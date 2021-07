Una investigación que usa nanotecnología con células madre, destacada por la revista Science

Esta investigacin fue destacada por proponer una estrategia innovadora en nanobiotecnologa.

El desafo consiste en ver si la experiencia que result positiva en animales de laboratorio se puede trasladar a las personas.”

La utilizacin de clulas madre en la medicina regenerativa se basa en su capacidad de auto renovacin y su plasticidad.

"Estos tratamientos deben iniciarse en los primeros das posteriores a la lesin para lograr una regeneracin ms eficiente"” Patricia Setton-Avruj

Una investigacin argentina que incorpor nanopartculas magnticas a clulas madre trasplantadas en ratas para dirigirlas hacia el nervio citico que estaba lesionado y as potenciar su capacidad regenerativa, fue destacada recientemente por la revista internacional Science por proponer una estrategia innovadora en nanobiotecnologa."Las clulas madre son aquellas clulas indiferenciadas (que no tienen caractersticas propias de algn tejido u rgano como el sistema nervioso, hgado, pulmn o rin) y pueden dividirse y dar origen a otras clulas indiferenciadas o a clulas de los diferentes tejidos", explic este viernes a Tlam la doctora en bioqumica Patricia Setton-Avruj, una de las lderes de la investigacin.Setton-Avruj, profesora adjunta de la Facultad de Farmacia y Bioqumica, investigadora independiente y miembro del directorio del Instituto de Qumica y Fisicoqumica Biolgica (Iquifib) de UBA-Conicet, describi que "en trabajos anteriores demostramos que las clulas madre adultas obtenidas a partir de mdula sea y trasplantadas por va endovenosa, son atradas y migran hacia el nervio citico lesionado de animales de laboratorio y tienen un efecto regenerativo y analgsico"."De all surgi la hiptesis de este trabajo que era demostrar si aumentando el nmero de clulas que llegaban al nervio citico lesionado se lograba un mayor efecto regenerativo", agreg.Para esta investigacin lo que hicieron fue aislar clulas madre del tejido adiposo de ratas adultas, las cargaron con nanopartculas magnticas y las trasplantaron por va endovenosa al animal."En el lomo del animal a la altura del nervio citico lesionado se coloc un imn durante las primeras 24 horas despus del trasplante de las clulas para que atraiga a las clulas trasplantadas y las retenga en el nervio citico lesionado", explic por su parte la licenciada en Gentica Paula Soto, quien desarroll su tesis doctoral en este tema en el Iquifib como becaria del Conicet.Soto sostuvo que lo que logr "fue aumentar significativamente la cantidad de clulas en la zona de la lesin y de esta forma se aceler la velocidad de regeneracin del nervio citico lo que pudo confirmar nuestra hiptesis de trabajo".su capacidad de auto renovacin (capacidad de dividirse fcilmente para dar origen a una nueva clula madre y a una clula hija) y la plasticidad (capacidad de dar origen a clulas de distintos rganos o tejidos)."El hecho de que estas clulas puedan proliferar aumentando su nmero y que puedan transformarse en clulas del rgano que est afectado las hace candidatas muy ventajosas para el tratamiento de procesos de degeneracin", describi la especialista.Y, aadi que "las clulas madre adultas tambin tienen la capacidad de liberar factores que contribuyen a regular la reaccin inflamatoria que se produce frente a una lesin del nervio y adems secretan factores de crecimiento y factores que producen la generacin de nuevos vasos sanguneos estimulando por todos estos mecanismos la regeneracin del tejido daado".Ahora,"Considerando que las lesiones en los nervios perifricos son bastante frecuentes podemos pensar a futuro en un proyecto traslacional a la clnica", indic la doctora en Fsica Marcela Fernndez van Raap, profesora adjunta de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) e investigadora principal del Instituto de Fsica de La Plata (IFLP) UNLP-Conicet.Al trabajar con clulas aisladas de tejido adiposo del mismo paciente, el grupo de investigacin del Iquifib intenta "evitar los cuestionamientos ticos que se plantean frente al uso de clulas madre embrionarias y la posibilidad de rechazo, riesgo inherente a cualquier trasplante", indic Setton-Avruj."En ese caso las clulas se podrn obtener a partir de mdula sea o tejido adiposo del mismo paciente en el momento en que se produzca la lesin y se podrn cargar con nanopartculas magnticas con el objeto de realizar trasplantes autlogos para evitar el riesgo de rechazo", aadi.Fernndez van Raap indic que las clulas cargadas con nanopartculas magnticas "se podrn trasplantar por va endovenosa como cuando se le da una inyeccin a un paciente y ser direccionadas al nervio lesionado mediante un imn que, por ejemplo, se colocara en la parte externa de la pierna del paciente para favorecer el reclutamiento y la retencin de las clulas en el lugar de la lesin para que ejerzan su efecto analgsico y regenerativo".Soto aadi que "de esta forma mediante un mtodo no invasivo, de bajo costo y sin efectos colaterales como puede tener cualquier antiinflamatorio o analgsico se podr estimular la regeneracin de un nervio lesionado y evitar el desarrollo del dolor neuroptico".Setton-Avruj advirti que "estos tratamientos deben iniciarse en los primeros das posteriores a la lesin para lograr una regeneracin ms eficiente; si pasara demasiado tiempo entre la aparicin de la lesin y la instalacin del tratamiento el dao podra ser irreversible".Esta investigacin fue publicada recientemente en la revista especializada en nano biotecnologa Acta Biomaterialia y destacado por la prestigiosa revista cientfica Science Tambin particip en este proyecto la neurloga Alicia Cueto, del Hospital Espaol de la Ciudad de Buenos Aires, y cont con las colaboraciones internacionales del doctor Diego Muraca de la Unicamp de Brasil y la doctora Anna Roig del Icmab-CSIC, de Barcelona, Espaa.