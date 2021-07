Las provincias preparan el retorno a clases presenciales con protocolos tras el receso invernal

El lunes 26 de julio regresan a las clases quince jurisdicciones.

"Vamos a tener un regreso a la presencialidad en todas las jurisdicciones de la Argentina"” Nicols Trotta

Cronograma de vacaciones escolares de invierno

El lunes 2 de agosto regresan a las clases nueve jurisdicciones.

Compartimos la Gua para instituciones educativas: condiciones y recomendaciones para habitar la escuela, un documento realizado en conjunto con @msalnacion y @ciencia_ar https://t.co/xWUxaSa56e pic.twitter.com/SuxspCKEYf Ministerio de Educacin de la Nacin Argentina (@EducacionAR) July 21, 2021

El ministro Nicols Trotta inaugurar la segunda parte del ciclo lectivo el lunes en La Rioja.

Los protocolos por coronavirus aprobados por el Consejo Federal de Educacin son ley nacional.

Las medidas sanitarias apuntan a sostener el distanciamiento fsico de un metro y medio dentro del aula, la ventilacin cruzada y el uso del tapabocas.

Autoridades provinciales confirmaron que se preparan para el retorno a las clases presenciales con protocolos sanitarios para evitar contagios de coronavirus tras las vacaciones de invierno que culminan este viernes para 15 jurisdicciones y que en otras nueve finalizarn el 30 de julio.Si bien en cada distrito el monitoreo de la situacin epidemiolgica por la pandemia de coronavirus es primordial para definir la continuidad del sistema presencial o la combinacin con las clases virtuales, las carteras educativas coincidieron en convocar a docentes y estudiantes a volver a las aulas.En ese marco, el ministro de Educacin de la Nacin, Nicols Trotta, asegur que "vamos a tener un regreso a la presencialidad en todas las jurisdicciones de la Argentina, incluso en las cuatro provincias que no han podido retornar por la segunda ola, cuya presencialidad est en proceso, como Catamarca y La Rioja que estn iniciando las clases".Trotta, quien inaugurar la segunda parte del ciclo lectivo el lunes en La Rioja, record que "los protocolos aprobados por el Consejo Federal de Educacin son ley nacional" y seal que apuntan a "sostener el distanciamiento fsico de un metro y medio dentro del aula, la ventilacin cruzada, el uso del tapabocas y otros elementos".La semana del 26 de julio retornarn a clases Catamarca, Crdoba, Chaco, Chubut, Entre Ros, Formosa, La Pampa, Mendoza, Misiones, Neuqun, San Luis, Santa Fe, La Rioja y Tucumn, que iniciaron sus vacaciones el 12 de julio.Este lunes tambin regresarn a las aulas los estudiantes de Ro Negro que, si bien haban iniciado su receso el 5 de julio, tuvieron luego jornadas especiales para docentes y refuerzo de contenidos para alumnos.En tanto, el 2 de agosto retomarn sus ciclos lectivos la Ciudad y la provincia de Buenos Aires, Jujuy, Santa Cruz, Santiago del Estero, Tierra del Fuego, a los que se sumarn Corrientes, por la situacin epidemiolgica que atraviesa la provincia; Salta, con jornadas pedaggicas entre el 26 y el 30 de julio; y San Juan, con clases especiales las ltimas dos semanas, a casi un mes del inicio de sus vacaciones.En Corrientes, el gobernador Gustavo Valds anunci este viernes la extensin del receso escolar invernal en todos los niveles hasta el 30 de julio mediante el decreto 1654, ya que varias localidades se encuentran en la Fase 3 del aislamiento obligatorio por la cantidad de contagios de Covid-19, entre ellas la Capital provincial.Segn datos recabados por las corresponsalas de Tlam, en Santa Fe las clases se reiniciarn el prximo lunes con presencialidad en todos los niveles y la ampliacin del tiempo de los alumnos en las escuelas de una hora en el nivel primario y de dos en el secundario.El regreso ser con el mismo