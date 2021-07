Detectan un disco de gas y polvo que permitiría probar teorías sobre la formación de planetas

Los astrnomos estn estudiando muchos exoplanetas "que tienen entre 10 y 30 millones de aos".

Se necesitarn muchas observaciones e instrumentos ms poderosos para comprender completamente el proceso.

Astrnomos de la Universidad de Grenoble, Francia,r, un descubrimiento considerado como un paso esencial para verificar teoras actuales sobre la formacin de planetas y satlites.Se supone que, y los planetas a su vez pueden estar rodeados por un disco de polvo y gas que alimenta su formacin y que adems pueden formar lunas.Esta observacin comenz en 2018 al descubrirseubicada a 370 aos luz de distancia en la constelacin de Centauro, inform la agencia AFP.Al ao siguiente, los astrnomos detectaron all, por primera vez, un disco de gas y polvo que rodeaba un segundo planeta, PDS 70c, descubierto con el Very Large Telescope (VLT) del European Southern Observatory (ESO).Al combinar estas observaciones con las realizadas por el radiotelescopio ALMA, los cientficos asumieron que el disco de materia permitira la formacin de lunas alrededor de PDS 70c.Hoy, nuevas observaciones realizadas con ALMA "presentan la clara deteccin de un disco en el que podran formarse satlites", dice Myriam Benisty, astrnoma de la Universidad de Grenoble y autora principal de un estudio publicado este jueves en The Astrophysical Journal Letter.Los dos planetas que se descubrieron all son de gran inters porque pertenecen a un sistema estelar juvenil.Su estrella, PDS 70, tiene slo unos 5,4 millones de aos frente a los 4.600 millones de aos del Sol.Los astrnomos estn estudiando muchos exoplanetas, apenas ms antiguos, "que tienen entre 10 y 30 millones de aos", dijo a la AFP el astrnomo Anthony Boccaletti del Observatorio Paris-PSL., agreg.El sistema de PDS 70 "tiene mucho material remanente de la formacin de la estrella proveniente de la formacin de estrellas" explic Benisty.Se necesitarn muchas observaciones e instrumentos ms poderosos para comprender completamente el proceso, porque PDS 70 todava esconde muchas sorpresas., agreg Benisty.