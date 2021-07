"Tener que usar mi antiguo DNI podía ser un verdadero suplicio"

Podrn "terminar con el suplicio" de tener un DNI que no les representa. Foto: Pablo Aeli.

Testimonio de Shanik Sosa Battisti

Palabras de Gernimo Carolina

Celebracin de las organizaciones de la diversidad

Antecedentes nacionales e internacionales

Personas no binarias que a pesar de la plena vigencia de la Ley de Identidad de Gnero no haban podido obtener un DNI acorde con su autopercepcin porque no les ofreca ms alternativas que la variante "femenino/masculino", recibieron con "mucha emocin" el decreto presidencial que les permitir "terminar con el suplicio" de estar indocumentades o tener que exhibir una documentacin que no les representa."Tener que usar mi antiguo DNI era muy molesto y a veces hasta un verdadero suplicio", cont a Tlam Shanik Sosa Battisti (27) de Ushuaia, una de las tres personas no binaries que este mircolesrecibieron en el Museo del Bicentenario y de manos del presidente Alberto Fernndez su nuevo DNI con una "X" en la categora gnero.Hasta ahora,porque saba que le hablaran en femenino y por su antiguo nombre porque as constaba en su DNI., cont.Es que tal como se vena aplicando hasta ahora, la ley de Identidad de Gnero no ofreca alternativas a esta situacin."Me daban la opcin de cambiar el nombre pero si no quera la 'M' –porque no me considero tampoco varn- tena que seguir teniendo la 'F' e iba a ser un suplicio igual", dijo.que se demor 18 meses ms de la cuenta, dado que en diciembre de 2019 el juez de Familia y Minoridad Alejandro Ferreto ya haba hecho lugar al amparo presentado por Shanik con acompaamiento de la Red Diversa Positiva, y haba ordenado que se le expida un nuevo documento y partida de nacimiento.Pero hasta el momento, Shanik slo haba obtenido la rectificacin de su partida de nacimiento, que devino incongruente con su DNI.Afortunadamente, su familia acompa en este "proceso de salir del closet" y tambin sus amigues y compaeres, aunque no puede evitar que le hagan preguntas como "si una vez cas prese dnde te van a llevar?" o "Quin te gusta?" como si la respuesta a esas preguntas les permitiera devolverle al binarismo., que es importante que salgan y saquen todos sus colores. Es difcil, da miedo, pero si no sals de ah y ves cmo funciona, nunca sabrs de lo que te perds y para lograrlo, concluy.Otra de las personas que recibi su nuevo DNI de identidad no binaria "con una emocin increble", es Gernimo Carolina (35) de Mendoza quien en 2018 tuvo la primera partida de nacimiento rectificada a nivel pas, que se concret a partir de una resolucin administrativa."Hace tres aos que empec tambin el trmite para la rectificacin del DNI pero todava no lo pudimos lograr y por eso la alegra de dejar de ser indocumentade para tener un documento con mi nombre e identidad autopercibida, es increble", cont a Tlam este medique.Hasta ahora "yo andaba con un DNI que no tena validez porque estaba cortado" en uno de sus extremos como seal de que hay uno nuevo en trmite y exhibirlo le traa problemas no solamente porque alguien le podan advertir con razn que no serva sino porque estaba en total contradiccin no solo con su partida rectificada sino con su apariencia., con lo cual "siempre haba mucho lo de por medio" y por eso "miles de veces dud de hacer algn trmite para evitar explicaciones"., pero mientras no haya paridad de gnero y logramos que se ponga en marcha la ley de cupo laboral trans, vamos a necesitar que aparezcan nuestros gneros en el DNI", dijo.Las organizaciones de la diversidad tambin celebraron el Decreto presidencial N476/21 publicado este mircoles en el Boletn Oficial que convirti a la Argentina en el primer pas en reconocer identidades ms all de las categoras binarias de gnero en los sistemas de registro civil, respondiendo a un reclamo de larga data del movimiento LGBT+., dijo Ricardo Vallarino, Director Ejecutivo de 100% Diversidad y Derechos.Vallarino remarc adems que la medida "implementa derechos ya reconocidos por la Ley de Identidad de Gnero", que la define como "una vivencia interna y subjetiva que no depende ni de las caractersticas biolgicas, ni de las categoras impuestas de varn y mujer"., dijo a Tlam Esteban Pauln, director del Instituto de Polticas Pblicas de la Federacin LGBT+."Y en ese sentido, en lo prctico traer el ejercicio de otros derechos pero tambin abrir la puerta a una mayor visibilidad para el colectivo no binario que, fruto del no reconocimiento de las identidades, tenan muchas dificultades para colocarse como un actor poltico visible", dijo.Por otro lado, Pauln record que la FALGBT+ impuls un proyecto de ley en este sentido "que present Silvia Horne y luego retom Ayeln Esposito" en la Cmara de Diputados, "y tambin presentamos una accin de amparo colectiva ante la justicia de la Ciudad de Buenos Aires con ms de 200 casos, que no deviene abstracta con el decreto porque plantea un men ms amplio" de opciones.El decreto llega luego de que decenas de personas obtuvieran por la va administrativa o judicial la rectificacin de sus partidas de nacimiento en Mendoza, Santa Fe, Ciudad de Buenos Aires y Tierra del Fuego, sin que en ningn caso se hubiera materializado paralelamente el cambio de DNI igualmente ordenado.El antecedente nacional ms reciente de reconocimiento del derecho a la identidad en materia registral fue la Resolucin Conjunta de la ANSES y la AFIP que dispuso el carcter genrico y no binario de los prefijos (20 y 27) a los nmeros de CUIL y CUIT y su asignacin aleatoria.El decreto alcanza a toda persona con DNI emitido por Argentina, independientemente de su nacionalidad o estatus migrante, refugiado o aptrida y ordena al personal del Registro civil informar "las posibilidades de ver restringido su ingreso, permanencia y/o situacin de trnsito en aquellos Estados en los cuales no se reconozcan otras categoras de sexo que no sean las binarias".