Baja de internaciones por coronavirus en todo el país

Las autoridades sanitarias de distintas provincias confirmaron que observaban un descenso leve en las cantidades de personas internadas con coronavirus en las unidades de terapia intensiva.

En Buenos Aires, Baha Blanca y Crdoba

Los especialistas recordaron, que en el caso de los pacientes que ingresan con Covid-19 y necesitan aplicacin de oxgeno pueden pasar hasta 15 das internados

En la ciudad de Baha Blanca "haba ocupadas 45, 30 con casos confirmados de coronavirus, con una ocupacin del 61,64%".

Santa Fe, Chubut y Ro Negro

En Santiago del Estero, el porcentaje de ocupacin de camas Covid-19 en UTI UCI, de acuerdo al ltimo informe del Comit de Emergencia se mantena en el 90 %.

Neuqun, Santiago del Estero y San Juan

En Chubut, el ministro de Salud, Fabin Puratich, inform que "el nivel de ocupacin de camas en terapia intensiva destinadas a pacientes Covid sigue bajando y se ubica alrededor del 60%".

Catamarca y Corrientes

Las autoridades sanitarias de distintas provincias confirmaron que observaban un descenso leve en las cantidades de personas internadas con coronavirus en las unidades de terapia intensiva y los mdicos sealaron que si bien ello generaba una relativa “calma” los equipos de salud continan “preparados”Los especialistas recordaron, en dilogo con las corresponsalas de Tlam, que en el caso de los pacientes que ingresan con Covid-19 y necesitan aplicacin de oxgeno, lo que hace que varen los promedios en los hospitales de diferentes distritos por lo que, dijeron,En ese marco, profesionales de salud festejaron recientemente en hospitales de La Plata y Mar de Aj que no hayan ingresado pacientes con coronavirus, mientras en Ro Negro las autoridades confirmaron que las localidades de Pilcaniyeu, Sierra Grande o Sierra Colorada ya no detectaban casos positivos.En la provincia de Buenos Aires, el ministro de Salud, Daniel Gollan, asegur que "con las variantes de circulacin comunitaria que hay en Argentina, con la vacunacin, con la gente que se inmuniz y con las medidas de cuidado",, con "tres indicadores que vienen a la baja"."Si nosotros podemos mantener las medidas de cuidado con estas cepas actuales, los casos van a seguir bajando", explic Gollan por radio y advirti que “si se nos mete la variante Delta van a empezar a eclosionar casos cuando todava nos falta vacunar ms gente" por lo cual pidi mantener los cuidados preventivos.Al respecto,, dijo a radio 530 que “en caso de que tengamos una tercera ola, algo que es muy probable porque ha pasado en muchos lugares del mundo, creemos que puede tener las caractersticas que se estn viendo en lugares como Reino Unido, donde hubo muchos contagios pero poca gravedad porque la mayora de las personas estn vacunadas".En la ciudad de Baha Blanca, el Comit de Contingencia inform que en las ltimas 24 horas en el sector de cuidados intensivos de un total de 73 camaslo que marc una tendencia a la baja.El director del hospital Interzonal de Agudos Jos Penna, Gabriel Peluffo, seal que "seguimos con una ocupacin alta, de las 19 camas de terapia tenemos una ocupacin de 18, con un 90%" pero resalt queEl director del hospital municipal, Gustavo Caresta, dijo que all "de 13 camas ocupadas en terapia, 6 son por Covid-19" y agreg que si bien “el nmero total tambin sigue alto, hubo una leve disminucin al mes pasado de los pacientes internados por Covid".Crdoba tambin mantena un, con un registro que actualmente representa el 38%, segn el Gobierno provincial.En lo que va del ao, el mximo de ocupacin de las UTI para adultos con coronavirus se haba registrado en la primera quincena de junio,, de los cuales 331 se encuentran con asistencia respiratoria mecnica, el 24,8%.De acuerdo a los reportes oficiales, tambin se redujo a un tercio los casos positivos de coronavirus en la provincia,En Santa Fe, fuentes del Ministerio de Salud dijeron que el nivel de ocupacin de camas UTI del sistema pblico continuaba con una leve tendencia a la baja, ya queTal como sucedi en la primera ola de coronavirus, la baja en el nivel de ocupacin de camas por casos de Covid-19, que permite una mayor circulacin de personas, repercute en la incidencia de otras patologas en la demanda de internaciones, como accidentes y heridos o enfermedades prevalentes del invierno., seal que “es necesario seguir bajando la curva de contagios” porque ante la eventualidad de un brote el distrito estara “otra vez en problemas con la disponibilidad de camas UTI”.En Chubut, el ministro de Salud, Fabin Puratich, inform a Tlam queY, aclar que "ese porcentaje es en promedio ya que vara segn los hospitales", tras lo cual record que "en un momento el nivel de ocupacin de las camas UTI lleg a estar por encima del 90%".En Ro Negro, la ocupacin de las camas de terapia intensiva tambin iba disminuyendo, dado que la noche del martes haba 34 camas libres, y si bien hay ciudades sin ningn caso,, dijo la secretaria de Polticas de Salud, Mercedes Iber.“Algunas ciudades sin ningn caso positivo de Covid-19 son por ejemplo Pilcaniyeu, Sierra Grande, o Sierra Colorada”, precis la funcionaria y seal que la ocupacin de camas en terapia intensiva rondaba el 84%.Iber explic que si bien el contagio aument en toda la provincia un 2%, de 2.931 a 3.000 casos activos, “las personas que fallecen por Covid-19 son cada vez menos” y afirm que el plan de vacunacin “es un mega operativo que avanza en toda la provincia”.En Neuqun, de acuerdo al ltimo parte del Comit Provincial de Emergencia, contina en curva descendente la ocupacin de las camas de terapia intensiva que la noche del martes, tras haberse mantenido alFuentes del Ministerio de Salud dijeron a Tlam queEn Santiago del Estero, el porcentaje de ocupacin de camas Covid-19 en UTI –UCI, de acuerdo al ltimo informe del Comit de Emergencia se“A diferencia de los meses de mayo y junio, que fueron los ms complicados, este mes se observa un poco ms tranquilo pero igual hay das que se alivia y otros que se tensiona”, dijo a Tlam el mdico Ramn Vergara, coordinador de la sala 6 del hospital Independencia., dijo que “esta enfermedad hace que una vez que el paciente ingresa en los distintos flujos de oxgenos dentro de los hospitales demore mucho en salir porque pocos se recuperan rpidamente y hacen que las personas estn 15 das internados”.En San Juan, la ocupacin de camas de terapia intensiva de adultosEl informe oficial indicaba que la ocupacin de camas privadas era del 74,2 por ciento entre pacientes covid y no covid, y del 87,1 por ciento en los hospitales pblicos de la provincia.En Catamarca, el director del hospital monovalente Carlos Malbrn, Daniel Godoy, advirti una"La Unidad de Terapia IntensivaEstamos dentro de todo muy bien, con una calma importante”, dijo Godoy.De todas formas, remarc: "estamos con una calma importante, equipndonos y preparndonos para una eventual tercera ola, que podemos tener a fines de agosto".En Corrientes, el Gobierno inform que en el hospital de Campaa “Escuela Hogar”, que concentra a todos los casos de coronavirus de la provincia que requieren internacin, se encuentran internados 68 pacientes en la UTI, seis menos que la semana pasada.