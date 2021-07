Los países pobres son más vulnerables a la contaminación del cambio climático

Los factores demogrficos, ecolgicos y sociales en juego estn interconectados y demuestran patrones ms amplios de desigualdad.

Un nuevo anlisis de conjuntos de datos mundiales muestra que los pases de bajos ingresos tienen muchas ms probabilidades de verse afectados tanto por la contaminacin txica como por el cambio climtico.El trabajo proporciona adems una lista de los pases ms y menos capaces de iniciar inmediatamente los esfuerzos directos para la reduccin del riesgo de contaminacin, segn un estudio publicado en la revista 'Plos One', de la Universidad de Notre Dame, en los Estados Unidos.Investigaciones anteriores ya haban demostrado que los pases de bajos ingresos se enfrentan a mayores riesgos que los de altos ingresos por la contaminacin txica y el cambio climtico, sin embargo, pocos estudios han explorado la relacin entre estos dos riesgos.Para probar la relacin entre la contaminacin txica y el cambio climtico, los autores cotejaron y analizaron tres conjuntos de datos pblicos utilizados con frecuencia,(ndice de Adaptacin Global de Notre Dame),(ndice de Desempeo Ambiental de Yale) y(Alianza Global sobre Salud y Contaminacin), utilizando datos de 176 pases con datos del 2018.Encontraron una relacin fuerte y estadsticamente significativa entre la distribucin espacial del riesgo climtico global y la contaminacin txica; en otras palabras,. Y como demuestran otros estudios, el cambio climtico y la contaminacin txica interactan para crear problemas agravados: por ejemplo, el calentamiento de las temperaturas aumenta las tasas de enfermedades/muertes relacionadas con el calor, adems de aumentar la toxicidad de los contaminantes ambientales.Los autores sealan que los factores demogrficos, ecolgicos y sociales en juego estn interconectados y demuestran patrones ms amplios de desigualdad, y tambin destacan que la geografa fsica, las condiciones estructurales locales (como una capacidad relativamente baja de poltica ambiental y de aplicacin de la ley) y los factores externos (como las empresas extranjeras que se aprovechan de la reduccin de la regulacin ambiental) desempean un papel en la exacerbacin de los riesgos en estos pases.Basndose en su anlisis, los autores crearon una lista "objetivo" de los, basndose en su riesgo as como en su capacidad estructural para promulgar cambios. Estos pases son Singapur, Ruanda, China, India, Islas Salomn, Butn, Botsuana, Georgia, Repblica de Corea y Tailandia.Los datos utilizados en este estudio no recogen todas las formas de dao o riesgo potencial de la contaminacin txica y el cambio climtico, slo las medidas en los conjuntos de datos iniciales.Adems, los autores sealan que para abordar los impactos puede ser necesaria una evaluacin ms precisa dentro de los pases, ya que los riesgos pueden variar mucho dentro de ellos.Sin embargo, las conclusiones inmediatas apuntan claramente a la necesidad de abordar conjuntamente los efectos de la contaminacin y el cambio climtico a nivel mundial, al tiempo que sugieren un enfoque para los responsables polticos de todo el mundo.El estudio destaca que "se trabaj mucho para comprender la magnitud y la distribucin del riesgo del cambio climtico y la contaminacin txica, por separado. Queramos saber si la distribucin espacial de estos dos tipos de riesgos ambientales es similar y, por desgracia, nuestros resultados dicen que en general lo es".