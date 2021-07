La bajante del Paraná condiciona la navegación, la generación de energía y la vida de las comunidades ribereñas

El escenario ms probable indica una situacin similar a la bajante de 1944.

Por la bajante rcord, califican la situacin de "preocupante" pero "est asegurada el agua para la poblacin".

Por la bajante del Paran, Yacyret est operando con 12 de sus 20 turbinas generadoras, lo que significa una reduccin en la generacin de energa de un 50%.

La bajante del ro Paran se sostiene a lo largo de toda su cuenca en los niveles ms bajos de los ltimos setenta aos, lo que condiciona la navegacin comercial, la generacin de energa elctrica y la vida de las comunidades ribereas, mientras queEl Sistema Nacional para la Gestin Integral del Riesgo (Sinagir) reiter este viernes a Tlam que "la tendencia descendente observada en los niveles hdricos en la cuenca del Paran y Paraguay va a predominar en los prximos tres meses; el escenario ms probable indica una situacin similar a la bajante de 1944".la tendencia fue descendente durante toda la semana y los nivelesno se registraron lluvias significativas y la t; enEl panorama hidrometeorolgico indica que; mientras que en el ro Uruguay los niveles an estn por encima de las aguas bajas.El organismo aclar que "actualmente no est siendo afectada directamente (en particular lo relacionado al acceso de agua potable y saneamiento; como as tambin a eventos de remocin en masa en localidades linderas) la poblacin en zona de influencia, pero las instituciones nacionales, provinciales y municipales tomaron previsiones en funcin del desnivel del cauce. Al da de la fecha no hay desplazamiento de medios federales en asistencia a la poblacin".dijo que "desde el Ministerio de Seguridad, se estde las distintas agencias del Estado en forma permanente a travs del"Este trabajo es muy importante para mitigar la afectacin que puede producir los efectos de la bajante en la poblacin y en el ambiente, la industria y los recursos estratgicos.detall.creci un total de 0.4 metros desde la ltima medicin realizada por la Universidad Nacional del Litoral, y contina la bajante histrica que ya compromete el consumo de agua.Actualmente,metros de profundidad, en lo que ya es una bajante histrica, la ms importante desde 1944, segn indicaron voceros de Prefectura Naval a Tlam.En la bajante extraordinaria del ro Paran, el hidrmetro en el puerto de Corrientes registra una altura de 0,34 metros y la tendencia contina en baja, segn reporta hoy el informe de la Prefectura Naval Argentina sobre el estado de los ros.Por la bajante rcord,en dilogo con la prensahoy es de 9.85 metros, mostrando un crecimiento con respecto al da de ayer, cuando estaba en 9.8 metros, afirmaron fuentes de la Prefectura Naval Argentina en la capital misionera.Tambin agregaron que en otros puertos importantes de la provincia los niveles se encontraban con pocas variaciones o estables como en el caso de Libertad, con un descenso de 4.3 a 4.1 metros; o Santa Ana, con 7.2 metros estables.indic que lAdems, apunt quey espera impactos en "las tomas de agua para consumo urbano, para refrigeracin de centrales de generacin elctrica y de procesos industriales".Tambin alert sobrey una "puede alcanzar su nivel ms bajo hacia mediados de esta primavera y las potenciales lluvias traeran solo un alivio pasajero, consider, quien agreg que siguen "da a da la evolucin de la bajante de las aguas y se van ajustando los escenarios posibles"., por la bajante del Paran, lo que significaEn la actualidad,m3/s), con registros mnimos diarios de hasta 5.500 m3/s, lo que acerca al piso histrico de junio de 1944 de 5.800 m3/s, por la persistente escasez de precipitaciones aguas arriba.dijo a Tlam