Los vínculos familiares y barriales fueron los mayores factores de protección en pandemia

Los vnculos familiares y barriales fueron los mayores factores de proteccin, segn un estudio realizado por la Universidad de Chile.La investigacin "Evaluacin del bienestar subjetivo y de la cohesin social en el cumplimiento del distanciamiento fsico en el marco del Covid-19" evalu y compar el impacto de la crisis sociosanitaria en cinco ciudades del continente y seis de Chile.El trabajo identific que los vnculos barriales y familiares fueron fundamentales para amortiguar los efectos negativos del grave deterioro de las condiciones de vida, inform la agencia ANSA.Por ello plante la necesidad de fortalecer el capital social de los segmentos ms vulnerables de la sociedad como condicin determinante para la proteccin de su bienestar., coment Carmen Paz Castro.Pero los factores asociados al capital social, observ la investigadora principal del estudio.Las ciudades sometidas al estudio fueron las chilenas Antofagasta, Coquimbo, Santiago, Temuco, Puerto Montt, Punta Arenas; Bogot (Colombia), Buenos Aires (Argentina), Lima (Per) Guayaquil (Ecuador) y Santo Domingo (Repblica Dominicana).Sobre los resultados de la encuesta aplicada entre junio y septiembre de 2020,el bienestar de las personas son, principalmente, la mantencin de un empleo estable, condiciones de cohesin social alta, tener una personalidad extrovertida y/o estable emocionalmente, estar casado o ser conviviente y ser trabajador dependiente.Al revs,son la prdida de un familiar, haber visto mermado el ingreso personal, la inseguridad laboral, el desempleo, el aumento de las deudas, la creciente incertidumbre respecto del futuro, el debilitamiento de los vnculos sociales, la exacerbacin del individuo y atomizacin del colectivo y la agudizacin de la violencia al interior de los hogares.Esta realidad es especialmente acentuada en las ciudades de Lima, Santo Domingo y Santiago (Chile)."Las polticas dirigidas a controlar y mitigar la pandemia, en particular las asociadas al distanciamiento fsico, han tenido un impacto negativo en el bienestar de las personas”, sostuvo Juan Pablo Sarmiento, investigador del estudio y acadmico de la Florida International University.El investigador agreg que “aquellas comunidades que poseen un fuerte capital social, en particular donde hay fuertes vnculos entre familiares y vecinos, han podido amortiguar este impacto negativo, facilitando as el cumplimiento de las medidas de control de la pandemia".El trabajo sugiri el fortalecimiento de una accin vecinal, que contemple una evaluacin de las condiciones sociales y de salud de los miembros de la comunidad para jerarquizar necesidades y optimizar la asistencia requerida, y el fortalecimiento de la accin barrial, a travs del restablecimiento de los vnculos entre los vecinos y vecinas, hacindolos partcipes en el proceso de gestin y toma de decisiones.Tambin,, en la forma de asociaciones, organizaciones no gubernamentales y grupos voluntarios, apoyando sus acciones a travs de procesos de coordinacin territorial, incluyendo asistencia tcnica y financiera, as como el monitoreo y evaluacin de las diferentes acciones emprendidas a nivel nacional.Frente a este punto, Sarmiento seal que estas acciones van a permitir "una mejor adhesin y cumplimiento de las polticas de distanciamiento fsico y de proteccin individual, as como contribuir decididamente al incremento de la resiliencia"."Se reconoce que existe un problema de desconfianza hacia la ciencia y la poltica que ha aumentado durante la pandemia y que influye en la decisin de vacunarse o no de las personas. A medida que la relacin entre ciencia y poltica contina rompindose, los argumentos basados en la evidencia no sern suficientes para que adhieran a esta importante medida", afirm el estudio.