalidad, como cuarto aspecto, tiene que ver con lo que suceda cuando la poblacin est inmunizada en gran medida y quizs tengamos pocas del ao con brotes estacionales con bajos niveles de letalidad", apunt.Debat concluy que"es quecomo otros coronavirus que existen que son estacionales y que generan entre el 5 y el 10 por ciento de los resfros anuales;Ernesto Resnik, bilogo molecular argentino residente en Estados Unidos,. "El virus no se termina pero la pandemia tal cual hoy la conocemos va a terminar y relativamente pronto, dependiendo por supuesto del lugar geogrfico del mundo en el que ests", indic."Lo que vemos hoy es que, por ejemplo, donde el porcentaje de la poblacin vacunada es muy alto,, es decir, hay un desacople entre infecciones y muertes, que es lo que queramos", aadi a Tlam.Resnik mencion que "es decir que esa transformacin de la pandemia en una enfermedad respiratoria endmica como la gripe est comenzando a ocurrir".El bilogo sostuvo que "y hay tanto trabajo en estas investigaciones queni bien comienzan los sntomas, y despus la inmunidad adquirida por las vacunas har el resto".Sin embargo, alert que "este escenario se basa en la inmunidad que tenemos gracias a las vacunas;y si el virus sigue circulando de manera brutal en algunas partes del mundo donde la mayora de la poblacin no fue vacunada se corre el riesgo de que se generen mutaciones de tal magnitud que las vacunas que tenemos hasta ahora no funcionen".Frente a esta posibilidad lo que se piensa es queseal por su parte"Yo dira, aunque no soy virlogo ni bioqumico ni bilogo, queLa velocidad de aparicin de nuevas variantes corre un poco el horizonte, pero no volvemos al principio. Porque las vacunas no van a cero, slo bajan un poco la eficacia", afirm.En dilogo con Tlam, analiz que "si vas vacunando en todo el mundo y al mismo tiempo adaptando las vacunas deberas ir cada vez a un escenario ms normal.Entre los cambios de hbito que la pandemia debera dejar como aprendizaje serao simplemente cuando se est resfriado como sucede desde mucho antes de la pandemia en varios pases orientales como Japn.asegur Resnik."Pero no veo que esto est sucediendo, por lo menos en Estados Unidos esto no pasa. Ms bien lo contrario, si entrs a un lugar con barbijo te miran mal. Esperemos que esto se revierta y para eso vamos a necesitar buenas campaas", concluy.