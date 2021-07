Proponen modificar el etiquetado de las bebidas alcohólicas

Argentina es el segundo pas de Amrica con mayor consumo per cpita de alcohol entre jvenes de 15 y 19 aos: 6,2 litros al ao.

El, dijo este jueves "que es necesario modificar la", sancionada hace ms de 24 aos, con nuevos etiquetados para enfrentar el agravamiento del consumo problemtico en Argentina, situacin registrada por la Organizacin Panamericana de la Salud (OPS)."Es importante compatibilizar esta norma con el cambio que se avecina a partir de la prxima sancin definitiva del proyecto de", afirm Martello, titular del Observatorio de Adicciones y Consumos Problemticos de la Defensora, en un comunicado difundido a la prensa.Sobre este punto, el funcionario agreg que la propuesta se viene planteando ante "experiencias exitosas en otros pases de la regin”.La iniciativa, presentada por primera vez en 2018, responde al hecho de Argentina registra los peores ndices en lo que se refiere a consumo problemtico de alcohol cada ao, especialmente entre adolescentes.Martello cita alsobre la problemtica, publicado en abril, que afirma que "la Argentina es el segundo pas de Amrica, despus de Uruguay y por encima de EEUU y Chile, con mayor consumo per cpita de alcohol entre jvenes de 15 y 19 aos: 6,2 litros al ao".Tambin asegur quedespus de EEUU y Uruguay.Al analizar el consumo de alcohol en, despus de Uruguay, Santa Luca y Estados Unidos.En cuanto al consumo por gnero, elluego de Uruguay.Segn el relevamiento realizado desde el Observatorio de Adicciones y Consumos Problemticos, en la Argentinaa los consumidores."Esque garantice un espacio no inferior al 20% de la superficie de las etiquetas con leyendas sanitarias y de prevencin; informacin nutricional y calrica, tal como lo establece el Cdigo Alimentario Argentino para otro tipo de bebidas", sostiene el comunicado.Precisa que la propuesta apunta a que las etiquetas incluyan "", como "Si conduce, no beba` y otro que remita a las mujeres embarazadas con el mensaje: "Las embarazadas no deben beber alcohol".Tambin, considera necesario modificar el slogan “Beber con moderacin” para ser reemplazado por la leyenda: “El abuso en el consumo de alcohol es nocivo para la salud".”, concluy Martello.