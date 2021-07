"Llevamos ocho semanas consecutivas de descenso en los casos de coronavirus"

(Foto Diego Izquierdo)

"Llevamos ocho semanas consecutivas de descenso de los casos, eso descomprime bastante todo lo que es la demanda hospitalaria, la ocupacin que tenamos hace un mes atrs es muchsimo menor por casos de Covid-19"” Juan Riera

"Son nmeros muy alentadores" El jefe de Gabinete del Ministerio de Salud bonaerense, Salvador Giorgi, destacó la baja de casos de coronavirus que se registra en el distrito desde hace ocho semanas consecutivas, y calificó los números como "muy alentadores". "Esto se ve mucho más en el AMBA (Área Metropolitana de Buenos Aires), por eso ha pasado a Fase 4, y en el resto de los municipios del interior de la provincia también se está viendo una tendencia a la baja en la cantidad de casos diarios", señaló el funcionario en declaraciones a Radio Bahía Blanca. Giorgi indicó que "a mediados de mayo había un promedio semanal de 12.000 casos y la semana pasada se cerró en 4.470", al indicar que "fue algo muy similar al pequeño pico que se registró en enero del 2021". "Son números muy alentadores. Hay que seguir avanzando obviamente con la campaña de vacunación. Ya se ha liberado a mayores de 30 y en muchos municipios del interior que tienen más del 95% de cobertura para mayores de 18 años", subrayó. Al ser consultado sobre la denominada tercera ola de contagios, el funcionario provincial sostuvo que "en epidemiología es muy difícil hacer futurología" pero que "sí estamos viendo que la variante Delta ha dado marcha atrás con muchas medidas aperturistas en distintas partes del mundo" como Inglaterra y Francia. "Tenemos que retrasar la circulación comunitaria de esta variante, avanzar con la campaña de vacunación", señaló Giorgi al indicar que por ese motivo "son estrictos los controles de aquellas personas que ingresan al país". Sobre el funcionamiento del aforo especial para los vacunados en la provincia, puso como ejemplo que "si antes era del 30% en Fase 4 ahora será del 50% y esa diferencia va a hacer solamente para las personas que hayan sido vacunadas con una sola dosis y que hayan pasados los 21 días". "Para acreditar esto podrán mostrar el carnet de vacunación o la aplicación que han tenido esa primera dosis", agregó Giorgi al indicar que "queremos que la mayor cantidad de bonaerenses se vacunen".

El director de Hospitales de la Provincia de Buenos Aires,, dijo que los registros indican que el distrito lleva "" y resalt que el actual promedio de ocupacin de camas "" lo que descomprime el cuadro de situacin hospitalaria."Llevamos ocho semanas consecutivas de descenso de los casos, eso descomprime bastante todo lo que es la demanda hospitalaria, la ocupacin que tenamos hace un mes atrs es muchsimo menor por casos de Covid-19", expres el funcionario.Indic que "hoy el promedio es de un", y revel que "en AMBA estamos en un 64 por ciento, en el interior en un 49 por ciento, cuando tuvimos un ndice cercano al 84% en el sector metropolitano, eso de alguna manera descomprime la demanda Covid-19".Asimismo, en declaraciones a FM Metro 95.1, Riera afirm que, no obstante esto, "la pandemia tiene otras implicancias" ya que hoy hay otras consultas en los hospitales que no se hicieron anteriormente debido a las restricciones impuestas."Hoy hay otras patologas que estn demandando y exigen atencin en los hospitales, aunque en el caso estrictamente del Covid-19 estamos en una situacin", acot el funcionario.Riera fue consultado luego respecto de la posibilidad de una tercera ola de Covid-19, a lo que respondi que la pandemia tuvo la particularidad que "en la Argentina y toda la zona de Amrica fuimos los ltimos en recibir el impacto de Covid-19, lo que gener la posibilidad de ir recibiendo las tecnologas, las vacunas" para atenuar los efectos del virus."Es probable que los casos aumenten, y que la gravedad de los mismos no sea la de Europa, pero vamos a tener a toda la poblacin con riesgo ya vacunada" aadi e indic que "".Finalmente, afirm que a medida que se ample la cobertura de vacunacin esos riesgos se minimizarn y destac que en el marco de las atenciones que se brindan en los hospitales bonaerenses tambin hay pacientes post Covid-19 que retornan con secuelas "por lo que tambin se est trabajando en su atencin".