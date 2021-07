Turistas avistaron un ejemplar de puma sobre un témpano del Glaciar Upsala en Santa Cruz

El capitn de la embarcacin dijo que al divisar el puma decidieron acercarse "sigilosamente hasta unos 50 metros, para poder capturar las secuencias" de imgenes y videos que se viralizaron.

Un ejemplar de puma fue avistado sobre un tmpano del Glaciar Upsala por 80 turistas nacionales de un crucero que realizaba una excursin en el Lago Argentino, en Santa Cruz, cerca de El Calafate."Llevbamos 80 pasajeros en una excursin de ocho horas que haba partido a las 9 de la maana y a las 13,15 en la entrada del Canal Upsala, en uno de los tmpanos divisamos un animal que enseguida por la silueta nos dimos cuenta que se trataba de un puma", dijo a Tlam Pablo Mazzei, capitn del crucero Mara Turquesa.El capitn de la embarcacin dijo que al divisar el puma decidieron acercarse "sigilosamente hasta unos 50 metros, para poder capturar las secuencias" de imgenes y videos que se viralizaron."Fue tremendo", asegur Mazzei sobre el avistaje, y dijo que al acercarse el catamarn, de unos 18 metros de alto por 40 metros de largo, el puma "subi ms arriba del tmpano bastante grande que avistamos".El capitn, oriundo del sitio turstico que tiene al Glaciar Perito Moreno como su mayor atraccin mundial, dijo que nunca haba visto un ejemplar de puma arriba de un tmpano."Tens que tener una suerte brbara, son milsimas de segundo que pasamos por un lugar o por otro, y llegar a agarrarlo justo en ese momento es espectacular", aadi.Mazzei dijo que eran turistas de todo el pas los que pudieron apreciar el espectculo, que se produjo cuando estaban por divisar el Glaciar Upsala."Hoy no hubo navegacin, estamos navegando tres veces por semana, pero seguro que ya est en tierra firme, ayer mismo seguro, porque es habitual que crucen, lo que no es habitual es verlos. El puma anda en la nieve y en el hielo", destac Mazzei.La intendencia del Parque Nacional Los Glaciares por su parte, emiti un comunicado en el que inform sobre el avistaje y enfatiz: "el animal lleg por sus propios medios al sitio, dada su condicin de buen nadador, y se espera que de igual manera regrese a la costa"."El rea protegida cuenta con registros anteriores donde pumas han cruzado a nado de una costa a la otra, en sitios como el Brazo Rico. De todas maneras, personal del parque est realizando el monitoreo de la situacin a fin de evaluar medidas a implementar en caso de ser necesario", aadi.El PNLG agreg que "se solicit a las empresas concesionarias de servicio lacustres que eviten acercarse o rodear el lugar para no estresar al animal".