Nicolini: "Se activaron mecanismos para encontrar soluciones"

Cecilia Nicolini afirm que la carta a Rusia permiti "activar" la llegada de dosis 2 de Sputnik V.

Luego de esa nota, la Argentina recibi la semana pasada ms de medio milln de dosis del componente dos de Sputnik V".

Necesitamos vacunar a la poblacin entera con dos dosis, e incluso ya se est pensando en una tercera dosis y en un refuerzo". Foto: Eva Cabrera.

La asesora presidencial Cecilia Nicolini confirm haber escrito la nota enviada al Fondo Ruso de Inversin Directa (RDIF) en el que se reclamaba la entrega de segundas dosis de Sputnik V contra el coronavirus y remarc que con ese procedimiento se activaron "mecanismos para encontrar las soluciones" ante los incumplimientos por parte del laboratorio."Luego de esa nota, la Argentina recibi la semana pasada ms de medio milln de dosis del componente dos de Sputnik V. Richmond obtuvo casi ms de medio milln para fabricar ac. Se activan mecanismos para encontrar las soluciones", sostuvo hoy en dilogo con Radio con Vos.Nicolini, quien hoy tiene programada una reunin con la produccin de Rusia, remarc que la misiva enviada no contena "una amenaza", pero que es necesario ponerse "serios y duros" para exigir que se cumplan los compromisos."Es una nota dentro de las tantas notas, llamados telefnicos, reuniones e incluso viajes que tenemos con el Fondo de Rusia como con todos los fabricantes y productores de vacunas para que puedan llegar a Argentina lo antes posible", coment.A su vez sostuvo que la comunicacin entre ambas naciones "es muy buena, constante y de colaboracin" desde un primer momento."Fruto de esa buena relacin es que Argentina ha sido prioritaria en el envo de vacunas y que un porcentaje muy alto de todas las que se exportan, se destine a nuestro pas", coment.Por otra parte, la funcionaria explic que la escasez de vacunas es un problema en todo el mundo y destac que Argentina "est entre los primeros pases" en la campaa de inmunizacin y al da de hoy ya han recibido casi 40 millones de dosis."Nuestro compromiso es encontrar soluciones alternativas, una de ellas es producir por lo menos la parte final aqu en Argentina para que de alguna manera se facilite el envo del principio activo", remarc.Y agreg que existe "un contrato muy ventajoso" con el laboratorio ruso en el que fue acordado que solo se pagan las vacunas una vez que llegan al pas, aunque "no est previsto un resarcimiento por demora" debido a que fue firmado en el marco de una emergencia y las razones de fuerza mayor estn contempladas porque si no "el mundo entero vivira en juicio constante"."Necesitamos vacunar a la poblacin entera con dos dosis, e incluso ya se est pensando en una tercera dosis y en un refuerzo porque posiblemente haya que repetirla cada ao. Realmente se est haciendo el mximo, no solo la Federacin Rusa, sino todos los productores de vacunas porque a esta altura todos los pases han tenido faltantes y retrasos", complet.Por otra parte calific como una "decisin acertada" haber priorizado avanzar con las primeras dosis para proteger "a la mayor cantidad de personas" para luego continuar completando los esquemas de vacunacin, aunque esto genere un desfasaje."Con China se firm el contrato de Sinopharm y maana llega el dcimo avin de esta operacin. Las primeras 8 millones de dosis llegaron en julio para poder completar los esquemas y tambin de AstraZeneca de las que el lunes llegaron ms de un milln de dosis", detall.Por ultimo sostuvo que ya hubo reuniones con el laboratorio Pfizer y se avanz en la firma "de un posible contrato y cronograma de entregas"."No es fcil porque en muchos casos la produccin de un biolgico tiene variabilidad, pero estamos esperando que nos confirmen el cronograma. En cuanto haya un anuncio que hacer, lo har la ministra de Salud, Carla Vizzotti", sintetiz.