La Meca en tiempos de pandemia: de millones a solo 60.000 peregrinos de Arabia Saudita

Qu es la Kaaba?

La, en el contexto de la pandemia de coronavirus, a solo 60.000 residentes de Arabia Saudita, de 18 a 65 aos, que estn vacunados, frente a los 2,5 millones de musulmanes que suelen llegar habitualmente al lugar ms sagrado del islam.En el mundo musulmn, la peregrinacin a la Meca, denominada "Hayy", es un evento nico en importancia y tiene relevancia a nivel internacional. Representa uno de los cinco pilares del islam y un mandamiento obligatorio que cada musulmn tiene que cumplir al menos una vez en la vida, dijo a Tlam el telogo Marwan Gill, imn de la comunidad Ahmada en Argentina."La tradicional peregrinacin musulmana, una expresin simblica del amor y dedicacin a Al'lah, el Ser Supremo y Creador de toda la humanidad, es un mandamiento condicional que aplica solo a aquellos musulmanes que poseen los recursos econmicos, la salud para viajar, y se encuentran en situacin segura para hacerlo, por lo cual no fue obligatoria en tiempo de pandemia".La peregrinacin ocurre cada ao durante las fechas 08 y 13 del ltimo mes del calendario islmico, que se caracteriza por ser un calendario lunar.Por tal razn, las fechas segn el calendario gregoriano tienen una fluctuacin anual de aproximadamente diez das.La peregrinacin a la Meca, que comenz el domingo 18 de julio y culminar el viernes,de todo el mundo.Pero, en esta oportunidad, por el protocolo sanitario, el Gobierno Saud permiti solo 60.000 peregrinos residentes de Arabia Saudita, entre 18 a 65 aos y vacunados, sin la presencia de extranjeros, aclar Gill.No obstante,a la Meca, en un contexto de pandemia an ms restrictivo, y considerando que hay 2.000 millones de musulmanes en el mundo, resalt el telogo.Marwan Gill agrega que hay corrientes musulmanas que no pueden realizar la peregrinacin por su propia seguridad y son perseguidos en Arabia Saudita, como por ejemplo los musulmanes Ahmads, a quienes representa en Argentina desde 2017.La Comunidad Musulmana Ahmada es una de las numerosas ramas del islam y fue fundada en el ao 1889 por Mirza Ghulam Ahmad, quien proclam ser el Mesas Prometido y el Reformador de los musulmanes.Por tal creencia, la Comunidad Ahmada es prohibida en Arabia Saudita y no se les permite realizar la peregrinacin.No obstante, para todos los musulmanes, Meca es el lugar ms sagrado y segn las creencias islmicas, la "Kaaba" (la mezquita situada en Meca) fue el primer lugar de la historia construido y dedicado para la adoracin del Dios nico, seal el telogo.Gill explic que laes esa estructura cuadrangular alrededor de la cual dan vuelta los peregrinos, "cubierta con una tela negra en la cual estn bordados en oro los versos del Corn"."La Kaaba, contrariamente a lo que algunos creen, no es una construccin, sino un smbolo. Adentro no hay nada. Su simbologa es religiosa. No creemos que Dios est adentro de ese lugar, solo hay una piedra negra en uno de sus rincones, que es la nica referencia, y se cree que es un meteorito preservado a lo largo de la historia, pero al que no le atribuimos un poder divino"."El ritual de la peregrinacin consiste en girar alrededor de la Kabaa siete veces, porque el siete es el nmero de la perfeccin, y para nosotros significa que el peregrino gir alrededor de Dios, que est presente su su vida", detalla.El peregrino tambin debe hacer en Meca un acto de caridad, que consiste en sacrificar un animal y entregar su carne como alimento a los pobres."Adems, hay otro ritual, el de arrojar piedras a un muro, que est cerca de la Kabaa, que representa a Satans y simboliza el rechazo del peregrino a sus malos impulsos", explic.En tanto, los musulmanes que no pueden peregrinar a Meca "hacen una celebracin simblica donde estn, que en nuestro caso fue un sermn en la mezquita para recordar los sacrificios del profeta Abraham", agreg.Adems, Gill particip el martes de una celebracin en la ciudad bonaerense de Lujn, donde la Municipalidad "ofreci colgar un banner con la leyenda 'feliz Hayy', que fue la primera vez, destac, que la peregrinacin se celebra de esa manera en el pas con el mundo musulmn"."Tambin nos recibieron en la Baslica, lo cual fortaleci el dilogo interreligioso, e hicimos una oracin interreligiosa con los catlicos y autoridades municipales"En esta ocasin,, describi.El telogo sostuvo que "Meca desempea un rol importantsimo en la vida cotidiana de un musulmn, que durante cada oracin se dirige hacia ella, siendo la orientacin constante y el lugar de unidad para todos los musulmanes".Adems, Meca "es la ciudad natal del profeta Muhammad, el fundador del islam, aunque durante la peregrinacin los rituales son dedicados al profeta Abraham, su esposa Agar y su hijo Ismael, que hicieron enormes sacrificios para reconstruir all a la Kaaba (la casa sagrada), como un smbolo de la unidad de Dios en la tierra".El profeta Abraham, agreg Gill a Tlam, es considerado el tronco y el padre de las tres religiones monotestas: el judasmo, el cristianismo y el islam.Segn el Corn, Meca cumple la funcin de ser un lugar de seguridad y de unin para toda la humanidad."La peregrinacin a Meca es para los musulmanes una expresin simblica de su amor y dedicacin a Al'lah, el Ser Supremo y Creador de toda la humanidad" y, a su vez, "un llamamiento de vivir en paz y en armona con toda la creacin de Dios, sin distincin de religin y de raza", afirm.