Una dosis de AstraZeneca, Pfizer y Moderna previno internaciones y muertes ante nuevas variantes

frente a las variantes calificadas como de preocupacin Alpha, Beta, Gamma y Delta.El trabajo, que se encuentra como pre-impresin -lo que significa que todava no fue publicado en una revista cientfica con revisin de pares- en ( https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.06.28.21259420v2 ), tuvo como objetivo determinar la eficacia de la vacuna en la prevencin de casos sintomticos, hospitalizaciones y muertes de estas cuatro variantes.Para hacer este anlisisque vivan en la comunidad y, quienes se sometieron a la prueba del SARSCoV-2 entre el 14 de diciembre de 2020 y el 30 de mayo de 2021."Nuestros hallazgos sugieren que incluso una sola dosis de estas tres vacunas proporciona una proteccin sustancial contra estos 4 VOC y es probable que 2 dosis proporcionen una mayor proteccin", indicaron los autores del trabajo.Asimismo, sealaron quePara realizar el estudio, los investigadores emplearon "un diseo de prueba negativa para comparar el estado de vacunacin entre las pruebas positivas de individuos con infeccin sintomtica o cuadro severo y sintomticos pero con prueba negativa".Durante ese perodo se identificaron 421.073 individuos sintomticos residentes en la comunidad, de los cuales 69.533 fueron positivos: 28.705 (6,8%) no tenan variante de preocupacin y 40.828 (9,7%) tenan alguna de las cuatro variantes de preocupacin estudiadas.En este lapso se registraron, adems, 14.168 personas con hospitalizacin o fallecimiento por Covid-19, en su mayora con la variante Delta, detectada por primera vez en la India.Los investigadores encontraron quecontra la infeccin sintomtica causada por las variantes de preocupacin que circularon en Ontario, Canad.El trabajo arroj que "la eficacia de la vacunacin parcial (una dosis) fue sustancialmente mayor contra la hospitalizacin o la muerte que contra la infeccin sintomtica" en todas las vacunas en relacin a todas las variantes.En particular, contra Delta, la efectividad de la vacuna contra resultados severos (hospitalizacin o muerte) despus de una dosis de Pfizer, Moderna y AstraZeneca fue del 78%, 96% y 88%, respectivamente.Como limitacin, los autores reconocen que "la clasificacin de las variantes en este estudio se bas en una combinacin de deteccin de mutaciones y secuenciacin del genoma completo, y los criterios para la secuenciacin evolucionaron a lo largo de la pandemia".