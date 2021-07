Efemérides del 21 de julio

Efemrides del 21 de julio

- ERNEST HEMINGWAY. Nace en la ciudad de Oak Park (Illinois, EEUU) el escritor y periodista Ernest Hemingway, ganador del Premio Pulitzer de 1953 y el Nobel de Literatura de 1954. Es considerado uno de los ms influyentes escritores del siglo XX, destacado por sus novelas El Viejo y el mar y Por quin doblan las campanas.- GUERRA DEL CHACO. Se firma en la ciudad de Buenos Aires el Tratado de Paz y Amistad entre Bolivia y Paraguay para poner fin a las disputas fronterizas en la Guerra del Chaco, cuyas hostilidades cesaron en 1935. Por mediar en el conflicto, el canciller argentino Carlos Saavedra Lamas haba recibido el Premio Nobel de la Paz de 1936.- LITO NEBBIA. Nace en la ciudad santafesina de Rosario, el msico y compositorLitto Nebbia (Flix Francisco Nebbia Corbacho), considerado uno de los padres del rock en espaol. Su cancin "La balsa" (1967), en coautora con Tanguito (Jos Alberto Iglesias),es considerada como la mejor del rock argentino.- MARCELO BIELSA. Nace en la ciudad santafesina de Rosario, el exfutbolista y entrenador Marcelo Alberto Bielsa, actual tcnico del Leeds United, al que llev a la Primera Divisin del ftbol ingls. Dirigi a la seleccin argentina, entre 1998 y 2006, y a la de Chile, entre 2007 y 2011. Fue campen con Newell 's Old Boys y con Vlez Srsfield.- LS 84 TV Canal 11. Comienzan las transmisiones del Canal 11 (Teleonce) de la televisin argentina actualmente llamado TELEFE. Fue desde estudios instalados en la calle Pavn 2444 del barrio porteo de San Cristbal con el eslogan "El canal de la familia".- BASE VOSTOK. En la base antrtica de investigaciones rusa Vostok se registra la temperatura ms baja experimentada por la Tierra: 89,2 grados centgrados bajo cero. La estacin fue instalada en 1957 en un monte a 3,488 metros de altura y a unos 1.300 kilmetros del polo sur geogrfico.- GUNS NROSES. La banda estadounidense de hard rock Guns n’Roses lanza en Estados Unidos su primer disco, Appetite for Destruction, el lbum debut ms vendido de la historia del rock con ms de 32 millones de copias.- ROGER WATERS. El msico britnico Roger Waters ofrece un recital de The Wall en la Plaza Potsdamer de Berln poco ms de ocho meses despus de la cada del Muro de Berln en el inicio del proceso de reunificacin de la Repblica Federal de Alemania con la socialista Repblica Democrtica de Alemania.- ARGENTINA CAMPEN. Luego de 32 aos sin ttulos sudamericanos, el seleccionado argentino, dirigido por Alfio Basile, gana la Copa Amrica al derrotar a Colombia por 2 a 1 en el estadio Nacional de Santiago de Chile. El delantero argentino Gabriel Batistuta fue el goleador del torneo con seis tantos.- DA DEL PERRO. Desde 2004 se celebra el Da Mundial del Perro en homenaje al animal considerado como “el mejor amigo del hombre” y para crear conciencia sobre la inmensa cantidad de canes que son abandonados a su suerte y carecen de refugio.La Organizacin Mundial de la Salud calcula que el 70% de los perros en el mundo no tienen un hogar.