sistema bimodal previo al receso, con burbujas, protocolos sanitarios y alternancia de una semana con trabajos en el hogar, aunque en escuelas pequeas habr presencialidad plena, adelantaron fuentes educativas.En Crdoba, desde el lunes "las escuelas retomarn la presencialidad de alternancia, con el incremento de una hora ms de clase en los niveles primario y secundario", indic la Casa de Gobierno y explic que con la extensin horaria se busca alcanzar "mayor intensidad en el proceso de enseanza-aprendizaje para completar los contenidos y aprendizajes prioritarios".En La Rioja, el ministro de Educacin provincial, Ariel Martnez, adelant que para el lunes tienen "mucha expectativa por la llegada y los anuncios del ministro Trotta, quien tendr una intensa agenda en la apertura de este segundo ciclo lectivo, el cual ser combinado entre presencialidad y virtualidad".El gobernador de Entre Ros, Gustavo Bordet, confirm que desde el 26, las clases volvern a ser presenciales y con la carga horaria completa para dar "un paso ms hacia la presencialidad plena que es nuestro gran objetivo para el segundo semestre".Bordet detall que las clases continuarn con la modalidad "mixta o de burbujas en las instituciones que lo requieran, de acuerdo a la cantidad de alumnos de cada curso y la situacin sanitaria local".En Tucumn, el ministro de Educacin, Juan Pablo Lichtmajer, dijo que a partir del lunes "vuelve la escuela como la conocamos, que tiene como regla clases presenciales todos los das con el debido respeto de los protocolos".Y, explic que la vuelta a clases se coordin con el Ministerio de Salud que present el Programa Regresar que "apuntala al cumplimiento de protocolos que incluye testeos de olfato cada 10 alumnos que ingresen a los establecimientos educativos, hisopados y la capacitacin a ms de 2.000 vigas, que sern las personas encargadas de velar para que se cumpla el protocolo en cada institucin".En Formosa, las autoridades ratificaron que las clases presenciales volvern el lunes de manera parcial, con horarios reducidos y de manera progresiva y no obligatoria y, segn la subsecretaria de Educacin, Anala Heizenreder, "diariamente tenemos reuniones del Consejo de Atencin Integral de la Emergencia donde se analizan los indicadores de toda la provincia y de acuerdo a eso sabemos en dnde estamos en condiciones epidemiolgicas de iniciar las clases presenciales y donde todava no".En Ro Negro unos 230.584 alumnos de todos los niveles volvern a las aulas "con el protocolo de presencialidad cuidada, en modalidad de burbuja, con distanciamiento, ventilacin cruzada y lavado de manos. Adems se mantiene el sistema combinado de clases virtuales y presenciales, en forma alternada", segn voceros de Educacin provincial.Tambin regresarn al modo presencial los colegios secundarios de General Roca, donde solo se mantena la virtualidad ante el aumento de contagios por coronavirus.En Neuqun, la ministra de Educacin, Cristina Storioni, dijo que el lunes volvern las clases con "la asistencia de todo el trayecto educativo obligatorio que va de las salas de 3 aos hasta el secundario completo" y se har "a travs de los protocolos" sanitarios que seguirn "funcionando en burbujas y hay una evaluacin pendiente con la ministra de Salud (Andrea Peve) para mirar un poco el comportamiento de estos ltimos das".El secretario general de la Asociacin de Trabajadores de la Educacin de Neuqun (ATEN), Marcelo Guagliardo, afirm que haba 152 escuelas que no estaban en condiciones por problemas de servicios o infraestructura y advirti: "No vamos a empezar en esas escuelas en donde lo que ponga en juego sea la vida de nuestros nios, nias, adolescentes y los compaeros que trabajan todos los das en estos establecimientos".El reinicio de clases en Chubut para la semana prxima tambin fue puesto en duda por la