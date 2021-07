Se optó por la X en el nuevo DNI para que el pasaporte tenga validez internacional

"Sabemos que falta mucho pero nos queda muy claro que este es el camino y hoy podemos festejar este avance en la construccin de una sociedad ms plural" dijo De Pedro. Foto: Pablo Aeli

De Pedro: "Los argentinos dimos un paso muy importante, un paso ms en una Argentina que amplia derechos". Foto: Pablo Aeli

El titular de la cartera de Interior asegur este jueves que el nuevo DNI que incorpora una tercera opcin de gnero, es "un paso para romper con la lgica binaria" y explico que, aunque la X "no representa a esos sectores", se opt por ella para que los pasaportes tengan validez internacional."Los argentinos dimos un paso muy importante, un paso ms en una Argentina que amplia derechos, que reconoce la libertad de las personas, dimos un paso ms en romper con esa lgica binaria que excluye a algunos sectores de la sociedad", dijo De Pedro en declaraciones a Tlam.En respuesta a algunos reclamos que realizaron algunos asistentes al acto durante el cual se entregaron este mircoles los primero tres DNI no binarios el funcionario explic las razones por las cuales se dispuso esta medida y felicit a las organizaciones "que hace aos vienen luchando por la ampliacin de derechos"."Por supuesto que sabemos que la 'X' no representa a esos sectores, pero para que el pasaporte tenga validez internacional tuvimos que estar en sintona con diversos tratados internacionales que reconoce solo la 'X' como una alternativa a la lgica binaria", dijo sobre los jvenes que exhibieron una remera con la leyenda "No somos una X","Con lo cual, sabemos que falta mucho pero nos queda muy claro que este es el camino y ahora podemos festejar este avance en la construccin de una sociedad ms plural, ms justa y ms diversa", agreg.En tanto, el espacio "Todes con DNI" sac este mircoles un comunicado que "una tercera categora, decidida desde el Estado, borra nuestra diversidad y las mltiples vivencias de quienes nos identificamos por fuera del binario masculino o femenino"."Al ubicarnos a todos, todas y todes bajo una nica categora se nos margina a la encriptacin identitaria, mientras se jerarquiza a la M y la F que s acceden al derecho a ser nombradas especficamente", dijeron.