Trotta: "Hay una norma que cumplir y la Ciudad también la votó"

Si la infraestructura escolar no lo permite "hay que dividir las aulas para garantizar ese distanciamiento", explic Trotta.

El, en referencia a respetar el distanciamiento de un metro y medio y otros cuidados en las escuelas, y manifest su indignacin respecto a que "la Ciudad siempre est intentando encontrar caminos que desvirtan acuerdos logrados" tras el anuncio que realiz de instar a la presencialidad total en las escuelas porteas."Para nosotros no debera existir conflicto, ni grieta, ni partidizacin, porque hay una norma vigente que hay que cumplir, que tambin vot la Ciudad de Buenos Aires, todos queremos a los chicos la mayor cantidad posible en las escuelas, pero los especialistas nos siguen indicando que tenemos que sostener ventilacin cruzada, el uso de tapabocas y tambin el distanciamiento fsico", indic este viernes el funcionario.En dilogo con Radio Estudio 2 de Pilar, el ministro de Educacin manifest su indignacin respecto al anuncio de"Me parece incomprensible que la Ciudad de Buenos Aires siempre est intentando encontrar caminos que desvirtan los acuerdos que logramos", asegur Trotta y explic que, pero esto implica que tiene que haber un aula grande para que haya un distanciamiento de un metro y medio entre los chicos".En tanto, si la infraestructura escolar no lo permite "hay que dividir las aulas para garantizar ese distanciamiento".Sobre la decisin de la presencialidad total en las escuelas, Trotta indic que l es el ms interesado en que "los especialistas nos digan en algn momento que se puede eliminar o que pueden llevar a 80 centmetros el distanciamiento", pero remarc que "esto no es una cuestin de deseos, sino de la evidencia que se va produciendo"."Teniendo en claro que nuestros estudiantes no estn vacunados,muy marcadas con posterioridad", afirm.A su vez, el titular de la cartera educativa dijo que se trata de un tema de "especulacin" debido a que las provincias de Crdoba, Corrientes y Jujuy son provincias que integran otras expresiones polticas y no siempre acompaan al Gobierno nacional, pero "son responsables en ese sentido".porque tenemos que ser conscientes de que lo que pasa en una jurisdiccin afecta a todos, lo que ocurre en las escuelas puede afectar a las familias, no solo porteas, sino tambin bonaerenses y del resto del pas", precis.Finalmente, Trota admiti que la realidad epidemiolgica del pas ha mejorado, pero record que el propio ministro de Salud porteo, "anunci hace algunas semanas que con seguridad nos iba a impactar una tercer ola de Covid-19 por las variantes que circulan, como la Delta que est afectando a los pases del hemisferio norte".