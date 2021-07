Señalizarán el sitio donde hallaron restos de Johana Ramallo

Marta Ramallo, madre de la joven

Se pintaron varios murales en la ciudad de La Plata con la imgen de la joven

El Gobierno bonaerense sealizar el prximo lunes el lugar, en la ciudad de Berisso, donde fueron hallados los restos de Johana Ramallo, una joven platense que en el 2017 fue vctima de trata y femicidio, inform el Ministerio de Mujeres, Polticas de Gnero y Diversidad Sexual provincial.a en la periferia de La Plata y nunca regres., Berisso, lugar donde fueron hallados restos en 2018.la subsecretaria de Violencias por Razones de Gnero, Flavia Delmas.La funcionaria remarc que "el ejercicio de la Memoria necesita de estos espacios" (sealizados).reflexion."Necesitamos recordar lo que pas y que la comunidad lo recuerde, que no haya olvido y para que no haya olvido, cada uno de estos pasos que damos son fundamentales y son parte de la reparacin", puntualiz la subsecretaria.Tras la sealizacin,En el marco de esa jornada en memoria de Johana, a las 17.30 se realizar un taller virtual con organizaciones de la Regin denominado "Hablemos de trata".El 26 de julio de 2017, Johana Ramallo, sali a las 17 de la casa de su madre Marta, en la periferia de La Plata, tras decirle que volvera "entre las 20.30 y las 21", pero nunca regres.Casi dos meses antes de desaparecer, Johana se haba separado del padre de la nia, entonces de 6 aos, haba regresado a la casa de su madre y los problemas econmicos la haban puesto en situacin de prostitucin.donde se la ve entrando a un bao ese mismo da, poco despus de salir de su hogar.La fiscala penal investig una simple "averiguacin de paradero", aun cuando Marta afirmaba que su hija no se habra ido voluntariamente dejando a su hija.pero la causa no registr avances hasta abril del ao pasado, cuando citaron a Marta Ramallo a los tribunales federales de La Plata para informarle que dos restos humanos, que haban sido hallados en Berisso en agosto de 2018, pertenecan su hija.La causa, llevada por el juzgado federal 1 de La Plata, tiene ms de 45 cuerpos pero ningn imputado.En noviembre ltimo, el gobierno nacional dispuso una recompensa de 500 mil pesos a quien aporte informacin que permita hallar a los femicidas de Johana.