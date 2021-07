Ratifican que la prepaga no puede obligar a cambiar de geriátrico a un hombre de 91 años

"Las empresas de medicina prepaga deben cubrir, como mnimo, el Programa Mdico Obligatorio (PMO) vigente" zanj el tribunal”

La Cmara en lo Civil y Comercial Federal ratific que una empresa de medicina prepaga debe cubrir los gastos de internacin para personas con discapacidad, ms un 35 por ciento en concepto de "dependencia", en una causa iniciada para la atencin de un paciente de 91 aos de edad, informaron fuentes judiciales.La Sala III de la Cmara confirm la medida cautelar contra Swiss Medical S.A., pero rechaz las pretensiones de los familiares de J.G., quienes reclamaban una cobertura "integral" con la entrega de 200 paales por mes y la totalidad de la medicacin prescripta.J.G., quien padece epilepsia y enfermedad de Parkinson, "con anormalidades en la marcha y movilidad", se encuentra internado en la Residencia La Mirage, en el barrio Belgrano de esta capital, bajo el mdulo "Hogar Permanente Categora A, con Centro de Da".La empresa se quej porque la residencia geritrica no figura en su cartilla, pero el tribunal consider que el mdico del anciano afirm que por "la gravedad" de su patologa estaba "contraindicado" cualquier cambio de institucin.De todos modos, los jueces evaluaron que si bien "las empresas de medicina prepaga deben cubrir, como mnimo, el Programa Mdico Obligatorio (PMO) vigente y el Sistema de Prestaciones Bsicas para personas con Discapacidad", no cualquier requerimiento debe ser satisfecho por los prestadores.Los camaristas Guillermo Antelo, Fernando Uriarte y Ricardo Recondo concluyeron que, en este caso, con el aporte econmico de 91.337,77 pesos ms el 35 por ciento en concepto de dependencia,Sobre la pretensin de la cantidad de paales y cobertura "integral" de medicacin para J.G., los jueces tuvieron en cuenta que Swiss Medical dijo cumplir con el 100 por ciento de su obligacin, "lo que no fue rebatido", y que para el retiro de los paales se deba presentar en las farmacias la orden mdica pertinente.