El río Paraná inferior puede alcanzar su nivel más bajo a mediados de la primavera

El ro Paran inferior puede alcanzar su nivel ms bajo hacia mediados de esta primavera. Foto Hernn Saravia.

La sequa en la cuenca del ro Paran empez en 2019, y que se fue extendiendo gradualmente a todo el resto de la Cuenca del Plata. Foto: Hernn Saravia.

Las represas

Las presas ayudaron a atenuar los extremos en tres ocasiones el ao pasado, haciendo descargas de agua que aliviaron la situacin del ro.

Pronstico sobre el ro

"Esta situacin se va a prolongar, an en el caso de que en septiembre, por ejemplo, vuelva todo a la normalidad, nadie nos puede asegurar que de aqu a uno o dos aos no volvamos a tener una situacin gravsima como esta"”

Se remontaron en la historia en busca de otras bajantes rcords del ro y se encontraron con una similar recin en 1944. Foto: Germn Pomar

Consecuencias de la bajante

"Es tpicamente un problema ambiental, multicausal donde intervienen varias cosas que confluyen para generar lo que tcnicamente es un desastre"” Sergio Federovisky,viceministro de Medio Ambiente

El ro Paran, nacido en Brasil, recorre casi 5.000 kilmetros hasta su desembocadura en el Ro de la Plata. Foto: Germn Pomar.

El ro Paran inferior puede alcanzar su nivel ms bajo hacia mediados de esta primavera y las potenciales lluvias traeran solo un alivio pasajero, consider el ingeniero Juan Bors, subgerente de Sistemas de Informacin y Alerta Hidrolgico del Instituto Nacional del Agua (INA), quien agreg queBors explic a Tlam que la sequa en la cuenca del ro Paran, y que se fue extendiendo gradualmente a todo el resto de la Cuenca del Plata."La consecuencia lgica -dijo el ingeniero- era la bajante del ro Paran que empez a manifestarse en marzo del ao pasado. Desde entonces la estamos siguiendo da a da".Al respecto, el ingeniero del INA indic que, que segn indic "siempre con un horizonte corte de unos 14 das".Bors dijo a Tlam que se remontaron en la historia en busca de otras bajantes rcords del ro yque "mostr un escenario similar al actual" y estn ahora usando como referencia."Comparamos los niveles de agua registrados en Paran, Rosario y Santa Fe, y los caudales aportados por los ros Paraguay, Iguaz y la Alta Cuenca del Paran en Brasil y empezamos a ver que la nica similitud era la del 1944".Consultado sobre la injerencia que podran tener las presas de embalse que estn en la Alta Cuenca del Paran, Bors afirm que "no son causa de la bajante ya que su funcin no es la contener agua, sino que para general energa tienen que hacerla pasar".De igual modo, el ingeniero indic que las presas ayudaron a atenuar los extremos en tres ocasiones el ao pasado, haciendo descargas de agua que aliviaron la situacin del ro."Este ao lo hicieron una sola vez, en mayo, y no pudieron volver a hacerlo porque las reservas de agua en los embalses son mucho menores que las del ao pasado".Bors, que estim que los "niveles ms bajos del Paran inferior se alcanzaran hacia mediados de la primavera", asegur que la probabilidad de lluvias en los prximos das, "puede tener un efecto favorable de corto plazo, pasajero"."Para que el cambio sea sensible y salgamos de estas tremendas bajas, tiene que haber un cambio en el patrn espacio-temporal de la lluvias, es decir un monto mayor de lluvias", dijo, cosas que no estuvo sucediendo en los ltimos meses con "niveles de lluvia por debajo de lo normal".Luego, advirti que no sabe "cundo va a terminar esta situacin", pero esta bajante, asegur.Sin embargo, no descart que la situacin crtica est relacionada con "una variabilidad climtica cada vez ms agravada, con cambios del clima regional muy rpidos, que hace que se acrecienten y lluvias y sequas, y se polaricen".Tambin agreg que "esta situacin se va a prolongar, an en el caso de que en septiembre, por ejemplo, vuelva todo a la normalidad, nadie nos puede asegurar que de aqu a uno o dos aos no volvamos a tener una situacin gravsima como esta"., agreg Bors."La cuestin no es solo la bajante extraordinaria del ro Paran, sino el tiempo ininterrumpido en esta situacin, que ya alcanza 730 das", remarc -por su parte-Neiff agreg que "desde 1901, que se inici el registro hidromtrico en Corrientes, no se presenta una situacin similar, tan extendida en el tiempo".Segn el experto la bajante queNeiff anticip que "La consecuencia ms grave es la provisin de agua y pueden generarse problemas en muchas ciudades", dijo Neiff, y destac la inversin de 1.000 millones de pesos anunciada por el Gobierno nacional.Los recursos "ayudarn para realizar obras en esta emergencia, como la instalacin de bombas y acueductos para generar movimiento", seal.Por otra parte, explic que, si la bajante contina de esta manera,"Hay un aumento de probabilidades en el desarrollo de estas algas, lo genera que el tratamiento para la potabilizacin del agua sea ms costoso", explic el investigador del Conicet.El ro Paran, nacido en Brasil, recorre casi 5.000 kilmetros hasta su desembocadura en el Ro de la Plata, con un caudal promedio histrico de unos 16.000 metros cbicos por segundo.Es un gigante fluvial noqueado desde hace dos aos por una bajante extrema pocas veces vista (tanto por lo prolongada como por lo pronunciada) que sec lagunas y riachos, y dej al descubierto buena parte de su valle y planicie de inundacin.Segn un informe reciente de la Universidad Nacional de Rosario (UNR),Ante esta situacin, el Sistema Nacional para la Gestin Integral del Riesgo (Sinagir) pidi "ahorrar agua en el consumo diario" y "almacenar agua de lluvia y utilizarla para regar", como tambin no realizar quemas de pastizales para evitar la propagacin de amplios incendios como los sufridos el ao pasado durante esta poca.Por su parte,, se refiri a la histrica bajante del Ro Paran y sostuvo que es "tpicamente un problema ambiental, multicausal donde intervienen varias cosas que confluyen para generar lo que tcnicamente es un desastre".Federovisky aclar que a partir de ese elemento climtico se da la aparicin de influencias debido a "deforestacin en masa, perdida en la capacidad de control en los caudales de los ros, ms la afectacin que hace el cambio climtico".(SMN), explic que la falta de agua en el ro tambin se debe por "la falta de lluvias en nuestro pas y en la porcin de la cuenca alta y media del ro Paran y sus afluentes, por ejemplo el ro Iguaz y ro Paraguay"."Un factor importante fue que La Nia redujo las chances de lluvias abundantes desde la primavera del 2020 hasta el inicio del otoo 2021. Los ros no pudieron recargarse lo suficiente antes del comienzo del invierno, el perodo de menores lluvias del ao", agreg.El SMN detall que "en el pas se est dando una situacin de dficit de lluvias similar a la que ocurre en Brasil. Las provincias del Litoral y centro-norte argentino registran precipitaciones por debajo de lo normal desde mediados del 2020, lo que agrava el problema. El dficit no es solo a nivel hidrolgico -ros- sino que el suelo tambin sufre de escasez de agua", concluy el SMN en un comunicado emitido este jueves.