Asociacin de Trabajadores de la Educacin (Atech), el gremio ms importante de la provincia, que convoc a un paro por 48 horas desde el lunes ante la negativa a la reapertura de paritarias por parte del gobierno provincial.La ministra de Educacin, Florencia Perata, relativiz el impacto de la medida de fuerza y record que "si bien la Atech es la que ms afiliados tiene, son cinco los gremios, y los restantes no hablaron de una medida de ese tipo".Por eso, en dilogo con Tlam, explic que "el reinicio se har de manera bimodal, es decir a distancia a travs de las plataformas y se seguir avanzando en la presencialidad con burbujas y de manera alternada, para lo cual se hizo una inversin muy grande en materia de infraestructura escolar".En San Luis las clases se retomarn el prximo lunes con modalidades presencial, virtual o combinada y, segn las autoridades locales, los tutores podrn elegir cualquier modalidad o combinar ambos sistemas de enseanza previa comunicacin con sus escuelas.Las fuentes recordaron que sigue vigente el "Protocolo para el Dictado de Clases Presenciales en la Educacin Obligatoria", que establece las pautas de cuidados sanitarios para minimizar los riesgos de contagio.En Santiago del Estero, el 2 de agosto retomarn clases presenciales en todos los niveles y modalidades del sistema educativo aunque, segn la ministra de Educacin, Mariela Nassif, "se continuar, por el momento, con el sistema de burbujas en escuelas de matrculas elevadas, cada grado o seccin se va a dividir en dos grupos que se alternarn una semana cada uno en la presencialidad"."Nos encontramos en condiciones de la presencia en las escuelas", sostuvo la ministra y destac que "esta presencialidad cuidada va a ser evaluada en forma peridica por el COE, con el objetivo de avanzar en mayor presencialidad si la situacin epidemiolgica lo permitiera".En San Juan, donde las vacaciones escolares de invierno terminaron el 17 de julio, las clases recin se retomarn el 2 de agosto dado que las escuelas dedicaron estas dos semanas a un ciclo virtual para "fortalecimiento educativo" de alumnos que no hayan acreditado los conocimientos necesarios.El ministro de Educacin, Felipe De Los Ros, dijo a Tlam que "los alumnos estn cursando a travs de las plataformas Infinito por Descubrir, Innovatec y la pgina oficial del Ministerio de Educacin las materias donde tienen contenidos priorizados pendientes" y que finalizar el 30 de julio."Las clases en las escuelas se retomarn el 2 de agosto, empezando por los exmenes", confirm el ministro y aclar que "sern clases presenciales obligatorias con sistema de asistencia alternativo, segn la cantidad de alumnos por aula".En Salta, los alumnos de los niveles Inicial, Primario, Secundario y Tcnico retornarn a clases el 2 de agosto, con lo que el receso invernal, que inicialmente era entre el 12 y el 23 de julio, se extender una semana ms a raz de las jornadas pedaggicas para instrumentar adecuadamente los criterios de promocin, evaluacin, acreditacin y cierre aprobados esta semana por el Consejo Federal de Educacin (CFE).Las jornadas que se realizarn entre el 26 y el 30 de julio servirn, segn la secretaria de Gestin Educativa, Roxana Celeste Dib, para "planificar el segundo semestre para que podamos cerrar este ciclo".En Mendoza, la Direccin General de Escuelas estableci que el regreso a las aulas se producir el jueves 29 de julio, tras el receso invernal y de las jornadas institucionales previstas entre el 26 y el 28 de julio.El director general de Escuelas, Jos Thomas, adelant en declaraciones radiales que la intencin de "tener un plan pensando en la necesidad de volver a la presencialidad plena lo ms intensa posible, principalmente en las trayectorias ms dbiles y en los chicos ms chicos", aunque aclar que "el mes de agosto hay que transitarlo con mucha cautela".