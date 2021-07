Dyzhy Fernández: “No me considero hombre, me considero persona no binaria”

Dyhzy Fernández dijo que va a tramitar su nuevo documento y que elegirá la nomenclatura X.

"Hay distintos tipos de género dentro del espectro. Hombre, mujer, no binario, queer, género fluído"” Dyhzy

El anuncio del decreto

Dyhzy Fernández se hizo eco del anuncio sobre el nuevo DNI presentado el último miércoles , una opción válida para quienes se autoperciban dentro del género no binario., declaró contundente en un vivo que realizó por la red social Instagram, en la que acumula más de 430 mil seguidores, y llamó a la reflexión: "La gente tiene que deconstruirse, hoy no es raro, no llama la atención ver una pareja homosexual casándose desde la ley de matrimonio igualitario".Durante la celebración en vivo por el novedoso anuncio,, y respondió ejemplificando: "hay distintos tipos de género dentro del espectro. Hombre, mujer, no binario, queer, género fluído, etc.", detalló.Además, el influencer se refirió a sus detractores y reconoció que siempre van a existir personas homofóbicas y transfóbicas a las que llamó "gente del mal", y las acusó de "resistirse siempre estos cambios".Dyhzy, Estanislao Fernández, y manifestó en reiteradas ocasiones que no le agrada que lo llamen por el nombre que sus padres eligieron.El decreto Nº476/21 que se publicó el pasado miércoles en el Boletín Oficial, y que, establece que las personas que se autoperciben como no binarias tengan la posibilidad de elegir la nomenclatura X, una opción que sefiguraron en el Documento Nacional de Identidad.El anuncio sobre el nuevo DNI se llevó adelante en el Museo del Bicentenario, donde el presidente Alberto Fernández estuvo acompañado por parte de su Gabinete, como el ministro del Interior Eduardo "Wado" de Pedro, la ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidades, Elizabeth Gómez Alcorta.También formaron parte del acontecimiento la secretaria de Legal y Técnica Vilma Ibarra, la titular del INADI, Victoria Donda y la presidenta de AySA, Malena Galmarini.