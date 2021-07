Efemérides del 22 de julio

Efemrides del 22 de julio

- PRIMERA CARRERA. Entre las ciudades francesas de Pars y Rouen, se corre la primera carrera de la historia del automovilismo, que fue organizada por el periodista Pierre Giffard con la participacin de 21 competidores. Giffard fue pionero del periodismo poltico moderno y prolfico organizador de eventos deportivos, entre ellos la Maratn de Pars.- JOHN DILLINGER.El asaltante de bancos John Dillinger, el delincuente ms buscado en Estados Unidos, es asesinado a balazos en la ciudad de Chicago por agentes de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) que lo consideraba “el enemigo pblico nmero uno”.- BRETTON WOODS. En el complejo hotelero de Bretton Woods (Nueva Hampshire, EEUU) finaliza la conferencia econmica de las Naciones Unidas en la que se acord la creacin del Fondo Monetario Internacional y de su “entidad gemela”, el Banco Internacional de Reconstruccin y Fomento, ms conocido como Banco Mundial.- AL DI MEOLA. Nace en Jersey City (Nueva Jersey, EEUU) el guitarrista estadounidense Al Di Meola (Al Laurence Dimeola), considerado uno de los grandes del jazz fusin y de los mejores del mundo. Public ms de 30 discos.- INSTITUTO DE TELLA. Se funda en Buenos Aires el Instituto Di Tella, centro de investigacin cultural sin fines de lucro que fue semillero de talentos como Antonio Berni, Luis Felipe No, Gyula Kosice, Prez Celis, Rogelio Polesello, Len Ferrari y Marta Minujin, entre muchos otros. Fue combatido con dureza por la dictadura cvico militar del general Juan Carlos Ongana, que lo clausur en 1970.- ULISES BUTRN. Nace en Buenos Aires el msico, cantante y productor de rock Ulises Butrn, quien grab ms de 20 discos. Fue la voz del cantautor Tanguito (Luis Alberto Iglesias) en la pelcula Tango Feroz, de 1993, dirigida por Marcelo Pieyro- MANUEL PUIG. A la edad de 57 aos muere en la ciudad mexicana de Cuernavaca el escritor argentino Manuel Puig, autor de ocho novelas, entre ellas “Boquitas pintadas” (1969), llevada al cine por el director Leopoldo Torre Nilsson en 1974. Puig fue fundador del Frente Liberacin Homosexual.- ARGENTINA CAMPEN. Dirigida por Hugo Tocalli, la seleccin argentina sub 20 gana el Mundial de Canad 2007, su sexto ttulo en esa categora, al vencer por 2 a 1 a Repblica Checa en la final disputada en Toronto, con goles de Sergio “Kun” Agero y Mauro Zrate. Agero recibi el Baln de Oro del torneo, en el que fue mximo goleador con seis tantos.- ECLIPSE SOLAR TOTAL. Se registra un eclipse solar total de mayor duracin del siglo XXI, que abarc a regiones de la India, Nepal, Bangladesh, Butn, Myanmar, de China central y del ocano Pacfico. Tuvo una duracin total de seis minutos y 38 segundos, marca que no ser superada hasta el previsto por astrnomos para el 13 de junio de 2132.- DA DEL CEREBRO. Se celebra el Da Mundial del Cerebro, promovido por la Federacin Mundial de Neurologa con el fin de concientizar a la sociedad sobre cmo prevenir enfermedades cerebrales.