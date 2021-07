Trotta: "Proyectamos tener un regreso a la presencialidad en todas las jurisdicciones"

Trotta asegur que espera un regreso a la presencialidad

"El ao pasado hicimos todo lo contrario a la promocin automtica, acreditamos solo los conocimientos que los chicos transitaron, lo que implic reorganizar la propuesta pedaggica"”

"Los especialistas del Ministerio de Salud y de Ciencia y Tecnologa, reafirmaron la necesidad de sostener el distanciamiento fsico de un metro y medio dentro del aula"”

El ministro de Educacin de la Nacin,en el Consejo Federal ya que la poblacin estudiantil todava no est vacunada."Proyectamos que vamos a tener un regreso a la presencialidad en todas las jurisdicciones de la Argentina, incluso en las cuatro provincias que no han podido retornar por la segunda ola, cuya presencialidad est en proceso, como Catamarca y La Rioja que estn iniciando las clases", dijo Trotta respecto a la situacin escolar del pas tras la finalizacin del receso escolar.Respecto a la decisin anunciada por el jefe de gobierno porteo, Horacio Rodrguez Larreta, la semana pasada de un regreso completo de los nios a la presencialidad en las escuelas porteas,"La Ciudad de Buenos Aires ha sido poco clara en cuanto a la voluntad del regreso de todos los chicos", remarc el Ministro.Por otra parte, record la posicin de los especialistas del Ministerio de Salud y de Ciencia y Tecnologa, quienes "reafirmaron la necesidad de sostener el distanciamiento fsico de un metro y medio dentro del aula, sumado a la ventilacin cruzada, el uso del tapabocas y otros elementos, lo que impide que tengamos un regreso a la normalidad"., insisti.El da martes, cont el funcionario, el rea educativa se reuni en el Consejo Federal , donde fue aprobado por "unanimidad" la propuesta de promocin de este ao, que "es tener aprobado el 70%de los contenidos priorizados".y lo que nos qued pendiente lo estamos transitando este ao", asegur y seal que, apunt que se intensificar la presencialidad en la segunda mitad del ao, en febrero y marzo "sobre todo con aquellos chicos que no estn en condiciones de promocionar el ao porque han tenido trayectorias educativas intermitentes".Respecto a los universitarios, Trotta afirmo que "van a poder volver debido a la mejora de los indicadores epidemiolgicos que han sido muy positiva en las ltimas semanas y gran parte de los mayores de 18 aos estn vacunados como los docentes".