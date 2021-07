Convocaron a una panfleteada y piden intervención federal para buscar a Guadalupe Lucero

Otra de las movilizaciones pidiendo la aparicin de Guadalupe.

Nos reunimos con el Gobernador de San Luis para trabajar sobre el caso de Guadalupe Lucero. Y tambin para planificar la creacin de la dependencia de trata de personas dentro de la polica, con personal capacitado para llevar a cabo esta problemtica. pic.twitter.com/gyfXujGM2T — Susana Trimarco (@SusanaTrimarco) July 20, 2021

Con el lemala familia de Guadalupe Beln Lucero, la nia desaparecida en San Luis el 14 de junio ltimo,, en la que pidieron la intervencin de la justicia federal "en simultneo con el fuero provincial".Entre los puntos del reclamo se exigi que "reaparezca la bsqueda en las pginas, redes y propagandas oficiales del Gobierno de la provincia", que continen las alertas en los lectores de patentes y la "intervencin del Juzgado Federal en simultneo con el fuero provincial"., Yamila Cialone, quien en dilogo con los medios locales se mostr disconforme con la investigacin policial porque "ninguna madre puede estar conforme despus de 36 das sin ningn resultado".Agrupaciones feministas colgaron carteles exigiendo la aparicin de Guadalupe Beln Lucero, en las verjas que rodean el edificio policial que era custodiado desde adentro por efectivos de la fuerza.El martes,, se reuni con la presidenta de la Fundacin Mara de los ngeles,, quien colabora con la bsqueda e investigacin de Guadalupe, y luego en dos actos institucionales,y asegur que "tenemos que encontrar a esta puntanita".Por su parte, Trimarco indic que lleg a San Luis "para colaborar por la experiencia que me dio la desgracia que yo pas", y record que "hace 20 aos" que est en "esta lucha", aos en los que pas "por muchas situaciones horribles"."Toda esa experiencia que uno vivi y las chicas que rescat buscando a mi hija, me dieron sabidura para saber cmo investigar, cmo abordar a la familia, a manejarse con la Polica y la Justicia y con el gobernador hablamos del respeto de todo eso", expres Trimarco."Siento y tengo la esperanza de que encontraremos a Guadalupe, estamos trabajando, volvimos a punto cero, atando cabos y buscando la punta del ovillo para hallar a la nena y desde el fondo de mi corazn, digo que la estamos buscando y que la encontraremos", remarc.Este mircoles, inform el jefe de relaciones Policiales, Lucas Chacn, donde ayer "la divisin Bomberos con su recurso de buzos se sumergieron en el espejo de agua, que por razones de extensin geogrfica y luz solar, continuarn hoy".Asimismo idntica tarea se realizara sobre el dique de Potrero de los Funes, distante a 20 kilmetros de esta capital donde el recurso de "buzos actuar en conjunto con la divisin canes".Chacn aclar que el resultado de los rastrillajes en la zona sur, en el barrio 544 Viviendas donde desapareci la nia fue el de dos casas allanadas y dos declaraciones testimoniales en sede policial.Finalmente dijo que si la instruccin judicial "as lo requiere" la zona sur ser "nuevamente" intervenida por la fuerza y rastrillada por canes policiales.