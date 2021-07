Mientras velan el cuerpo de una mujer se dan cuenta que no es su pariente, que está viva

Las autoridades de la "Clnica Mar del Plata" dijeron que se trat de "un error administrativo involuntario".

Un caso de negligencia se produjo en las ltimas horas en una clnica marplatense, cuando a una familia le entregaron por error el cadver de una mujer que no era su pariente y recin se dieron cuenta de la situacin cuando realizaban el velatorio. .El hecho fue denunciado por los familiares de Estela Benito, de 84 aos, y las autoridades del hospital dijeron que se trat de "un error administrativo involuntario" que la dio por muerta cuando en realidad estaba viva.dijo a los medios marplatenses:"Pareca una escena de una pelculas, saqu las flores y empec a decir 'no es, no es'. De inmediato llamamos al hospital y como nadie nos responda, nos fuimos del velorio hasta el hospital y una mdica nos dijo que haba habido un error", seal.Desde el nosocomio, mediante un breve, argumentaron que"Reiteramos nuestras condolencias y nuevamente nos ponemos a disposicin por los inconvenientes generados" finalizaron.Frente a la situacin y el reclamo de los familiares de Estela Benito, la misma ser trasladada en las prximas horas al Hospital Houssay.